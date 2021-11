Heidelberg / Sinsheim – Rhein-Neckar-Kreis: 23-Jähriger wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Haft

Heidelberg / Sinsheim – Rhein-Neckar-Kreis – Gemeinsame Pressemitteilung

der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Am 03.11.2021 wurde durch das Amtsgericht Heidelberg auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl gegen einen 23-jährigen Mann aus

Freiburg erlassen. Dieser soll am frühen Mittwochmorgen gegen 01:25 Uhr in einer

Bar in Sinsheim versucht haben, einen Polizeibeamten mittels Fußtritt gegen den

Oberkörper zu verletzen. Die Beamten des Polizeireviers Sinsheim waren

verständigt worden, da der Mann in der Bar randaliert und hierbei auch Gäste

beleidigt haben soll. Als der 23-Jährige aufgrund des Angriffs festgenommen

werden sollte, soll er zudem versucht haben, sich aus den Festhaltegriffen der

Polizeibeamten zu winden und sich gegen das Anlegen der Handschließen zu

sperren.

Der Mann war bereits wegen anderer Gewaltdelikte zu einer mehrjährigen

Jugendstrafe verurteilt worden, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt

worden war. Hier droht dem Beschuldigten nun ein Bewährungswiderruf, weshalb die

zuständige Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg aufgrund von

Fluchtgefahr den Haftbefehl in Vollzug setzte.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers

Sinsheim dauern an.

Heidelberg-Weststadt: PKW aufgebrochen und durchwühlt – Zeugen gesucht

Heidelberg-Weststadt – Am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr stellte ein

60-jähriger Mann seinen Mercedes Sprinter in der Kaiserstraße ab. Als er am

Mittwochmorgen gegen 7 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass

sowohl ein Fenster auf der Fahrerseite eingeschlagen, als auch das Fahrzeug

durch einen bisher unbekannten Täter durchwühlt worden war. Aus dem Fahrzeug

wurden keinerlei Gegenstände entwendet. Durch die eingeschlagene Scheibe

entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt

geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte (Tel.:

06221/99-1700) in Verbindung zu setzen.

Heidelberg/Neuenheimer Feld: Unfall im Kreuzungsbereich – eine verletzte Person – 9.000 EUR Sachschaden – Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg/Neuenheimer Feld – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag

gegen 13:30 Uhr an der Kreuzung Jahnstraße/ Berliner Straße. Ein 60-Jähriger

BMW-Fahrer fuhr zunächst auf der Straße „Im Neuenheimer Feld“, als er in den

Kreuzungsbereich der Berliner Straße einfuhr um geradeaus in die Jahnstraße

weiterzufahren. Auf Höhe der querenden Gleise musste er sein Fahrzeug aufgrund

eines entgegenkommenden Autos anhalten, welches nach links abbiegen wollte, und

ließ dieses passieren. Als er anschließend geradeaus weiter fahren möchte,

kollidiert er mit dem Ford eines 49-Jährigen, welcher von der Ernst-Walz-Brücke

auf der Berliner Straße unterwegs war. Die Beifahrerin des Ford-Fahrers wird bei

dem Unfall leicht verletzt, der Sachschaden an beiden Autos beträgt rund 9.000

EUR. Der BMW ist nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Da der Unfallhergang noch nicht vollständig geklärt werden konnte, bittet die

Polizei um Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallgeschehen machen könnnen. Wir

bitten diese sich beim Verkehrsdienst Heidelberg, unter der Telefonnummer

0621-174-4111, zu melden.