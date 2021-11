Gefährliche Körperverletzung – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) – Am Montagabend 01.11.2021 gegen 18:40 Uhr, wurde ein 17-jähriger von 2 Personen am Eisstadion in der Saarlandstraße angegriffen. Der 17-Jährige wurde von den beiden Angreifern mehrfach geschlagen, so dass er zu Boden ging. Er wurde leicht verletzt. Die Angreifer befanden sich mit einer größere Gruppe bestehend aus 10-15 Personen vor Ort.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, ca. 17 Jahre, Boxerhaarschnitt. Er trug eine schwarze Bomberjacke und eine schwarze Hose.

Täter 2: männlich, ca. 17 Jahre, ca. 160 cm groß, Boxerhaarschnitt, Vollbart. Er war mit grauem Pullover, schwarze Weste und goldener Kette bekleidet.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Angreifern machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Fahrt unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluß

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Sonntag 31.10.2021 um 07:25 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle im der Wittelsbachstraße bei einem 25 jährigen Fahrzeugführer aus Ludwigshafen deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Ein anschließend durchgeführter Urintest verlief positiv auf Amphetamin und Marihuana.

Wie die im Rahmen der anschließend durchgeführten Durchsuchung aufgefundenen Betäubungsmittel in das Fahrzeug kamen, konnten oder wollten sich der junge Mann und sein 24-jähriger Beifahrer nicht erklären.

Die Weiterfahrt der beiden jungen Männer wurde beendet und das Fahrzeug wurde von einem Abschlepper umgesetzt. Der Fahrzeugführer wurde auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel und dem Besitz von Betäubungsmitteln.

Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Zwischen Freitag 29.10.21 und Sonntag 31.10.21 beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Horst-Schork-Straße einen dort abgestellten Kleinbus (Mercedes Sprinter) und entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit ohne sich um den Schaden, welcher auf ca. 1.500 Euro geschätzt wird, zu kümmern.

Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher machen könne, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621-963 2222 in Verbindung zu setzen.

Feuermelder ausgelöst – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag 01.11.2021 gegen 16:30 Uhr, lösten Unbekannte den Feueralarm im Parkhaus Walzmühlcenter aus. Die alarmierte Feuerwehr im obersten Parkdeck, wo der Alarm ausgelöst wurde, kein Feuer oder Ähnliches feststellen. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Alarm missbräuchlich ausgelöst wurde.

Wer hat Personen beobachtet, die den Feueralarm im Parkhaus ausgelöst haben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Betrügerischer Anruf

Ludwigshafen (ots) – Am Freitagmittag 29.10.2021 erhielt eine Seniorin aus Ludwigshafen einen betrügerischen Anruf. Ein angeblicher Polizeibeamter schilderte der Frau, dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall verursacht hätte. Nach mehreren Rückfragen durch die Angerufene, beendete der falsche Polizeibeamte das Gespräch.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten “Rate mal, wer hier spricht!” oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind. Ihre zuständige Polizeidienststelle finden Sie über unsere Dienststellensuche https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/. Oder erstatten Sie direkt online eine Anzeige bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.