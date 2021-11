Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

(Schifferstadt) Verkehrsüberwachung durch die Polizei

Schifferstadt

Am 02.11.2021, von 23:30 Uhr bis 00:30 Uhr, haben Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Speyerer Straße am Südbahnhof eine Kontrollstelle eingerichtet. Bei 15 kontrollierten Fahrzeugen wurden insgesamt 3 Verstöße geahndet. Bei zwei Kontrollen wurde der Führerschein nicht mitgeführt und einmal wurde ein Mangel an der Fahrzeugbeleuchtung festgestellt. Da keine weiteren Mängel festgestellt wurden, konnten die Beamten in der Nacht ein positives Fazit ziehen.

(Böhl-Iggelheim) Sachbeschädigung

Böhl-Iggelheim

Am 30.10.2021, im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 23:30 Uhr, wurde die Hauswand und das Hoftor eines Einfamilienhauses in der Eisenbahnstraße durch unbekannte Täter mit roter Farbe besprüht. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.