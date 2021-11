Karlsruhe – Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall

Karlsruhe – Mit über 3,5 Promille hat eine 41-jährige Autofahrerin am

frühen Mittwochmorgen einen Verkehrsunfall verursacht.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die Frau gegen 02:45 Uhr auf der

Theodor-Heuss-Allee in nördlicher Fahrtrichtung. Vermutlich aufgrund ihrer

alkoholischen Beeinflussung kam sie beim Abbiegen in die Königsberger Straße von

ihrer Fahrspur ab und prallte gegen einen wartenden Opel.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers

Karlsruhe-Waldstadt deutlichen Alkoholgeruch bei der 41-Jährigen fest. Ein

Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von über 3,5 Promille, weshalb die Dame

auf dem Polizeirevier eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben musste.

Zudem erwartet sie nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung unter

Alkoholeinwirkung.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend gegen 21:00

Uhr an der Kreuzung des sogenannten Oststadtkreisels, als ein Pkw-Fahrer das

Auto einer 20-Jährigen streifte und danach flüchtete.

Die Pkw-Fahrerin fuhr von der Wolfartsweierer Straße kommend über die Kreuzung

„Oststadtkreisel“ und beabsichtigte, nach rechts in die Stuttgarter Straße

abzubiegen. Hierbei vergewisserte sie sich, dass von rechts keine

vorfahrtsberechtigten Fahrzeuge kommen. Ein von ihr wahrgenommener und

eigentlich noch weit genug entfernter Pkw-Fahrer beschleunigte jedoch plötzlich

und verursachte dadurch einen Zusammenstoß. Der unbekannte Fahrer fuhr

anschließend einfach davon. Es soll sich um einen älteren Mann mit weißem Haar

in einem dunklen Kleinwagen gehandelt haben.

Am Auto der jungen Frau entstand ein Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber auf den Verursacher werden gebeten, sich telefonisch

unter 0721 49070 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu

setzen.

Ettlingen – Alkoholisierter Autofahrer fährt Pkw auf – Beifahrer mit beachtlichen 4,0 Promille wollte ans Steuer

Ettlingen – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend gegen 17:45

Uhr in der Pforzheimer Straße von Ettlingen, als ein alkoholisierter Autofahrer

einem vorausfahrenden Pkw auffuhr.

Wie die polizeilichen Feststellungen ergeben haben, reagierte der 41-jährige

Pkw-Fahrer auf das plötzliche Abbremsen des Vordermanns zu spät, als dieser ohne

zu blinken auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte.

Die hinzugerufenen Beamten führten bei dem Mann einen freiwilligen

Atemalkoholtest durch, der einen Wert von etwa 2,0 Promille ergab. Beachtlich

war auch der Testwert bei seinem Beifahrer, der das Auto als Ersatzfahrer noch

an anderer Stelle parken wollte. Mit einem Alkoholspiegel von beachtlichen 4,0

Promille musste ihm das Vorhaben natürlich untersagt werden. Letztendlich konnte

das Fahrzeug auf dem Tankstellengelände verbleiben.

Für weitere Maßnahmen, unter anderem zur Abgabe einer Blutprobe, wurde der

41-Jährige zur Dienststelle verbracht. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Der entstandene Sachschaden bei dem Unfall wird auf circa 200 Euro geschätzt.

Bretten – Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Karlsruhe – Ein 28-Jähriger war am Mittwoch gegen 07.40 Uhr auf der

Kreisstraße 3503 von Oberacker kommend in Richtung Bauerbach unterwegs. In einer

Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn

ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen.

Der leichtverletzte Fahrer konnte sich aus dem Fahrzeug befreien und wurde mit

einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca.

2500 Euro geschätzt. Zur Bergung des Pkw musste die Kreisstraße kurzzeitig

gesperrt werden.