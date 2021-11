Mannheim: The Simon & Garfunkel Story am 06. März 2022

Mannheim – The Simon & Garfunkel Story geht – coronabedingt ein Jahr später als geplant – vom 21. Februar bis 24. März 2022 endlich auf große Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz und ist am 22. Februar 2022 im Festspielhaus Baden-Baden, am 06. März 2022 im Rosengarten Mannheim und am 07. März 2022 an der Alten Oper Frankfurt zu Gast.

Weitere Informationen, einschließlich der Übersicht über die jeweiligen Ersatztermine, stehen online unter https://www.bb-promotion.com/presse/the-simon-garfunkel-story

Weltweit hat The Simon & Garfunkel Story schon über 500.000 Menschen begeistert. Im Sommer 2019 wurde ihre Deutschlandpremiere im Kölner Musical Dome von Publikum und Presse gleichermaßen gefeiert.

Als liebevolle Hommage bringt der Erfolg aus dem Londoner West End den charakteristischen Sound von Paul Simon und Art Garfunkel mit einer 7-köpfigen Band, drei Background Sängerinnen und zwei Sängern originalgetreu auf die Bühne und führt zu Welthits wie „The Sound of Silence“, „Bridge over Troubled Water“ oder „Mrs. Robinson“ auf eine fesselnde Zeitreise durch die Karriere der ebenso sympathischen wie tiefsinnigen Folk-Rock-Stars.

Der Vorverkauf läuft!

Sprache: Englisch

Preise: ab 29,- € zzgl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf: Nationale Ticket-Hotline: 01806 – 10 10 11 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), online unter www.bb-promotion.com, Festspielhaus Baden-Baden 07221 3013 101, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen