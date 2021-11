Bad Bergzabern – Ohne Führerschein, dafür mit Betäubungsmittel

Bad Bergzabern

Am 03.11.2021, gegen 07:15 Uhr wurde der 50-jährige PKW Fahrer in Bad Bergzabern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer gab direkt an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Im Zuge der Kontrolle erlangten die Beamten Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung, was durch einen Test vor Ort bestätigt wurde. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahrrad gestohlen

In der Nacht vom 2. auf den 3.11.21 wurde in der Königstraße ein dort unverschlossen abgestelltes Fahrrad entwendet. Es handelt sich um ein Rad der Marke „Conway“, Typ „MS 429“ in den Farben Rot und Schwarz. Es ist eine Mountainbike Ausführung mit 29 Zoll Reifen. Der Schaden beläuft sich auf 500.- EUR.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Maikammer – Alkoholisiert in Unfall verwickelt

Weil die Fahrerin eines Lieferwagens im „Aralkreisel“ die Vorfahrt missachtete und es zu einem Verkehrsunfall kam, musste gestern Abend (02.11.2021, 19.30 Uhr) ein 63 Jahre alter Vorfahrtsberechtigter seine Fahrerlaubnis abgeben. Bei der Unfallaufnahme schlug den Beamten eine Alkoholfahne entgegen und da der Alko-Test 0,68 Promille ergab, musste die Blutentnahme angeordnet werden. Alkohol am Steuer ist eine unterschätzte Gefahr. Das Gläschen „in Ehren“ kann Auswirkungen auf die Kfz-Versicherung haben. Bei einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss kann der Versicherungsschutz teilweise oder ganz erlöschen. Wer Alkohol trinkt und sich hinters Steuer setzt, gefährdet nicht nur die eigene Gesundheit, sondern auch die der anderen Verkehrsteilnehmer.

Edenkoben – 85-Jährige lässt Telefonbetrüger abblitzen

Einen betrügerischen Anruf mit einem Gewinnversprechen von 69.000 Euro erhielt gestern (02.11.2021) eine 85 Jahre alte Frau aus Edenkoben. Da ihr die Betrugsmaschen bekannt waren, erklärte sie dem Anrufer, dass sie die Polizei informieren wird. Kurzerhand beendete der Unbekannte das Telefonat. Die Polizei warnt vor diesen Gaunern. Angehörige oder nahestehende Personen sollten mit älteren Menschen über die Methoden der Trickbetrüger sprechen. Die Kriminellen nutzen bewusst die Einsamkeit, die Hilflosigkeit und die Gutgläubigkeit älterer Menschen aus. Niemals sollte Geld ausgegeben werden, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern. Zusagen am Telefon sollten in keinem Fall gemacht werden. Auch persönliche Daten wie Kontodaten, Adressen oder Ähnliches sollten telefonisch niemals preisgegeben werden. Im Zweifelsfall sollten sich die Angerufenen mit der Polizei in Verbindung setzen.