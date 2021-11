K 28: Vollsperrung bei Mutterstadt ab 08. November 2021

Mutterstadt – Am 8. November 2021 beginnen die Arbeiten an der K 28 zwischen Mutterstadt und Limburgerhof unter Vollsperrung.

Um die Behinderung für den Verkehr möglichst gering zu halten, erfolgt die Fahrbahnerneuerung insgesamt in vier Bauabschnitten. Die ersten beiden Abschnitte werden noch in diesem Jahr, die Abschnitte 3 und 4 in 2022 umgesetzt.

Der erste Bauabschnitt betrifft die Waldstraße vom Ortsausgang Mutterstadt bis zum Kreisverkehrsplatz an der L 524 auf einer Länge von ca. 400 m.

Die Vollsperrung für diesen Bauabschnitt wird je nach Witterung ca. zwei Wochen andauern.

Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt von Limburgerhof kommend ab dem Kreisverkehrsplatz L 533 / L 524 über die Speyerer Straße nach Mutterstadt und umgekehrt.

Der zweite Abschnitt betrifft eine ca. 150 m lange Strecke der Waldstraße vom Kreisverkehrsplatz L 524 / K 28 bis zur bereits 2019 neu asphaltierten Anbindung an das neue Gewerbegebiet Süd 2. Dieser wird – je nach Witterung – voraussichtlich ab 22 .November realisiert und wird ca. zwei Wochen andauern.

Die ausgeschilderte Umleitung für diesen Abschnitt erfolgt aus Mutterstadt von der Waldstraße kommend ab dem Kreisverkehrsplatz L 524 / K 28 über die L 524 ( Schifferstadter Straße) bis zur Einmündung “An der Fohlenweide“ in das Gewerbegebiet und umgekehrt. Eine Zufahrt zum Gewebegebiet ist jederzeit möglich.

Ab Mitte Dezember 2021 steht eine Winterpause an. Die weiteren Bauabschnitte 3 + 4 werden – je nach Witterung – voraussichtlich ab März bis April 2022 fortgesetzt. Auch hier spielt die Witterung eine entscheidende Rolle.

Zu Beginn dieser Arbeiten wird rechtzeitig eine gesonderte Pressemitteilung veröffentlicht.

Die Baukosten der Straßenbaumaßnahme mit einer Gesamtlänge von ca. 1.200 m belaufen sich auf ca. 460.000 Euro.

Der Landesbetrieb Mobilität Speyer bedankt sich bei allen Verkehrsteilnehmern und Anliegern für das aufgebrachte Verständnis aufgrund etwaiger auftretender Verkehrsbehinderungen.