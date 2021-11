Darmstadt

Einbruch in Weingeschäft – Täter lässt Trinkgeldkasse mitgehen

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Täter ist am Dienstag 02.11.2021 zwischen 02.15-02.30 Uhr in den Verkaufsraum eines Weingeschäfts am “Platz der Deutschen Einheit” eingebrochen und hat die Trinkgeldkasse mitgehen lassen. Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen.

Der flüchtende Kriminelle wurde als etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er hatte eine schlanke Statur und war zum Zeitpunkt der Tat mit einer dunklen Hose sowie Kappe und einem hellen Kapuzenpullover mit dunkler Schrift bekleidet. Unter der Rufnummer 06151/9690 werden sachdienliche Hinweise zu diesem Fall entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Ungebetener Besucher im Mehrfamilienhaus – Zwei Appartementtüren aufgebrochen

Seeheim-Jugenheim (ots) – Einen Schaden von mehreren Hundert Euro hat ein ungebetener Besucher in einem Mehrfamilienhaus “Am Langen Berg” am Montag 01.11.2021 gegen 18.30 Uhr verursacht. Über eine gekippte Terrassentür hatte sich der Täter Zutritt zu dem Mehrparteienhaus verschafft und dort zwei Türen, die zu Appartements führen, aufgehebelt.

Ersten Erkenntnissen zufolge machte der Kriminelle keine Beute und trat bislang unerkannt die Flucht an. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ist mit dem Fall betraut und für Hinweisgeber unter der Rufnummer 06151/9690 zu erreichen.

Vollsperrung der L 3099 nach Unfall mit schwer Verletzten

Modautal (ots) – Am Dienstag 02.11.2021 gegen 07:10 Uhr befuhr eine 49-jährige Frau mit ihrem Auto die L 3099 von Modau nach Ernsthofen. Aus bisher unbekannter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Am verunfallten Fahrzeug entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden im niedrigen 5-stelligen Bereich. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten musste die L3099 im Bereich der Unfallörtlichkeit bis 08:45 Uhr voll gesperrt werden.

Neben zwei Polizeistreifen war die freiwillige Feuerwehr mit 8 Fahrzeugen, der Rettungsdienst, ein Notarzt und ein Abschleppfahrzeug am Einsatzort eingesetzt.

Katalysator gestohlen – Zeugen gesucht

Babenhausen (ots) – In der Zeit zwischen Samstag 30.10.2021 und Montagabend 01.11.2021 haben Diebe den Katalysator aus einen “An der Stadtmauer” geparkten BMW ausgebaut und gestohlen. Das orange farbige Auto stand zum Zeitpunkt des Geschehens auf dem Parkplatz gegenüber der Brandgasse.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Groß-Gerau

Vandalismus auf Schulgelände – 3000 Euro Schaden

Raunheim (ots) – Das Gelände der Anne-Frank-Schule in der Haßlocher Straße geriet in der Zeit zwischen Freitag 29.10. und Sonntag 31.10.2021 in das Visier von Unbekannten. Die Täter rissen auf dem Schulhof einen fest mit dem Boden verankerten Fahrradständer heraus und beschädigten auf dem Sporthallendach ein Oberlicht.

Zudem wurden mehrere Fensterscheiben der Halle mit Steinen beworfen und beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf etwa 3.000 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Farbschmierereien an Schulturnhalle – Polizei sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots) – Die Fassade der Turnhalle der Luise-Büchner-Schule in der Jahnstraße, wurde in der Zeit zwischen Freitagabend (29.10.) und Montagmorgen (01.11.) von Unbekannten mittels Sprühfarbe beschmiert. Es entstand nach erster Schätzung ein Schaden von rund 1.500 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Groß-Gerau (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

Zwei Einbrüche in einer Straße

Trebur (ots) – Gleich 2x schlugen Einbrecher in der Nacht zum Montag 01.11.2021 in der Treburer Straße zu. Durch eine Tür verschafften sich die Täter Zutritt in eine Eisdiele sowie eine angrenzende Pizzeria und ließen dort auf ihrer Suche nach Wertgegenständen insgesamt mehrere hundert Euro sowie ein Smartphone mitgehen.

Gescheitert sind Einbrecher dagegen beim Versuch in einen dortigen Fahrradladen einzudringen. Ihre Hebelversuche an einer Scheibe scheiterten und die ungebetenen Besucher mussten unverrichteter Dinge ohne Beute wieder abziehen, hinterließen jedoch einen Schaden von rund 600 Euro.

Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen beiden Taten und bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme mit der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

Einbruch in Schule – Hakenkreuz hinterlassen

Rüsselsheim (ots) – Zwei Gebäude der Immanuel-Kant-Schule im Evreuxring gerieten über das vergangene Wochenende 29.10.-01.11.2021 in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen zunächst durch eine Tür in einen Container ein und traten dort mehrere Türen von Klassenräumen auf. Dort hinterließen sie an einem Plakat ein mit rotem Stift gezeichnetes Hakenkreuz und beschädigten zudem einen Rolladen sowie ein Sparschwein.

In einem Klassenraum eines weiteren Schulgebäudes wurde eine Tafel und eine Holzverkleidung beschädigt und zudem mit Eiern auf die Tafel geworfen. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei in Rüsselsheim (Kommissariat 41) ermittelt wegen des Einbruchs, Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung sowie wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Kreis Bergstraße

Schmuckdiebstahl – Geschädigte stellt Belohnung in Aussicht

Lampertheim (ots) – Nachdem in der Nacht zum 07.10.2021 in ein Wohn-/ Geschäftshaus im Wingertsgewann eingebrochen und Schmuck gestohlen wurde, stellt die Geschädigte eine Belohnung in Aussicht. Wer dazu beitragen kann, dass der gesamte Schmuck aufgefunden wird, erhält eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro.

Zur Auffindung von Einzelteilen erhält der Hinweisgeber fünf Prozent vom jeweiligen Gegenstandswert. Zur Tatzeit drangen Einbrecher in das Haus ein. Die Täter schnappten sich eine dunkelrote größere Schmuckschatulle mit wertvollem Schmuck sowie eine teure Herrenarmbanduhr.

Der Großteil der Schmuckstücke ist fotografiert. Die Bilder der gesuchten Stücke können auf der Homepage des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Rubrik Fahndung – Sachen – gesuchte Gegenstände eingesehen werden (https://k.polizei.hessen.de/1579181687).

Wer Hinweise zu dem gestohlenen Schmuck geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Transporter im Visier Krimineller

Mörlenbach (ots) – Ein in der Straße “Groß-Breitenbach” abgestellter weißer Transporter der Marke Ford, geriet zwischen Samstagnachmittag (30.10.) und Montagmorgen (01.11.)in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang in den Innenraum des Fahrzeugs. Dort ließen sie anschließend diverse Arbeitsgeräte und Baumaschinen mitgehen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Überfall auf Kaufhaus scheitert – Zeugen gesucht

Lampertheim (ots) – Ein mit einer schwarzen Skimaske maskierter Unbekannter betrat am Montagabend 01.11.2021 gegen 18.45 Uhr, ein Kaufhaus in der Wilhelmstraße und forderte die dortige Kassiererin mit vorgehaltenem Messer auf, die Kasse zu öffnen. Als dies nicht gelang, versuchte der Kriminelle selber die Kasse aufzubrechen. Auch dieser Versuch scheiterte. Der Mann flüchtete daraufhin ohne Beute mit einem Fahrrad in die Eleonorenstraße.

Der Täter ist ist 1,70 bis 1,80 Meter groß und sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Der Unbekannte war mit heller Hose, schwarzem Oberteil und einem schwarzem Schal bekleidet.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Eppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen