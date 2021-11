Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Direktionsbereich PD Landau

Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Landau, Jockgrim und Kandel vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Schockanrufe (falscher COVID19-Patient innerhalb der Familie) handeln könnte. – Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. – Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte. – Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0.

Westheim – „Berauscht“ am Steuer

Westheim

Am Dienstagmorgen wurde eine 27-jährige Autofahrerin in der Oberen Straße in Westheim kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten fest, dass die junge Frau offenbar kurz zuvor Drogen konsumiert hatte. Einen Urintest verweigerte sie, weshalb auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Letztlich gab sie zu, Drogen konsumiert zu haben. Als Strafe erwartet sie ein Bußgeld von mindestens 500 Euro. Zudem wurde die Führerscheinstelle informiert.

Einbruch in Wohnhaus

Kuhardt

Zwischen Sonntagmittag, dem 31.10.2021, 12:30 Uhr, und Montagmorgen, dem 01.11.2021, 00:45 Uhr, wurde in ein Zweifamilienhaus in der Ringstraße in Kuhardt eingebrochen. Der unbekannte Täter verschaffte sich durch ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Erdgeschoßes gewaltsam Zugang in den Wohnraum einer Wohnpartei und entwendete dort diverse Gegenstände. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf wenige tausend Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.