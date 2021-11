Jaguar zerkratzt

Pohlheim- Hausen: Etwa 5000 Euro hoch ist der Schaden, den Unbekannte an einem geparkten schwarzen Jaguar in der Bachstraße hinterließen. Zwischen 15.30 Uhr und 21 Uhr am Dienstag (02.11.) zerkratzten sie die rechte Fahrzeugseite. Die Polizei in Gießen, Tel. 0641-7006-3555, bittet um Hinweise.

Versuchte Diebstähle aus PKW

Gießen: Am Dienstagabend (02.11.) fanden mehrere Fahrzeughalter ihre geparkten Autos mit eingeschlagenen Scheiben vor. Am schwarzen Golf wie auch am schwarzen Polo in der Johannesstraße entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Es ist nicht bekannt, ob der Dieb, der sich zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr an den Wagen zu schaffen machte, nichts Passendes fand oder gestört wurde. Er flüchtete jedenfalls ohne Diebesgut. Zwischen 13 Uhr und 19 Uhr war ein weißer Ford Fiesta in der Schottstraße das Ziel eines Diebes. Auch hier fehlte nichts aus dem PKW, es entstand aber ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei in Gießen, Tel. 0641/7006-3755, bittet um Hinweise.

Geld aus Nissan entwendet

Gießen: In der Alicenstraße entwendete ein Dieb Bargeld aus einem geparkten braunen Nissan Quashquai. Zwischen 17.30 Uhr und 18.40 Uhr am Dienstag (02.11.) schlug er eine Scheibe ein und nahm etwa 30 Euro an sich. Der entstandene Sachschaden hingegen beträgt ein Vielfaches, er wird auf 300 Euro geschätzt. Die Polizei in Gießen, Tel. 0641-7006-3555, bittet um Hinweise.

Möbel weg

Linden- Leihgestern: Eine böse Überraschung gab es für einen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Gießener Straße: Als er am Dienstag (02.11.) gegen 21.30 Uhr nach Hause kam, fehlten plötzlich einige seiner Möbel, darunter eine Couch und eine Matratze. Gegen 19.45 Uhr waren die Gegenstände im Gesamtwert von etwa 300 Euro noch da. Die Ermittlungen hierzu dauern an, die Polizei in Gießen bittet um Zeugenhinweise: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat das Wegtragen oder Verladen der Couch und Matratze beobachten können? Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0641-7006-3555, entgegen.

Ausgetrickst

Gießen: An der Bushaltestelle „Sophie-Scholl-Schule“ in der Rödgener Straße lenkten mutmaßlich zwei unbekannte Männer eine 23-Jährige ab und entwendeten mit Hilfe dieser Masche ihr Handy aus der Jackentasche. Um 16.40 Uhr am Dienstag (02.11.) berührte einer der Männer die Hand der jungen Frau, während der andere wahrscheinlich diesen Moment für den Diebstahl ausnutzte. Anschließend entfernten sich die zwei Tatverdächtigen mit dem hochwertigen Smartphone in unbekannte Richtung. Der eine Mann wird als etwa 170 cm groß beschrieben, als 25 Jahre alt mit arabisches Erscheinungsbild, schmaler Statur, schwarzen kurzen Haare und einer Narbe im Stirnbereich. Er trug einen dunkelblauen Trainingsanzug. Der zweite war mit 175 cm etwas größer, soll auch schmal und etwa 25 Jahre alt sein und ein arabisches Erscheinungsbild haben. Er hatte schwarze, lange, lockige Haare und trug einen bunten Fischerhut.

Unfallfluchten im Parkhaus

Gießen: Im Parkhaus Galerie Neustädter Tor in der Nordanlage fuhr ein unbekannter Autofahrer gegen einen geparkten grauen 3er BMW. Die Reparatur der vorderen gebrochenen Stoßstange dürfte mindestens 1000 Euro kosten. Der Unfall ereignete sich am Dienstag (02.11.) auf der dritten Ebene des Parkhauses zwischen 15 Uhr und 16 Uhr. Ebenfalls am Dienstag entstand auf der zweiten Ebene des Parkhauses zwischen 12.20 Uhr und 14.20 Uhr ein Schaden an einem schwarzen VW Golf. Eventuell stammt der 300 Euro hohe Schaden von einer zu unvorsichtig geöffneten Tür. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Die Polizei in Gießen, Tel. 0641/7006-3755, bittet um Zeugenhinweise.

Parkrempler mit Fahrerflucht

Gießen: Wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein unbekannter Fahrer gegen einen in der Straße Wingertshecke geparkten schwarzen Skoda. Der Schaden in Höhe von 1000 Euro an der rechten Fahrzeugseite entstand zwischen 12.30 Uhr und 13.45 Uhr am Dienstag (02.11.). Die Spuren am Fabia deuten darauf hin, dass ein rotes Fahrzeug am Unfall beteiligt war. Die Beamten der Polizeistation Gießen Süd, Tel. 0641-7006-3555, bitten um Zeugenhinweise.