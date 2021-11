Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Unfall – Zwei Leichtverletzte

Fulda – Am Dienstag (02.11.), gegen 17.50 Uhr, befuhr der 26-jährige Fahrer eines schwarzen Audis die Leipziger Straße von Lehnerz kommend in Richtung Innenstadt. In Höhe der Kreuzung Amand-Ney-Straße wollte er nach links abbiegen und übersah dabei die ihm entgegenkommenden Mercedes A-Klasse eines 40-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Mercedes sowie der Beifahrer des Audis wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfallsachschaden – Linienbus beteiligt

Niederaula – Am Montag (01.11.), um 9.31 Uhr, befuhr eine 46-jährige Frau aus Mücke mit einem mit drei Fahrgästen besetzten Linienbus die B 62 von Niederjossa kommend in Richtung Niederaula. Zur selben Zeit befuhr ein 61-jähriger Mann aus Bad Lauterberg im Harz mit seinem VW Tiguan die Autobahnabfahrt der A 7 und bog nach links auf die B 62 in Richtung Niederaula ab. Auf der B 62 hielt der Mann mit seinem Tiguan am rechten Fahrbahnrand an und wollte dann auf der Fahrbahn wenden, um wieder auf die A 7 zu fahren. Hierbei übersah der 61-jährige Mann den Linienbus, es kam zu einem Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Unfall an Kreisel

Friedewald – Am Montag (01.11.), gegen 18 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Mann aus Rotenburg an der Fulda mit seinem Audi A6 den Autobahnzubringer von der B 62 kommend. Im dortigen Kreisverkehr wollte er weiter geradeaus in Richtung A 4 fahren. Dabei geriet er mit seinem Audi ins Schleudern und fuhr zwischen Gottfried-Schenker-Straße und dem Zubringer der Autobahn A 4 mit seiner rechten Fahrzeugfront gegen die Schutzblanke des Kreisels. Es entstand Schaden in Höhe von circa 7.500 Euro.

Blitzersäule beschädigt

Kirchheim/Heddersdorf – Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Dienstag (02.11.), gegen 1.30 Uhr, eine Blitzersäule. Der Blitzer steht an der Ortsdurchfahrt Heddersdorf, an der B 454 in Fahrtrichtung Kirchheim, Höhe Dorfstraße. Es entstand circa 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Gartenhütte

Bebra – In der Nacht zu Dienstag (02.11.), gegen 4 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Gartenhütte in der Straße „Im Bilder“ einzubrechen. Die Täter wurden dabei vom Eigentümer gestört und ergriffen unerkannt die Flucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Friedewald – In der Straße „Im Gewerbegebiet“ stahlen Unbekannte am Dienstag (02.11.), zwischen 12.15 Uhr und 15.20 Uhr, von einem blauen Dacia Sandero die Kennzeichen WAK-N 204. Das Auto befand sich auf einem frei zugänglichen Parkplatz vor einem Firmengelände. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Bebra – Am Dienstagnachmittag (02.11.), zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr, stahlen Unbekannte in der Wittstraße von einem grünen Toyota Yaris das hintere polnischen Kennzeichen K4 PRACA. Das Auto war in diesem Zeitraum vor einem Firmengebäude abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmengebäude

Bebra – Ein ehemaliger Herrenmodeladen in der Auestraße war in der Nacht zu Mittwoch (03.11.), gegen 1.30 Uhr, Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf um ins Gebäude zu gelangen. Dort durchsuchten die ehemaligen Geschäftsräume und stahlen einen Fernseher im Wert von circa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche verhindern: Osthessische Polizei verstärkt Kontroll- und Präventionsmaßnahmen zur dunklen Jahreszeit

Osthessen. Früh einsetzende Dunkelheit einhergehend mit einer sichtbaren Abwesenheit von Zuhause: Die Zeitumstellung auf „Winterzeit“ läutet nicht nur die Herbst- und Wintermonate ein, sondern ruft erfahrungsgemäß auch Einbrecher auf den Plan. Das Polizeipräsidium Osthessen führt daher in den kommenden Wochen wieder zielgerichtete Kontroll- und Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität durch.

Fast jeder zweite Wohnungseinbruch in Osthessen gescheitert

Die Zahlen im Deliktsfeld Wohnungseinbruchsdiebstahl sind in Osthessen in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. Mit insgesamt 269 Fällen an versuchten und vollendeten Wohnungseinbruchsdiebstählen im Jahr 2020 bleiben die Fallzahlen in Osthessen sogar zum zweiten Mal in Folge unter der 300-Marke und stellen zugleich das niedrigste Straftatenaufkommen aller hessischen Polizeipräsidien in diesem Deliktsfeld dar. Über 47 Prozent der Einbrüche wurden im Jahr 2020 in den osthessischen Landkreisen im Versuchsstadium abgebrochen – ein historischer Spitzenwert.

Der starke Rückgang der Fallzahlen seit 2016 sowie der hohe Anteil an Versuchstaten dürfte unter anderem auf einen anhaltend hohen Kontrolldruck, intensive Präventionsmaßnahmen und verbesserte Sicherungstechnik im Bereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls zurückzuführen sein. So führten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachstelle Prävention des Polizeipräsidiums Osthessen allein seit 2018 bei rund 1.000 Bauherren, Geschäftsleuten sowie Haus- und Wohnungsbesitzern kostenlose kriminalpolizeiliche Beratungen durch.

Mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürgern möchte die osthessische Polizei auch weiterhin die Einbruchszahlen so gering wie möglich halten. Denn: Jeder Einbruch bringt oftmals nicht nur einen finanziellen Schaden mit sich, sondern geht auch mit einem Eindringen in die Privatsphäre einher und sorgt mitunter für ein verloren gegangenes Sicherheitsgefühl in den eigenen vier Wänden.

Kostenfreie Einbruchsschutzberatung und individuelle Schwachstellenanalyse

Fenster und Türen bei Abwesenheit immer verschließen und mit geeigneter Beleuchtung die Anwesenheit im Haus simulieren lauten daher nur einige Tipps der Polizei: Oft sind es schon Kleinigkeiten, die ein Eindringen von Fremden verhindern oder Tatgelegenheiten erschweren. Um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und diese über die Möglichkeiten des Einbruchsschutzes zu informieren, werden die Experten des Polizeipräsidiums Osthessen ab November mit einem Beratungsangebot in den Kommunen präsent sein.

Los geht’s am 6. und 7. November in der Zeit von 10 bis 18 Uhr auf dem Martinsmarkt in Hünfeld. Weitere Termine:

November 2021, 8 bis 18 Uhr, Stadtwache Fulda

November, 9:30 bis 14 Uhr, Markt in Gersfeld

Dezember, 8 bis 18 Uhr, Stadtwache Fulda



„Wir freuen uns, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger an diesen Tagen an unserem Beratungsstand begrüßen und beraten zu dürfen“, betont Marco Hohmann von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. Der Kriminalhauptkommissar ist einer von drei Einbruchsschutzberatern des Polizeipräsidiums Osthessen. „Wir möchten die Menschen über die vielfältigen Möglichkeiten des Einbruchsschutzes aufklären und für ein sicheres zu Hause sorgen“, so Hohmann weiter.

Übrigens: Die Einbruchsschutzberater kommen für eine individuelle Schwachstellenanalyse auch gerne direkt zu den Bürgerinnen und Bürgern nach Hause – und das kostenfrei.

Beratungstermine vereinbaren

Gerne stehen die osthessischen Ansprechpersonen der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen für individuelle Beratungen oder Fragen rund um das Thema Einbruchsschutz zur Verfügung. Die Erreichbarkeiten finden Sie auf der Homepage des Polizeipräsidiums Osthessen unter www.polizei.hessen.de. Darüber hinaus informiert die osthessische Polizei regelmäßig auf Twitter, Instagram und Facebook unter @polizei_oh über bevorstehende Veranstaltungen und gibt nützliche Tipps zum Einbruchsschutz.

Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen und einem Leichtverletzten

Hünfeld (ots)

Am Dienstagabend gegen 19.55 h befuhr ein mit drei Personen besetzter Pkw die Hersfelder Straße in Hünfeld stadteinwärts. Fahrer war ein 20-jähriger Bulgare mit Wohnsitz in Hofbieber. Dieser verlor aus bisher unbekannten Gründen auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier beschädigte er drei geparkte Fahrzeuge zum Teil erheblich. Bei einem Fahrzeug wurde ein Hinterrad abgerissen. Durch Fahrzeugteile, die auf die Fahrbahn flogen wurde noch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Drei der beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden Der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs, der ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, verletzte sich bei dem Unfall leicht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 21.000 EUR.

Unfall mit zwei Schwerverletzten

Burghaun-Steinbach (ots)

Am Dienstag, den 02.11.2021 ereignete sich gegen 14.45 Uhr auf der Landstraße 3380 bei Burghaun / Steinbach ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Nach bisherigem Stand bog ein 61-jähriger Mann aus Eiterfeld mit seinem Pkw, Renault von der Königstraße nach links auf die Landstraße 3380 ein und übersah hierbei eine 62-jährige Frau aus Eiterfeld, die mit ihrem Pkw Ford die L 3380 aus Körnbach kommend, in Richtung Steinbach befuhr.

In Folge des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuglenker schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der total beschädigten Fahrzeuge, musste die Landstraße gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 27.000 Euro.