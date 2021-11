Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Vilbel: Polizei in Bad Vilbel sucht Fahrradbesitzer

Die Polizei in Bad Vilbel sucht derzeit nach den rechtmäßigen Eigentümern dreier Fahrräder, die die Beamten in den vergangenen Wochen sichergestellt hatten. Mutmaßlich handelt es sich bei dem schwarzen Herren-Trekkingrad von KS Cycling, dem schwarzen Damenrad von Triumph sowie dem schwarz-weißen Mountainbike von Apollo um Diebesgut aus mehreren Fahrraddiebstählen. Die Ermittler bitten deren Eigentümer, sich unter Tel. 06101/5460-0 bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden.

„SICHER!“ – Informationsstand der Polizei am Bad Nauheimer Wochenmarkt

Ins Gespräch kommen können interessierte Bürgerinnen und Bürger am nächsten Dienstag (9. November) mit den kriminalpolizeilichen Beraterinnen, Sylvia Jacob und Claudia Zanke auf dem Bad Nauheimer Wochenmarkt.

Zusammen mit dem Schutzmann vor Ort, Polizeihauptkommissar Bernd Büthe geben die beiden Kriminalhauptkommissarinnen zwischen 14 – 16 Uhr wertvolle Tipps, wie eine vernünftige Diebstahlsicherung des eigenen Fahrrads oder E-Bikes aussehen sollte und wie sich die eigenen vier Wände effektiv gegen ungebetene Gäste schützen lassen. Natürlich darf dabei auch ihr auffälliges „Berater-Mobil“, eine speziell umgebaute Piaggio Ape, nicht fehlen.

Die Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums Mittelhessen bietet unter den Mottos „SICHER! Dein Rad“ und „SICHER! Dein Zuhause“ bereits seit einiger Zeit immer wieder derartige Veranstaltungen an. Hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie auch im Internet unter https://www.polizei-beratung.de. Die Erreichbarkeiten der Kriminalpolizeilichen Berater/-innen des Polizeipräsidiums Mittelhessen finden Sie unter https://k.polizei.hessen.de/935239299.

Hinweis für die Redaktionen: Ein Foto, welches die beiden kriminalpolizeilichen Beraterinnen bei einer ähnlichen Veranstaltung Mitte 2021 auf dem Marktplatz in Butzbach zeigt, ist der Meldung beigefügt und kann im Rahmen der Berichterstattung gerne genutzt werden.