Diebe unterwegs

Leimersheim/Hördt (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag 01.11.2021 kam es im Bereich von Leimersheim und Hördt zu insgesamt 3 Eigentumsdelikten. In der “Unteren Hauptstraße” in Leimersheim wurden aus einer frei zugänglichen Wohnküche diverse Gegenstände entwendet. Nur wenige Meter entfernt versuchten bislang unbekannte Täter einen geparkten PKW aufzubrechen. Dadurch kam es zu einem Sachschaden von ca. 500 Euro.

Am Schützenhaus in Hördt scheiterten Einbrecher an der Eingangstür und flüchteten unverrichteter Dinge. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat unter 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Durchfahrtsverbot überwacht

Lingenfeld (ots) – Die Germersheimer Polizei überwachte Montagmittag 01.11.2021 das Durchfahrtsverbot in der Straße “Am Hirschgraben” zwischen Lingenfeld und Westheim. Dabei mussten insgesamt 4 Autofahrer verwarnt werden.

Zudem wurde an einem PKW ein technischer Mangel festgestellt.