Unfall auf Heßbergstraße sorgt für Verkehrsbehinderungen: 64-Jähriger leicht verletzt

Kassel-Kirchditmold: Ein Unfall sorgte am heutigen Mittwochmorgen auf der Kasseler Heßbergstraße für Behinderungen im Berufsverkehr. Ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Eichsfeld war dort gegen 6 Uhr mit einem Kastenwagen von der Loßbergstraße kommend in Richtung Bertha-von-Suttner-Straße unterwegs. Kurz vor der Unterführung geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW, den ein 64-jähriger Mann aus Kassel steuerte. Dabei erlitt der Fahrer des Caddy leichte Verletzungen und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, entstand erheblicher Sachschaden an den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt wurden. Rund zwei Stunden dauerten die Rettungs- und Bergungsarbeiten, bis die Straße wieder frei war.

Brennpunktkontrollen rund um den Stern und in der Innenstadt: Sechs Festnahmen; 22-Jähriger bietet Zivilfahndern Drogenkauf an

Kassel: Am gestrigen Dienstag führten Beamte der Kasseler Polizei im Rahmen der brennpunktorientierten Kriminalitätsbekämpfung rund um den Kasseler Stern und in der Innenstadt Kontrollen im Drogenmilieu sowie Gaststättenkontrollen durch. Dabei überprüften die eingesetzten Beamten insgesamt 78 Personen, von denen sechs festgenommen wurden, weil sie Rauschgift dabei hatten oder damit handelten. Die Festgenommenen sind mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Sie müssen sich jetzt jeweils wegen illegalen Drogenbesitzes bzw. Handels verantworten. Da es in einer der vier kontrollierten Gaststätten kein Hygienekonzept gab, leiteten die Polizeibeamten ein Verfahren wegen Nichteinhaltung der Corona-Schutzvorschriften gegen den Betreiber des Lokals ein.

Polizisten beobachten Handel mit Marihuana

Wie die eingesetzten uniformierten und zivilen Beamten berichten, waren sie zwischen 16:00 und 23:30 Uhr gezielt an verschiedenen Örtlichkeiten und Lokalen rund um den Stern und in der Innenstadt unterwegs. Nachdem Zivilpolizisten gegen 17:30 Uhr in der Unteren Königsstraße einen Drogenhandel beobachteten, konnten zwei mutmaßliche Dealer, ein in Kasseler wohnender 35-Jähriger und in Gießen wohnender 16-Jähriger, sowie der Käufer, ein 34 Jahre alten Mann aus Baunatal, festgenommen werden. Bei den drei Personen fanden sie 19 Tüten mit insgesamt acht Gramm Marihuana und stellten die Betäubungsmittel sicher. Eine Durchsuchung des 35- und 16-Jährigen förderte zudem drei Handys und einen dreistelligen Geldbetrag zutage, bei dem es sich mutmaßlich um Drogengeld handelt.

22-Jähriger bietet Zivilfahndern Drogenkauf an

Eine halbe Stunde später wurden Zivilfahnder am Stern von einem in Schauenburg wohnenden 22-Jährigen angesprochen, der fragte, ob sie Drogen kaufen wollen. Während des Gesprächs kam ein Mann hinzu, der dem 22-Jährigen lachend mitteilte, dass er „gerade Bullen andealen würde“. Da er sich durch diese Äußerung offenbar provoziert fühlte, zückte der mutmaßliche Dealer ein Pfefferspray und besprühte den gleichaltrigen Mann aus Kassel im Beisein der Polizisten damit. Den 22-Jährigen nahmen die Beamten sofort fest und leiteten Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen ihn ein. Betäubungsmittel wurden bei seiner Durchsuchung allerdings nicht gefunden. Ebenfalls am Stern ging den Beamten ein 38-jähriger Mann aus Kassel ins Netz, der kurz zuvor drei Plomben Heroin gekauft hatte. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

13-Jährige mit 1,7 Promille kontrolliert

In der Unteren Karlsstraße wurden die Polizisten am späten Nachmittag auf eine Gruppe Jugendliche aufmerksam, die einen abgesperrten Baustellenbereich betreten hatten. Bei der anschließenden Kontrolle der 23 Personen fanden die Beamten einen abgelegten Beutel mit einer Schreckschusswaffe darin. Die Zuordnung der herrenlosen Pistole, die sichergestellt und wegen der ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet wurde, dauert noch an. Bei einer kontrollierten 13-Jährigen stellten die Beamten eine erhebliche Alkoholisierung fest, was ein Atemalkoholtest mit 1,7 Promille bestätigte. Das Mädchen nahmen die Beamten mit auf das Revier, wo sie von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt wurde.

Zug kollidiert mit Kuhherde – Vier Tiere getötet

Korbach (ots) – Für einen Einsatz der Bundespolizei und erhebliche Verspätungen

sorgte am Dienstagabend (2.11.) gegen 18 Uhr eine Kuhherde auf der Bahnstrecke

zwischen Brilon und Korbach (Upländerstraße). Eine Kurhessenbahn musste eine

Schnellbremsung einlegen, da die Tiere des 49-jährigen Halters aus Korbach auf

die Gleise liefen. Da der Zug erst nach 600m zum Stehen kam, war eine Kollision

nicht mehr zu verhindern.

Zug beinahe entgleist

Durch den Aufprall wurde das vordere Drehgestell des Zuges leicht angehoben.

Glücklicherweise kam es zu keiner Entgleisung. Vier Tiere waren jedoch durch die

Kollision sofort tot. Während des Aufpralls befanden sich acht Reisende im Zug,

von denen niemand verletzt wurde.

Erhebliche Verspätungen

Sechs nachfolgende Züge verspäteten sich jeweils um rund 25 Minuten. Weiterhin

war die Strecke zwischen Brilon und Korbach für drei Stunden komplett gesperrt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und gegen

den Tierhalter ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines „Gefährlichen

Eingriffs in den Bahnverkehr“ eingeleitet.

Unbekannter Autofahrer beschädigt sieben geparkte Pkw und fährt fast Frau an: Polizei bittet um Hinweise

Kassel-Vorderer Westen: Ein derzeit noch unbekannter Autofahrer hat am gestrigen Dienstagabend im Stadtteil Vorderer Westen beinahe eine Frau beim Einsteigen in ihr Auto angefahren. Die 27-Jährige aus Kassel konnten sich durch einen Sprung zwischen zwei geparkte Pkw allerdings noch rechtzeitig retten. Der Unbekannte war anschließend unbeirrt weitergefahren, dabei mit seinem Mercedes jedoch noch mehrmals gegen verschiedene geparkte Pkw gefahren. Im Zuge der Fahndung konnte der abgestellte Mercedes des Verursachers durch die Polizei in einer der angrenzenden Straße aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen, wer zur Tatzeit am Steuer des Wagens gesessen hatte, dauern momentan an. Dabei bitten die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei auch um Hinweise von möglichen Zeugen.

Ereignet hatte sich der Vorfall gegen 19 Uhr in der Parkstraße. Die 27-Jährige schilderte später der Polizei, dass sie gerade auf der Straße an der Fahrerseite ihres Autos stand und einsteigen wollte, als von der Querallee der in Richtung Annastraße fahrende Mercedes auf sie zukam. Die E-Klasse sei dann immer weiter nach links und schließlich genau auf sie zugefahren, weshalb sie zwischen die geparkten Autos sprang, um nicht erfasst zu werden. Im letzten Moment habe der Fahrer des Mercedes noch nach rechts gelenkt, sodass ein Zusammenstoß mit ihrem Auto ausblieb. Allerdings habe sie dann beobachtet, wie das Auto beim Weiterfahren noch mehrere andere geparkte Fahrzeuge touchierte. Auch nach dem Abbiegen des Wagens nach links in die Annastraße Richtung Kölnische Straße habe es mehrfach laut geknallt. Die am Unfallort eingesetzten Streife fand in der Parkstraße insgesamt vier auf der linken Seite beschädigte Fahrzeuge vor, gegen die der Unbekannte offenbar gefahren war oder sie touchiert hatte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Weitere Zusammenstöße in Annastraße

In der Annastraße fand die Streife ebenfalls beschädigte Autos vor. Der Spurenlage zufolge war der Unbekannte offenbar nach links in die Annastraße abgebogen und dort schließlich frontal gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten VW Golf gekracht. Der Golf wurde dadurch zunächst gegen eine dahinterstehende Mercedes E-Klasse geschoben, rollte dann aber vorwärts los, die abschüssige Annastraße hinab. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite krachte der fahrerlose Golf dann frontal gegen einen dort geparkten VW Up, wodurch auch dieser beschädigt wurde. Den Schaden an diesen drei Fahrzeugen schätzen die Beamten insgesamt auf ca. 4.000 Euro.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Unfällen gemacht haben und den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe weitere Hinweise auf den noch unbekannten Fahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Autodiebe klauen weißen Audi A 5 Coupé in Grebenstein: Kripo erbittet Hinweise

Grebenstein (Landkreis Kassel):

Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch in Grebenstein-Udenhausen einen weißen Audi A 5 Coupé „DTM-Edition“ im Wert von ca. 20.000 Euro gestohlen. Von dem Pkw mit dem Kennzeichen HOG-AG 555, der über einen auffälligen Heckspoiler verfügt, fehlt bislang jede Spur. Wann genau die Täter in der Nacht zuschlugen und wie sie dabei vorgingen, ist momentan noch unklar. Die am frühen Morgen nach Feststellung des Diebstahls sofort eingeleitete Fahndung nach dem sieben Jahre alten Audi brachte bisher keine Hinweise auf dessen Verbleib.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Kfz-Diebstahl werden von den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Sie bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Grebenstein-Udenhausen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.