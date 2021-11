Rhein-Neckar-Kreis: Landratsamt gibt neuen Wanderkalender heraus

Heidelberg – Vielfältige Landschaften, idyllische Natur, historische Bauwerke – Wandern ist eine tolle Art und Weise, die Region im Detail kennen zu lernen. Gerade der Rhein-Neckar-Kreis, gelegen im Herzen der Kurpfalz, zwischen Badischer Bergstraße, dem Odenwald und Kraichgau hat für Wanderbegeisterte viel zu bieten.

Wanderinspiration für nächstes Jahr gesucht? Für alle, die Lust haben, den Landkreis zu Fuß zu entdecken, hat das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis einen Wanderkalender für das Jahr 2022 herausgebracht. Neben schönen Motiven aus der Region, bietet der Kalender zwölf spannende Ideen und Anregungen für Wanderungen im Rhein-Neckar-Kreis. Von einer aussichtsreichen Zweiburgentour an der Bergstraße, bis zu einer gemütlichen Weihnachtstour in Ladenburg – im neuen Wanderkalender sind Touren für jeden Geschmack und für jedes Konditionslevel dabei. Jede Wanderroute ist dabei auf den jeweiligen Monat abgestimmt und mit einer Wanderkarte und interessanten Tipps ausgestattet. Damit die Wanderkarten unterwegs genutzt werden können, lassen sie sich mithilfe von integrierten QR-Codes auch digital über outdooractive.com und komoot.de abrufen. In diesem Sinne, die Wanderschuhe angezogen, das Vesper eingepackt, die Kamera im Rucksack verstaut und schon kann das Wandervergnügen 2022 losgehen!

Der Wanderkalender 2022 ist kostenlos im Landratsamt, Büro des Landrats, Kurfürstenanlage 38-40, 69115 Heidelberg erhältlich. Ein Versand per Post ist nur gegen Einsendung von 1,55 Euro Rückporto in Briefmarken, an das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Büro des Landrats, möglich. Nur solange der Vorrat reicht.