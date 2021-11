Verkehrsunfall mit leicht verletzten Fahrradfahrer

Speyer (ots) – Am Montag 01.11.2021 gegen 17.50 Uhr befuhr ein 18-jähriger PKW-Fahrer die Untere Langgasse in Richtung Schützenstraße. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 42-Jähriger Fahrradfahrer. Um auf den Gehweg der Bahnhofstraße zu gelangen, fuhr der Fahrradfahrer nun über die Gegenfahrspur und übersah hierbei aber den ihm entgegenkommenden PKW-Fahrer.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern in Folge dessen der Fahrradfahrer zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 900 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots) – Am Sonntag 31.10.2021 gegen 16 Uhr befuhr ein 65-jähriger PKW-Fahrer die Industriestraße ortsauswärts und bog nach rechts auf ein Privatgrundstück ab. Dabei missachtete er den Vorrang einer auf dem Radweg in entgegengesetzter Richtung fahrenden 53-jährigen E-Bike-Fahrerin. Die Dame kollidierte mit dem PKW und stürzte in Folge dessen zu Boden.

Durch den Sturz erlitt die E-Bike-Fahrerin Schmerzen an einem Bein, beiden Händen und im Gesicht. Sie wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am E-Bike und am PKW entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Speyer (ots) – Gleich 2 Einbrüche in Wohnhäuser wurden der Polizei Speyer im Laufe des vergangenen Wochenendes gemeldet. In beiden Fällen hebelten die bislang unbekannten Täter die Terassentür auf und verschafften sich so Zutritt in die Häuser.

Während in dem im Bereich Binsfeld gelegenen Objekt lediglich eine Poolabdeckung aufgedeckt, aber keine Gegenstände entwendet wurden, entwendeten die Täter aus dem anderen Objekt im Stadtteil Speyer-Nord Schmuck und Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages.

Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.