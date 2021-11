Schifferstadt: Klezmer Quartett Heidelberg spielt am 08. November 2021

Schifferstadt – Am Montag, 08. November 2021, tritt das Klezmer Quartett Heidelberg in der Aula des Paul-von-Denis-Schulzentrums, Neustückweg 12, in Schifferstadt auf. Das Konzert beginnt um 19:30 Uhr, der Eintritt ist frei. Kontakterfassung und Kontrolle des Zertifikates (Geimpft, Genesen oder tagesaktuelles Testergebnis) werden vor Ort durchgeführt.

Das Klezmer Quartett Heidelberg greift den aktuellen Stil europäischer und amerikanischer Klezmer-Interpreten auf und schafft zugleich die Spielweise der alten Klezmorim aus Osteuropa wieder aufleben zu lassen.

In mehr als 10 Jahren der Zusammenarbeit hat sich die Gruppe ein Repertoire erspielt, das sich zwar vorrangig der Klezmermusik widmet, aber auch – wie es schon früher bei den Klezmorim üblich war – die Musik anderer ethnischer Gruppen integriert. Traditionelle Melodien dienen als Grundlage für eigene weltoffene Arrangements oder als Inspiration für Eigenkompositionen. So klingt in jedem Lied eine eigene Welt an – mal geht es rau und explosiv zu, im nächsten Moment sind es die sanften und zärtlichen Töne, die die Seele berühren.

Es spielen Holger Teichert – Klarinette, Johannes Stange – Trompete, Jörg Teichert – Gitarre und Gesang, Roland Döringer – Kontrabass.

Die Veranstaltung ist Bestandteil der Reihe „1700 Jahre Jüdisches Leben in Schifferstadt“. Mit den Veranstaltungen will Schifferstadt das Gedenken an die immer wieder erfolgte Diskriminierung und Ausgrenzung jüdischer Menschen und ihrer Kultur lebendig erhalten und gegen Hass und Diskriminierung sensibilisieren.

Die Veranstaltung wird von der Sparkasse Vorderpfalz finanziell unterstützt.