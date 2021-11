Mörstadt – Zu schnell unterwegs: Fahrer und Beifahrer bei Unfall verletzt

Worms (ots) – Gestern Abend kam ein Autofahrer am Kreisverkehr Mörstadt von der

Fahrbahn ab, wodurch er und sein Beifahrer leicht verletzt wurden. Der

19-Jährige befuhr um 21:40 Uhr die L425 aus Richtung Worms-Abenheim kommend und

wollte seine Fahrt in Richtung Monsheim fortsetzen. In Anbetracht der besonderen

örtlichen Straßenverhältnisse steuerte er sein Fahrzeug mit zu hoher, nicht

angepasster Geschwindigkeit in den Kreisverkehr. Hierbei verlor er die Kontrolle

über den Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug raste über

einen Erdwall und kam dahinter zum Stillstand. Der junge Fahrer und sein

46-jähriger Beifahrer konnten den Wagen selbstständig verlassen. Mit leichten

Verletzungen wurden sie zur Untersuchung ins Klinikum gebracht. Am PKW riss die

Ölwanne ab, wodurch das Erdreich verunreinigt wurde. Für die Dauer der

Unfallaufnahme und der Bergung des PKW musste die Straße für die Dauer von rund

2 Stunden voll gesperrt werden.

Worms – Autoknacker entwenden Bordelektronik

Worms (ots) – Wie der Kripo gestern Vormittag bekannt wurde, hatten unbekannte

Täter am Mittelochsenplatz einen PKW aufgebrochen und die Bordelektronik

fachmännisch ausgebaut und entwendet. Die Geschädigte hatte ihr Auto, 1er BMW

Cabrio, Baujahr 2009 am vergangenen Sonntag auf dem Parkplatz im Bereich der

Schrebergärten Mittelochsenplatz / Hammelsdamm abgestellt. Ganze Arbeit

leisteten die Täter, nachdem sie das Schloss der Fahrertür aufgebohrten hatten.

Im Innenraum demontierten und entwendeten sie das Navigationssystem,

Bedienelemente, Tachometer, Lenkrad, Airbags und die Außenspiegel. Es entstand

Sachschaden von mehreren tausend Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dem

genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms

unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch

per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.