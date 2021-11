Kreis Bergstraße

Bensheim: Baggerschaufel gestohlen/Zeugen gesucht

Bensheim (ots) – Ein Baustellengelände in der Märkerwaldstraße in Gronau, geriet

in der Zeit zwischen Freitagmittag(29.10.)und Mittwochmorgen(03.11.)in das

Visier von Kriminellen. Die Täter betraten das Gelände und entwendeten dort eine

Baggerschaufel, in Form eines sogenannten Sieblöffels. Das Bagger-Anbauteil hat

einen Wert von rund 5000 Euro.

Die ungebetenen Besucher müssen für den Abtransport der schweren Beute ein

geeignetes Transportfahrzeug genutzt haben. Wer in diesem Zusammenhang

verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in

Bensheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden.

Lorsch / Biebesheim / Bensheim: Kiloweise Rauschgift, mehrere Tausend Euro und Waffen bei Durchsuchungen sichergestellt

Lorsch / Biebesheim / Bensheim (ots) – Kiloweise Rauschgift, mehrere Tausend

Euro an Drogengeld sowie Waffen haben Polizeikräfte bei Durchsuchungsmaßnahmen

am Montag (01.11.) an der Bergstraße sichergestellt. Dem umfangreichen Einsatz,

bei dem neben Beamten der Kripo aus Heppenheim und Rüsselsheim sowie auch

Zivilfahnder und Diensthunde eingesetzt waren, gingen umfangreiche Ermittlungen

des Rauschgiftkommissariats K34 voraus. Durch kriminalpolizeiliche Maßnahmen

richtete sich der Tatverdacht des Drogenhandels gegen einen 40 Jahre alten Mann

aus Lorsch. Daraufhin erwirkte die Staatsanwaltschaft Darmstadt mehrere

Durchsuchungsbeschlüsse beim Amtsgericht Darmstadt, die am Montag vollstreckt

wurden.

Hierbei konnten die Einsatzkräfte den 40-Jährigen sowie dessen 34-jährige

Lebensgefährtin in seiner Wohnung antreffen und vorläufig festnehmen. Bei der

anschließenden Durchsuchung beschlagnahmten die Polizisten unter anderem zwei

Kilogramm Marihuana, 750 Gramm Amphetamin, rund 30 Gramm Kokain, über 13.000

Euro vermeintliches Dealergeld sowie Utensilien, die den Verdacht des

Drogenhandels erhärteten. Ebenso festgenommen in dem Anwesen wurde ein ebenfalls

40 Jahre alter Tatverdächtiger aus Biebesheim. Auch seine Wohnung durchsuchten

die Beamten im Anschluss und stießen hier auf weitere 10 Kilogramm Marihuana

sowie einen Schlagring, ein Samurai-Schwert und eine Zwille. Im Anschluss

folgten noch zwei weitere Durchsuchungen bei einem 37 Jahre alten

Tatverdächtigen und einem weiteren 40-Jährigen, die beide in Bensheim gemeldet

sind. Dabei kamen noch geringe Mengen Kokain, 200 Gramm Amphetamin, 80 Gramm

Marihuana, 40 Gramm Haschisch sowie 1.000 Euro in amtliche Verwahrung. Bei

beiden Männern klickten die Handschellen und sie wurden wie die drei anderen

vorläufig Festgenommenen für polizeiliche Maßnahmen auf die Wache gebracht. In

den Verfahren müssen sie sich jetzt unter anderem wegen des Verdachts des

Drogenhandels strafrechtlich verantworten. Insgesamt zogen die Fahnder

Rauschgift im Wert von rund 50.000 Euro aus dem Verkehr.

Darmstadt

Darmstadt: 50-Jährige von zwei Frauen auf dem Luisenplatz geschlagen / Augenzeugen der Tat und Hinweisgeber gesucht

Darmstadt (ots) – Eine 50 – Jährige ist am Dienstagabend (2.11.) von zwei Frauen

geschlagen und getreten worden. Weil die beiden Täterinnen dabei

gemeinschaftlich agierten hat die Polizei in Darmstadt ein Ermittlungsverfahren

wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und sucht

Augenzeugen des Geschehens.

Eine der Täterin wird als etwa 1,65 Meter groß und von unauffälliger Statur

beschrieben. Sie hatte braune, schulterlange und glatte Haare. Ihre dunkle Jacke

war mit einem Pelzkragen versehen, darunter trug die Unbekannte einen roten

Kapuzenpullover. Die Farbe der Hose wurde als blau oder grau wahrgenommen und

bei den Schuhen soll es sich um weiße Sneakers gehandelt haben. Zudem führte

diese Täterin eine rote Tasche, auf der zwei weiße Streifen und ein weißes

Emblem abgebildet waren, mit sich.

Infolge der Attacke wurde die Geschlagene verletzt und musste in einem

Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der

Vorfall auf dem Luisenplatz und dort im Bereich einer Haltestelle zugetragen.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Alle in diesem Zusammenhang stehenden, sachdienlichen Hinweise werden an die

Beamten des Kommissariats 43 erreichbar unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht / Täter erbeuten Schmuck

Darmstadt (ots) – Am Dienstag (2.11.) in der Zeit zwischen 9 Uhr und 13.30 Uhr

hat ein noch unbekannter Täter sich Zugang zu der Wohnung eines Hochhauses im

August-Metz-Weg verschafft und in den Räumen nach Wertgegenständen gesucht. Er

wurde fündig, erbeutete Schmuck und flüchtete. Die Darmstädter Kriminalpolizei

(K21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690

sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt: Linienbus erfasst Fußgänger/Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Nach einem Zusammenstoß mit einem Linienbus in der

Landgraf-Georg-Straße am vergangenen Freitagmorgen (29.10.), gegen 07.00 Uhr,

ist ein Fußgänger nach seinem Sturz von der Unfallstelle geflüchtet. Der

Unbekannte überquerte die Straße zwischen dem zurückgestauten Berufsverkehr,

achtete hierbei aber offenbar nicht auf den Linienverkehr auf der freien

Busspur.

Bei einer Vollbremsung durch den Busfahrer verletzte sich ein Fahrgast leicht,

konnte aber vor Ort wieder entlassen werden. Weil die Frontscheibe durch den

Zusammenstoß erheblich beschädigt wurde, konnte der Bus nicht mehr weiterfahren.

Die Fahrgäste mussten daher außerplanmäßig aussteigen.

Die Polizei sucht nun Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise zum flüchtigen

Fußgänger geben können. Hinweise bitte direkt an das 1. Polizeirevier oder

telefonisch unter 06151/969-41110.

Darmstadt: Kollision mit Transporter/Radfahrer verletzt-Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Dienstag (02.11.), gegen 12.20 Uhr, kam es im Bereich

Zeughausstraße/ Mathildenplatz zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht

verletzten Radfahrer. Der Fahrradfahrer und ein bislang unbekannter, flüchtiger

Transporterfahrer befuhren beide die Zeughausstraße. Der Transporter bog

anschließend nach rechts in den Mathildenplatz ab und übersah hierbei den

geradeaus weiterfahrenden Radfahrer. Dieser stieß trotz Bremsung mit dem

Fahrzeug zusammen und kam zu Fall. Der Fahrer des Transporters setzte seine

Fahrt fort. Es soll sich bei dem Fahrzeug um einen weißen Transporter mit

DA-Kennzeichen handeln.

Unbekannte, die dem gestürzten Radfahrer zu Hilfe eilten sowie mögliche Zeugen

des Unfalls werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der

Telefonnummer 06151/969-41110 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Griesheim: Vier Reifen von Honda Civic zerstochen / Wer hat etwas gesehen und kann Hinweise geben?

Griesheim (ots) – Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung an einem Auto hat die

Polizei in Griesheim ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht in diesem

Zusammenhang Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachten konnten oder Hinweise zu

dem Täter geben können.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich ein noch unbekannter Täter in der Zeit

zwischen Montag (1.11.), 20 Uhr und Dienstag (2.11.), 15.45 Uhr an einem in der

Sterngasse geparkten roten Honda Civic zu schaffen gemacht und alle vier Reifen

zerstochen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Das mit dem Fall betraute Kommissariat 42 in Griesheim nimmt unter der Rufnummer

06155/83850 Hinweise entgegen.

Groß-Gerau

Mörfelden-Walldorf: 56-jährige Vermisste tot aufgefunden

Die seit Montag (18.10.) vermisste 56-jährige Frau aus Mörfelden-Walldorf (wir haben berichtet) wurde am Montag (01.11.) im Waldgebiet im Bereich des Mönchbruchs tot aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor.

Groß-Gerau OT Berkach: Führerhaus eines Sattelzuges wird durch Feuer beschädigt

Durch die Rettungsleitstelle Groß-Gerau wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen am Mittwoch (03.11.) um 04:05 Uhr der Brand eines Sattelzuges auf der B 44, im Kreuzungsbereich zur Rathausstraße und Wallerstädter Straße, gemeldet. Das Fahrzeug war zuvor aus Richtung Dornheim gekommen und wollte in Richtung Groß-Gerau weiterfahren. Durch die eingesetzten Feuerwehren aus Groß-Gerau und den Ortsteilen Berkach und Dornheim konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen, durch welchen Teile der Zugmaschine beschädigt wurden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Der 56-jährige Fahrer verletzte sich bei seinem Versuch, den Brand zu löschen, leicht und wurde vor Ort ambulant behandelt. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten wurde die B 44 an der Unfallstelle komplett gesperrt und der Verkehr weiträumig umgeleitet.