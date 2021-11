Vermutliche Wildangler

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Montagmorgen 01.11.2021 gegen 09:50 Uhr, wollte ein Fischereiaufseher 2 Angler am Niederwiesenweiher kontrollieren. Die beiden Angler flüchteten jedoch fußläufig über ein angrenzendes Feld. Anwesende Passanten verfolgten die beiden Angler noch kurzzeitig. Durch einen der beiden Passanten konnte einer der Angler als dessen Nachbar identifiziert werden. Vor Ort konnte der PKW eines Anglers parkend vorgefunden werden.

Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug aktuell nicht zugelassen ist und die montierten Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben waren. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. An der Wohnanschrift konnte der 43-Jährige Fahrzeughalter nicht angetroffen werden.

Der zweite Angler wird wie folgt beschrieben:

ca. 45 Jahre alt; ca. 1,65m groß; trug eine helle Hose, eine dunkle Jacke und eine graue Mütze.

Gegen den 43-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die zuständige Gemeindeverwaltung wurde über den Vorfall ebenfalls in Kenntnis gesetzt.

Zeugen, die Angaben zu dem zweiten Angler machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsüberwachung durch die Polizei

Limburgerhof (ots) – Am Montag 01.11.2021, von 23:30-01 Uhr, haben Polizisten der Polizeiinspektion Schifferstadt auf einem Supermarktparkplatz in der Landauer Straße eine Kontrollstelle eingerichtet. Bei 20 kontrollierten Fahrzeugen wurden 5 Verstöße u.a. gegen das Nichtmitführen der Warnweste festgestellt und entsprechend verwarnt.

Im Hinblick auf die Funktionstüchtigkeit der lichttechnischen Einrichtungen konnte seitens der Polizei ein positives Fazit gezogen werden, da diesbezüglich keine Mängel festgestellt wurden.

Die Polizei appelliert: Bewahren Sie Warnwesten griffbereit im Fahrzeug auf, sodass Sie im Falle eines Unfalls oder einer Fahrzeugpanne schnell auf diese zurückgreifen können und beim Aussteigen für andere Verkehrsteilnehmer gut erkennbar sind.

Straßenverkehrsgefährdung durch Alkohol

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Montag 01.11.2021 wurde hiesiger Dienststelle ein schlangenlinien fahrender PKW auf der B 9 zwischen Ludwigshafen und Worms gemeldet. Im Rahmen der Fahndung konnte schließlich ein 29-Jähriger Verkehrsteilnehmer mit deutlich sichtbaren Beschädigungen an dessen Fahrzeug festgestellt und angehalten werden. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille.

Aufgrund der angegebenen Fahrtstrecke kommt eine Unfallörtlichkeit auf der Autobahn 6 bei Viernheim bis zur B9 bei Bobenheim-Roxheim in Betracht.

Aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Den 29-Jährigen erwarten ein Strafverfahren sowie mehrere Monate ohne das erlaubte Führen eines Kraftfahrzeuges.

Verkehrsunfallflucht in der Frankenthaler Straße

Beindersheim (ots) – Am Montag 01.11.2021 gegen 16:50 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Frankenthaler Straße/Höhe Einkaufsgeschäftes. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Straße ab und touchierte ein Verkehrsschild der Fahrbahntrennung. Nach der bisherigen Ermittlungen könnte es sich um ein BMW Cabriolet oder ähnliches gehandelt haben. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Schifferstadt (ots) – Über das vergangene Wochenende stiegen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Joseph-Haydn-Straße ein. Dazu verschafften sich die Täter über den Gartenzaun Zutritt zum Grundstück und schlugen anschließend ein Fenster ein. Im Haus wurden mehrere Zimmer durchwühlt und diverse Gegenstände entwendet.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.