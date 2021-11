Einbruch in Wohnung

Am Dienstagabend (02.11.2021), zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Dackenheimer Straße ein, indem sie ein Fenster aufbrachen. Aus der Wohnung wurden Bargeld und Schmuck gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000,- Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Grundschule

In der Zeit vom 29.10., 14:00 Uhr bis zum 02.11.2021, 07:15 Uhr brachen Unbekannte in die Ernst-Reuter-Grundschule in der Schlesier Straße ein. Vermutlich gelangten sie über ein gekipptes Fenster in die Schule. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet oder beschädigt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Brennendes Mofa

Am frühen Mittwochmorgen (03.11.2021), gegen 04:00 Uhr, brannte ein Mofa in der Straße An der Froschlache. Das Mofa brannte durch das Feuer vollständig aus. Der Schaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern derzeit noch an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am Dienstagmittag (02.11.2021), gegen 12:00 Uhr, fuhr eine 28-jährige Autofahrerin an einer roten Ampel in der Heinigstraße auf das vor ihr bremsende Auto auf. Die Fahrerin des bremsenden Autos wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro.

Zwei Autos beschädigt

In der Nacht von Montag auf Dienstag (01. – 02.11.2021) beschädigten Unbekannte in Ludwigshafen zwei geparkte Autos. In der Holbeinstraße wurden in der Zeit vom 22:00 Uhr bis 09:30 Uhr an einem weißen Fiat Punto alle vier Reifen zerstochen. Auf dem Parkplatz Westend wurde in der Zeit von 17:30 Uhr bis 07:30 Uhr ein schwarzer VW Golf zerkratzt.

Durch die Taten entstand ein Schaden in Höhe von ca. 600,- Euro.

Wer hat eine der Taten beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruch in Gaststätte

Am 03.11.2021, gegen 04:00 Uhr, wurde in eine Gaststätte in Leopoldstraße eingebrochen. In der Gaststätte wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen. Durch den Einbruch wurde ein Alarm ausgelöst und die Polizei verständigt. Der/die Täter konnten noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt flüchten. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Jugendliche sexuell belästigt

Am frühen Montagmorgen (01.11.2021), gegen 03:40 Uhr, wurde eine 17-Jährige in der Leuschnerstraße von einem Unbekannten sexuell belästigt. Der unbekannte Mann soll sich vor der Jugendlichen entblößt und sie unsittlich berührt haben.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

-männlich,

-ca. 170 cm groß,

-über 40 Jahre alt,

-normale Statur,

-trug eine blaue Jeans mit einer auffallend orangefarbenen, ärmellosen Weste darüber.

Zur Tatzeit sollen sich in der Nähe mehrere Jugendliche an der Rupprechtschule aufgehalten haben. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, insbesondere die beschriebenen Jugendlichen, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Busfahrgast bei Unfall leicht verletzt

Am Dienstagmorgen (02.11.2021), gegen 08:30 Uhr, wurde eine 43-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in der Bad-Aussee-Straße leicht verletzt. Der Bus, in welchem die Frau mitfuhr, stieß beim Losfahren gegen einen anderen Bus und musste bremsen. Hierdurch stürzte die im Bus stehende 43-Jährige und verletzte sich leicht. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Mofa gestohlen

In der Zeit vom 01.11., 16:45 Uhr bis zum 02.11.2021, 05:40 Uhr wurde in der Leopoldstraße ein schwarzer Piaggio-Roller gestohlen. Der Roller war zu der Zeit auf einem Parkplatz (Nähe Bunker) geparkt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .