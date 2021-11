Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 05.11.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht aufgeklärt

Bad Dürkheim (ots) – Am 04.11.2021 gegen 15:30 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes Am Obstmarkt in Bad Dürkheim abgestellter 3er BMW beschädigt. Eine Fahrerin eines Audi TT beschädigte beim rückwärts Ausparken die Heckstoßstange des ordnungsgemäß geparkten BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch eine Zeugin beobachtet werden. Sie informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen des Audi als auch eine Beschreibung der Fahrerin abgeben. Dadurch konnte die Fahrerin an ihrer Wohnanschrift ermittelt werden. Gegen sie wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Bad Dürkheim: Nagelbrett in Einfahrt gelegt

Bad Dürkheim (ots) – Bereits im Zeitraum vom 29.10.2021, 16:00 Uhr bis 02.11.2021, 08:00 Uhr wurde im Bereich einer Zufahrt, zu einem Innenhof, in der Seebacher Straße in Bad Dürkheim, eine mit langen Nägeln versehene Baumrinde abgelegt. Die bislang unbekannten Täter legten die präparierte Baumrinde so ab, das ein einfahrendes Fahrzeug beschädigt worden wäre. Glücklicherweise kam es zu keiner Schädigung eines Fahrzeuges, da die Rinde frühzeitig entdeckt werden konnte. Bisherige Ermittlungen der PI Bad Dürkheim verliefen bislang ergebnislos, daher bittet die Polizei um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Freinsheim: Ungebührliches Verhalten hat weitreichende Folgen

Freinsheim (ots) – Am 04.11.2021 gegen 11:00 Uhr kam es in einem Amtsgebäude in der Bahnhofstraße in Freinsheim zu einem Hausfriedensbruch der weitergehenden Folgen haben sollte. Ein 29-Jähriger wurde aufgrund seines ungebührlichen Verhaltens durch einen Vollzugsbeamten des Hauses verwiesen. Da er dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde die Polizei verständigt. Bei der Personalienüberprüfung konnte dann festgestellt werden, dass er zur Fahndung ausgeschrieben war, da einer Gerichtsverhandlung unentschuldigt ferngeblieben war. Nach der Eröffnung des Haftbefehls und der Vorführung bei einem Richter wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Gegen ihn wird nun wegen Hausfriedensbruch ermittelt.

Friedelsheim: Spülmaschine in Brand geraten

Friedelsheim (ots) – Am 04.11.2021 gegen 17:30 Uhr wurde eine brennende Spülmaschine in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Friedelsheim gemeldet. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer durch den Bewohner mit Hilfe eines Feuerlöschers gelöscht werden. Die freiwillige Feuerwehr durchlüftete das Gebäude und baute die Spülmaschine aus. Als Brandursache wird zum jetzigen Zeitpunkt von einem technischen Defekt ausgegangen. Glücklicherweise entstand weder ein Personen- noch ein Gebäudeschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Wachenheim war mit drei Einsatzfahrzeugen und 15 Kräften im Einsatz.

Grünstadt: HILTI-Geräte aus Firmenfahrzeug gestohlen

Grünstadt, Carl-Zeiss-Straße – 03.11.2021, 00:15 Uhr (ots) – In der Nacht zum 03.11.2021 wurde das Firmenfahrzeug eines Kachelofenbauers in der Carl-Zeiss-Straße aufgebrochen. Im Transporter befanden sich mehrere hochwertige Elektrowerkzeuge der Marke HILTI (Bohrer, Säge, Schweißgerät). Es gibt Videoaufnahmen, wodurch die Tatzeit eingegrenzt werden kann. Der Einbruch wurde von 2 Tätern verübt, die allerdings nicht näher beschrieben werden können. Es entstand ein Schaden von ca. 6000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise hat jemand kurz nach Mitternacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Gewerbegebietes gemacht. Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt 06359 93120.

Grünstadt: Bei Personenkontrolle Drogen aufgefunden

Grünstadt (ots) – Am Freitag, 05.11.2021, gegen 17:30 Uhr stellten Beamte der Polizei Grünstadt eine junge Frau in der Friedrich-Eberth-Straße fest, welche dort etwas abseits saß. Beim Herantreten an die Frau nahmen die Beamten bereits starken Marihuanageruch wahr. Unter ihr konnte schließlich der Rest eines Joints aufgefunden werden. Bei der anschließenden Durchsuchung ihrer Person wurde zudem eine kleine Packung mit einer geringen Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):