Heddesheim/Hirschberg/Viernheim: Durch den Verkauf gefälschter KFZ-Diagnosegeräte sechsstelligen Umsatz erzielt

Heddesheim/Hirschberg/Viernheim – Bereits am Dienstag, den 19.10.2021,

durchsuchten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Fachbereichs Gewerbe und

Umwelt des Polizeipräsidiums Mannheim in Heddesheim, Hirschberg und Viernheim

mehrere Wohn- und Firmenobjekte eines 37-jährigen Mannes. Der Tatverdächtige

soll seit 2017 sogenannte KFZ-Diagnosegeräte im größeren Umfang an Autohändler

und Kfz-Werkstätten verkauft und dadurch einen Verkaufserlös von über 400.000

Euro erzielt haben. Den enormen Umsatz erzielte der Mann, indem er Notebooks aus

dem Ausland ankaufte und diese mit einer gecrackten Software eines bekannten

Automobilherstellers versah, obwohl er hierfür keine entsprechende Lizenz besaß.

Um seine Kunden weiter in die Irre zu führen, beklebte der Mann seine „Produkte“

mit dem Logo des Automobilkonzerns. Bisherigen Ermittlungen zu Folge soll der

Mann bereits über 400 Geräte auf diese Weise verkauft haben. Für die jeweiligen

Käuferinnen und Käufer, welche die Geräte zum Auslesen von Fahrzeugdaten

nutzten, war der Schwindel kaum festzustellen. Letztlich fiel der Verdächtige

nur auf, da es bei einem Gerät zu Unstimmigkeiten kam. Der getäuschte Kunde

wurde skeptisch und informierte die Polizei, welche die weiteren Ermittlungen

aufnahm. Bei der Durchsuchung Mitte Oktober stellten die Beamtinnen und Beamten

eine Vielzahl an Datenträgern, gefälschte Markenlogos und weitere Notebooks

fest. Die weiteren Ermittlungen, welche wegen des Verstoßes gegen das

Urheberrechts- und Markengesetz geführt werden, erstrecken sich nun auf die

Auswertung der sichergestellten Beweismittel.

Dielheim / Rhein-Neckar-Kreis: Vermisstensuche beendet – Vermisster Franklin B. wohlauf – Fahndungslöschung

Dielheim / Rhein-Neckar-Kreis – Der seit dem 16.10.2021 als vermisst

gemeldete Franklin B. konnte durch Polizeibeamte angetroffen werden und ist

wohlauf.

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtsloser Autofahrer verursacht Unfall und haut ab – Zeugen gesucht

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis – Einen Unfall verursachte bereits am

Freitag, 29.10.2021 ein unbekannter Autofahrer auf der B 45 bei Bammental. Der

Unbekannte war gegen 13.30 Uhr mit seinem Pkw auf der B 45 in Richtung

Wiesenbach unterwegs. Trotz herannahenden Gegenverkehrs überholte er ein in

gleicher Richtung fahrendes Kleinkraftrad. Dadurch musste ein entgegenkommender

mit seinem Fahrzeug eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu

vermeiden. Der diesem nachfolgende 18-jährige Mercedes-Fahrer konnte sein

Fahrzeug ebenfalls noch rechtzeitig abbremsen. Eine dahinter befindliche

17-jährige Leichtkraftradfahrerin konnte trotz Gefahrenbremsung einen

Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr dem Mercedes auf. Dabei kippte sie

anschließend auf die Seite, blieb jedoch unverletzt.

Das überholende Fahrzeug fuhr anschließend einfach davon. Nach Angaben von

Zeugen soll es sich um einen SUV der Marke Chrysler (vermutlich Modell Aspen)

gehandelt haben.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

und flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrers geben können, werden gebeten, sich

bei der Verkehrspolizei Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111 zu melden.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Wenden Pedelec-Fahrer übersehen – 87-jähriger Pedelec-Fahrer verstorben – Pressemeldung Nr. 2

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis – Wie bereits berichtet, wurde am 14.10.2021,

gegen 16.30 Uhr ein 87-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in der

Rohrbacher Straße in Leimen schwer verletzt. Er wurde mit schweren

Kopfverletzungen in eine Klinik in Heidelberg eingeliefert. Trotz

intensivmedizinischer Behandlung erlag er dort am 02.11.2021 seinen schweren

Verletzungen.

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte stehlen eine Rüttelplatte

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis – Durch einen oder mehrere bisher

unbekannte Täter wurde im Zeitraum vom Sonntagmittag, 12:00 Uhr, bis

Dienstagmorgen, 09:00 Uhr eine Rüttelplatte der Marke Wacker Neuson entwendet.

Diese war in der Einfahrt zu einem Anwesen im Neugraben abgestellt und mittels

Kette und Vorhängeschloss gesichert worden. Die Kette wurde durchtrennt und die

Rüttelplatte entwendet. Aufgrund der Größe und Schwere des Arbeitsgeräts könnte

dieses mittels eines Fahrzeugs vom Tatort abtransportiert worden sein. Der

Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06203 9305-0 zu

melden.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: PKW-Fahrerin touchiert Radfahrerin und flüchtet – Zeugen gesucht

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis – Am Montagnachmittag kurz nach 16:30 Uhr war

eine 13-Jährige mit ihrem Fahrrad in der Wallstadter Straße in Richtung

Bahnhofstraße unterwegs. Eine hinter ihr fahrende Frau in einem silbernen

Mercedes fuhr der Radfahrerin zu dicht auf und touchierte deren Hinterrad.

Dadurch kam die 13-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Nach dem Unfall

fuhr die Unbekannte einfach weiter, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu

kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise werden

beim Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 entgegengenommen.

Leimen/St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken Schlangenlinien gefahren und Kind gefährdet

Mannheim – Ein aufmerksamer Zeuge folgte am Montagabend gegen 18 Uhr einem

Audi-Fahrer, welcher aufgrund seiner unsicheren Fahrweise besonders auffiel. In

der Kurpfalzstraße fuhr der Fahrer so starke Schlangenlinien, dass er einem Kind

auf dem Bürgersteig gefährlich nahekam. Zu einer Berührung zwischen dem Kind und

dem PKW kam es glücklicherweise nicht. Beim Eintreffen der Polizei versuchte der

Mann zunächst zu flüchten, konnte jedoch gestellt werden. Im Verlauf der

Verkehrskontrolle stellten die Beamten dann einen Atemalkoholwert von fast 1,8

Promille bei dem 68-jährigen Fahrzeugführer fest. Der Mann musste die Beamten

schließlich auf das Polizeirevier begleiten und dort neben einer Blutprobe auch

seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung

und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) – Glücklicherweise nur zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Sandhausen – Am 02.11.2021, um 18.09 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Mann mit

seinem VW die L598 in Richtung Walldorf. An der Abzweigung nach Sandhausen

(Heidelberger Straße) wollte er bei Grünlicht nach links ins Feldgebiet

abbiegen. Hierbei übersah er den vorrangsberechtigten Jeep eines 77-Jährigen,

der entgegen in Richtung Heidelberg fuhr und ebenfalls Grün an der LZA hatte.

Durch den Zusammenstoß lösten an beiden Pkw die Airbags aus, was zu leichten

Verletzungen bei den Fahrern führte. Diese wurden zur genaueren Untersuchung in

umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Jeep Cherokee entstand ein Sachschaden in

Höhe von 20.000 Euro, der Schaden am VW Golf wurde auf 5.000 Euro geschätzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die L598 wurde in beide Richtungen

gesperrt. Die stehenden Fahrzeuge aus beiden Richtungen wurden in die

Heidelberger Straße abgeleitet, wodurch es zu Behinderungen kam. Da noch

Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste zudem die Straße noch durch eine

Spezialfirma gereinigt werden. Um 20.25 Uhr konnte die L598 wieder freigegeben

werden. Die Freiwillige Feuerwehr Sandhausen war mit 2 Fahrzeugen und 10 Mann

vor Ort, um erforderliche Sofortmaßnahmen durchzuführen.