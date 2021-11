Streitigkeit zwischen Verkehrsteilnehmern endet in Strafanzeige

Mainz-Neustadt

Am Dienstagmorgen gegen 10:15 Uhr kam es in der Mainzer Neustadt zu Streitigkeiten zwischen einem 46-jährigen Mainzer und einem 26-jährigen Wiesbadener.

Der 46-Jährige ging mit seiner 39-jährigen Begleitung auf dem Bürgersteig der Kaiserstraße, als in Höhe der Rhabanusstraße der 26-Jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug, entgegengesetzt der Fahrtrichtung der Einbahnstraße, aus der Rhabanusstraße auf die Kaiserstraße ausfahren möchte. Hierbei kreuzten sich die Wege der drei Beteiligten.

Der erschrockene Mainzer sprach den Wiesbadener Fahrer auf dessen Fahrverhalten an, woraufhin dieser aus dem Auto stieg, den 46-jährigen Mann am Kragen packte und mehrfach beleidigte. Anschließend begab sich der 26-Jährige zurück zu seinem Fahrzeug und möchte seine Fahrt fortsetzen. Der 46-jährige Fußgänger verweigert dies jedoch, indem er sich auf die Fahrbahn stellte und somit die Weiterfahrt des Wiesbadeners verhindert. Um seine Fahrt dennoch weiterführen zu können, tastete sich der 26-Jährige langsam an den Mainzer vorbei.

Hinsichtlich des weiteren Tathergangs kam es zu widersprüchlichen Angaben der Beteiligten. Derzeit steht im Raum, dass der 46-jährige Fußgänger mit der Faust gegen den Außenspiegel Beifahrerseite des Fahrzeuges des Wiesbadeners geschlagen habe, so dass dieser einen Schaden an der Mechanik erlitt. Dem gegenüber steht der Vorwurf, dass der 46-jährige Fußgänger im Vorbeifahren mit dem Außenspiegel leicht berührt wurde. Zu einer Verletzung des Fußgängers kam es hierbei nicht. Aufgrund der gegenseitig vorgebrachter Vorwürfe ermittelt die Polizei Mainz gegenwärtig gegen die Beteiligten aufgrund wechselseitiger Nötigung im Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung und weiterer Delikte.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz, Nieder-Olm – Parfüm im dreistelligen Bereich aus Parfümerie entwendet

Am Nachmittag des 2.11. kam es in einer Parfümerie in Nieder-Olm zu einem Ladendiebstahl.

Am besagten Nachmittag betraten mehrere Personen das Geschäft, von denen eine Frau die 29-jährige Mitarbeiterin der Parfümerie in ein Gespräch verwickelte und sich zu den Pflegeprodukten führen ließ. Während die 29-Jährige die Kundin berät, schauten sich die Begleitpersonen im Geschäft um. Nachdem etwas Zeit vergangen war, verließen alle gemeinsam das Geschäft ohne etwas gekauft zu haben. Die Mitarbeiterin stellte kurz darauf fest, dass 8 Parfüms im dreistelligen Wert entwendet wurden.

Sie beschreibt die Personen wie folgt:

Frau 1: – Kopfbedeckung mit Schal, buntes Kleid Frau 2: – Kopfbedeckung und Schal, breite längere schwarze Jacke Mann: – Bomberjacke dunkelblau, dunkles Haar nach hinten gegelt Kinder: – Junge etwa 5, – Baby etwa 1

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots)

Bingen, 02.11., Koblenzer Straße, 16:13 Uhr. Ein 17-Jähriger befuhr die B9 in Richtung Trechtingshausen. Kurz nach der Ortsausfahrt Bingerbrück durchfuhr er ein Schlagloch, geriet ins Schlingern und kam zu Fall. Ein nachfolgender Führer eines Leichtkraftrades bemerkte die Situation zu spät und kollidierte mit dem Vordermann. Hierbei verletzte sich der Nachfolger und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots)

Bingen, 02.11., L419, Mainzer Straße, 13:00-16:40 Uhr. Ein Mann parkte seinen schwarzen VW Passat in der Mainzer Straße. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war die Kunststoffverkleidung des Fahrerspiegels abgebrochen und lag auf dem Boden. Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise.

Fahrt unter Drogeneinwirkung und ohne Versicherungsschutz

Bingen (ots)

Bingen, 02.11., Mainzer Straße, 16:25 Uhr. Bei einer Streifenfahrt hielten die Beamten einen Mann auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen an. Den Beamten gegenüber gab er die Nicht-Versicherung des Fahrzeugs zu. Bei dem 37-Jährigen wurden zudem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt; ein Drogentest reagierte positiv. Der Scooterfahrer wurde auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Fahrzeug beschädigt

Nierstein, Elisabethenstraße (ots)

Im Zeitraum vom 28.10.-02.11.21 wurde in der Elisabethenstraße der rechte Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuges vermutlich abgetreten und entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim, Tel-Nr.: 06133-9330 entgegen.

Schild beschädigt

Oppenheim, Gymnasium (ots)

Im Zeitraum vom 29.10.-02.11.21 wurde an den beiden Eingängen zur Schule ein Hinweisschild beschädigt. Vermutlich wurde es eingetreten. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Oppenheim, Tel-Nr.: 06133-9330 entgegen