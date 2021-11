Bargeld ist für Diebe interessant

Kaiserslautern – Leider ziemlich viel Bargeld ist Taschendieben am

Dienstag im Stadtgebiet in die Hände gefallen. Die Unbekannten hatten sich in

einem Supermarkt am Fackelrondell an eine Frau herangepirscht und ihr unbemerkt

die Geldbörse aus der umgehängten Tasche gezogen. – Damit erbeuteten die Diebe

400 Euro Bargeld, eine Bankkarte sowie einen Ausweis.

Erst als sie kurz nach 13 Uhr an der Kasse ankam, stellte die 63-Jährige fest,

dass ihr Geldbeutel nicht mehr da ist. Wann und wo die Täter zugegriffen hatten,

konnte die Frau nicht sagen. Es war ihr niemand aufgefallen.

Ein Tipp: Nehmen Sie immer nur so viel Bargeld zum Einkaufen mit, wie Sie

benötigen. Tragen Sie am besten keine hohen Geldbeträge mit sich herum. Machen

Sie es potenziellen Dieben so schwer wie möglich, an Ihr Geld oder Ihre

Wertsachen zu kommen – das heißt: Taschen immer verschließen und am besten mit

dem Verschluss zur Körperseite hin tragen. Wenn möglich, stecken Sie Geldbörsen

in Innentaschen Ihrer Kleidung. |cri

Ladendieb flüchtet mit Tretroller

Kaiserslautern – Leider nur noch von hinten haben Mitarbeiter einer

Modeboutique in der Riesenstraße am Dienstagnachmittag einen Ladendieb gesehen.

Der Unbekannte hatte sich gegen 15.40 Uhr aus der Außenauslage des Geschäfts

drei Jacken geschnappt und war anschließend mit einem Tretroller geflüchtet.

Trotz einer sofort eingeleiteten Suche konnte der Täter nicht mehr ausfindig

gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugenhinweise nimmt die

Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 gern entgegen.

|cri

E-Scooter kollidiert mit Pkw

Kaiserslautern – Ein Pkw und ein E-Scooter sind sich am Dienstagnachmittag

in der Meuthstraße in die Quere gekommen. Die Roller-Fahrerin wurde dabei

verletzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen war die junge Frau mit dem Elektroroller auf

dem Gehweg der Lauterstraße in Fahrtrichtung Berliner Straße unterwegs. Als sie

kurz nach 15 Uhr die Meuthstraße queren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit

einem BMW Cooper Countryman, der in der Meuthstraße in Richtung Lauterstraße

fuhr.

Durch die Kollision stürzte die 23-jährige Scooter-Fahrerin und zog sich leichte

Verletzungen zu. Sie klagte anschließend über Schmerzen am Rücken sowie im Fuß.

An Roller und Pkw entstanden leichte Sachschäden. |cri

Männer prügeln sich

Kaiserslautern – Reichlich Alkohol war bei einer Auseinandersetzung

zwischen zwei Männern am Dienstagabend im Stadtgebiet im Spiel. Gegen 21.45 Uhr

wurde die Polizei verständigt, weil die beiden Männer mit Fäusten aufeinander

einschlugen. Ein Zeuge ging dazwischen und konnte die beiden Streithähne

trennen. Größere Verletzungen trugen sie nach erstem Eindruck nicht davon.

Dennoch wird gegen beide nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Sowohl der 43-Jährige als auch sein 45-jähriger Gegenüber standen mehr als

deutlich unter Alkoholeinfluss. Laut Schnelltest hatten sie Alkoholpegel von

1,22 und 2,38 Promille.

Beide mussten anschließend ihre Unterkunft verlassen. Der 43-Jährige tauchte

jedoch zwei Stunden später wieder auf und verhielt sich aggressiv, weshalb

erneut die Polizei verständigt wurde. Die Streife nahm ihn schließlich mit zur

Dienststelle und er musste bis zum nächsten Morgen im Gewahrsam bleiben. |cri

Senior wird Opfer von Taschendieben

Kaiserslautern – Taschendiebe haben am Dienstag in der Altenwoogstraße

einen 86-Jährigen bestohlen. Die Geldbörse angelten sie sich unbemerkt aus einer

Jackentasche des Seniors. Die Diebe erbeuteten circa 100 Euro, Ausweisdokumente

und eine Bankkarte. Unerkannt machten sie sich auf und davon. Zeugen, denen

gegen 11 Uhr Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Pkw kollidiert mit E-Scooter

Kaiserslautern – Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem

E-Scooter kam es am Dienstagmorgen in der Bismarckstraße. Die E-Scooter-Fahrerin

zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Bisherigen Ermittlungen zufolge kam es

gegen 8 Uhr zu dem Unglück, als eine Autofahrerin mit ihrem Pkw die Fabrikstraße

Richtung Papiermühlstraße befuhr. Dabei übersah die 67-jährige Frau am Steuer

den von links herannahenden bevorrechtigten Elektroroller, der auf der

Bismarckstraße in Richtung Stiftsplatz unterwegs war. Durch die Kollision

stürzte die 26-jährige Rollerfahrerin auf die Straße; sie verletzte sich dabei

am Knie und am Steißbein. Die junge Frau verzichtete auf eine Versorgung durch

den Rettungsdienst. Pkw und Roller wurden beschädigt. |elz

Auto zerkratzt

Kaiserslautern – Unbekannte Täter haben in der Zeil in Otterbach ein Auto

mutwillig beschädigt. Die Besitzerin erstattete Anzeige über die Onlinewache.

Sie hatte ihr Auto zwischen Freitag 17:30 Uhr und Samstag, 12 Uhr auf ihrem

Privatparkplatz abgestellt. In dieser Zeit zerkratzten Unbekannte mit einem

spitzen Gegenstand den linken Kotflügel, sowie die beiden Türen der

Beifahrerseite. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Von den Tätern

fehlt bislang jede Spur. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen

aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2150 mit der

Polizeiinspektion 1 Kontakt aufzunehmen. |elz

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern – Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Am Dienstag,

26. Oktober hatte ein Autofahrer seinen schwarzen BMW am Fahrbahnrand in der

Aalstraße in Höhe der Hausnummer 5 abgestellt. Als er am Sonntag, 31. Oktober

gegen 12 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er einen Schaden am linken

Kotflügel fest. Vermutlich wurde der Wagen beim Abbiegen von der Schulstraße in

die Aalstraße gestreift. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern,

setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Die Polizei sucht Zeugen, die in der

fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum

Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug geben können. Setzten Sie sich bitte

unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei in Verbindung. |elz

Betrunkenen Autofahrer gestoppt

Kaiserslautern – Die Polizei hat am Dienstagabend einen alkoholisierten

Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Das Fahrzeug des 62-Jährigen war am Abend

einer Polizeistreife auf der Landstraße von Enkenbach-Alsenborn Richtung

Kaiserslautern, durch unsichere Fahrweise aufgefallen. In der Mainzer Straße

stoppten die Beamten den Wagen. Schnell war klar: Der Fahrer ist alkoholisiert.

Aus dem Fahrzeuginneren konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein

Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Fahrer war betrunken. 1,14 Promille

lautete das Testergebnis. Dem 62-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sie

soll Aufschluss über seine Blutalkoholkonzentration geben. Den Führerschein und

den Fahrzeugschlüssel stellte die Polizei sicher. Die Polizei ermittelt nun

wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr. |elz

Aktionswoche „Nacht & Nebel“

Westpfalz – Fuß vom Gas! – Das gilt im Herbst ganz besonders!

Der Herbst ist da und mit ihm ein erhöhtes Verkehrsrisiko: Schlechte Sicht durch

Nebel oder die frühe Dämmerung, nasse Straßen, Laub, Sturm – die Herbstzeit

birgt für Verkehrsteilnehmer*innen eine Reihe von Herausforderungen. Das feuchte

Herbstlaub kann beispielsweise die Fahrbahn gefährlich glatt werden lassen – das

wird immer wieder unterschätzt.

Seit der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit am vergangenen Wochenende in der

Also heißt es: Tempo rausnehmen, Straßenränder im Blick halten und stets

bremsbereit sein! Besonders auf Routen durch den Wald oder im Verlauf von

unübersichtlichen Wald- und Feldrändern ist die Wahrscheinlichkeit von

Wildwechseln hoch. Schilder kennzeichnen solche Bereiche oft.

Jeder „Kilometer pro Stunde“ weniger kann sich auszahlen. Wer etwa statt mit

Tempo 100 „nur“ 80 km/h fährt, reduziert beispielsweise den Bremsweg um fast 25

Meter. So ist die Chance größer, rechtzeitig zum Stehen zu kommen – oder man

kann zumindest die Aufprallgeschwindigkeit verringern. Auch das kann

entscheidend sein. Denn nicht nur Tieren droht Gefahr – auch die

Fahrzeug-Insassen können schwere bis tödliche Verletzungen erleiden.

Um die Verkehrsteilnehmerinnen sicher(er) durch den Herbst zu bringen, führte

das Team der Geschwindigkeits- und Abstandsüberwachung (GAÜ) der Zentralen

Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz Ende Oktober die Aktionswoche

„Nacht und Nebel“ durch. Ziel der Geschwindigkeitskontrollen, die überwiegend in

den Abend- und Nachtstunden stattfanden, war die Sensibilisierung der

Fahrzeugführerinnen hinsichtlich der Herbstgefahren. So befanden sich viele

Messstellen im Bereich von Strecken mit starkem Wildwechsel.

Insgesamt wurden in der Aktionswoche in den Bereichen der Polizeidirektionen

Kaiserslautern und Pirmasens 15.122 Fahrzeuge gemessen. Dabei wurden 1.499

Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet. Dies entspricht einer

Beanstandungsquote von fast 10 Prozent.

Der „Spitzenreiter“ im negativen Sinn wurde am vergangenen Freitag abends auf

der Autobahn gemessen: Der Fahrer eines Jeeps, der mit 178 km/h anstatt der

erlaubten 100 km/h im Bereich Reichweiler auf der A 62 unterwegs war. Das

schnellste gemessene Fahrzeug auf der Landstraße war ein Mercedes auf der L 502

bei Dansenberg, mit 136 km/h im 70er Bereich am frühen Dienstagabend.

Bleibt zu hoffen, dass die Kontrollwoche Wirkung zeigt und die

Verkehrsteilnehmer*innen ihre Geschwindigkeit auch in den kommenden Monaten der

dunklen Jahreszeit ständig im Blick behalten und dadurch Unfälle verhindert

werden können.

Diese Herbstaktion war die zweite Aktionswoche, die vom GAÜ-Team initiiert

wurde. Die erste Aktionswoche „Schulwege“ fand zu Schulbeginn nach den

Sommerferien Anfang September statt. Die Aktionswochen sollen auch zukünftig in

unregelmäßigen Abständen und zu wechselnden Themen fortgeführt werden. |ZVD/cri