Ludwigshafen: Stadtnotizen 02.11.2021

Fit werden im Umgang mit Tablet oder Handy an der VHS

Speziell für Senioren hat die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen ab Donnerstag, 11. November 2021 einen vierteiligen Kurs für Anfänger mit Vorkenntnissen, die die Grundfunktionen ihres Tablets oder Smartphones bereits beherrschen, im Programm. Der Kurs richtet sich an Nutzer von Geräten mit dem Betriebssystem Android. Im Kurs werden weitere Funktionen und Apps gezeigt und das Gerät wird an die eigenen Bedürfnisse angepasst. Es werden Fragen behandelt wie: Welche Apps sind sinnvoll? Wie installiere ich eine App? Wie schreibe und versende ich E-Mails und Kurznachrichten? Wie nehme ich Fotos auf und speichere sie sinnvoll ab? Die Treffen sind jeweils von 10.15 Uhr bis 13 Uhr.

Der Kurs findet in Kooperation mit der Stadtbibliothek Ludwigshafen im Ideenw3rk statt, er kostet 86 Euro.

Anmeldungen nimmt die VHS online unter www.vhs-lu.de entgegen oder telefonisch unter der Nummer 0621 504-2238.

Der Sturm >> Die bezauberte Insel

Zwei weitere Vorstellungen der im Herbst 2020 erfolgreich aufgeführten Eigenproduktion Der Sturm >>Die bezauberte Insel sind im Rahmen der Festspiele Ludwigshafen am Sonntag, 14.11. um 18 Uhr und am Montag, 15.11.2021 um 14.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen zu sehen. Das Schauspiel, das nach Wegen der Versöhnung in einer durch Machtansprüche und Unterdrückung gespaltenen Gesellschaft fragt, bietet noch einmal das ganze Können des Dramatikers Shakespeare auf: Hohe Poesie und derbe Komik, Musik, Zauberei und Geisterwesen – und das äußerst differenzierte Porträt eines Mannes, der Humanität sucht und mit seinen Schwächen ringt.

Seit zwölf Jahren lebt Prospero mit seiner Tochter Miranda auf einer einsamen Insel. Einst war er Herzog von Mailand, aber statt zu regieren versank er immer tiefer im Studium seiner Bücher und der Magie. So konnte sein Bruder Antonio ihn vom Thron jagen und auf einem lecken Schiff dem Meer übergeben. Als Antonio nun mit seinen Verbündeten nahe der Insel vorbeisegelt, entfacht Prospero einen Sturm, der die Feinde ans Ufer schleudert. Jetzt liegt es in seiner Hand, entweder brutale Rache zu üben oder zu verzeihen.

Intendant und Regisseur Tilman Gersch lässt die drei Schauspieler Ingrid Domann, Thomas Halle und Rainer Kühn sämtliche 15 Rollen des Stückes spielen, und dies gelang ihnen bei der Premiere mit außerordentlicher Wandlungsfähigkeit und großer Bravour. Für eine stimmungsvolle Untermalung sorgt die Musik von Frank Rosenberger und seinem Orchester, das die Aufführungen live begleitet.

Zwei weitere Vorstellungen des Stückes sind am Samstag, 26.3. um 19.30 Uhr und am

Sonntag, 27.3.2022 um 18:00 Uhr geplant

Preise 36 € / 31 € / 26 € / 21 €, Nachmittagsvorstellung 14.30 UHR 24 € / ermäßigt 14 €

Kartentelefon 0621/504 2558