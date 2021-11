Böller im Briefkasten

Stadtallendorf: In der Mozartstraße steckten Unbekannte einen Böller in den Briefkasten eines Mehrfamilienhauses. Die Detonation am Montag (01.11.) gegen 19.55 Uhr verursachte einen Schaden in Höhe von 100 Euro.

Die Polizei in Stadtallendorf, Tel. 06428/ 9305-0, ermittelt wegen der Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich zu melden.

Auseinandersetzung am Marktplatz – Polizei sucht Zeugen

Biedenkopf (ots) – Mehrere Personen gerieten am Sonntag (31.10.) aneinander. Zwischen 03-04 Uhr sollen die Männer zunächst vor einer Gaststätte in der Hainstraße in einen Streit geraten sein, bevor sich die Auseinandersetzung zum Markplatz verlagerte. Mindestens einer ging daraus mit leichten Verletzungen hervor.

Die genauen Umstände bedürfen weiterer Ermittlungen. Die Polizei erhofft sich von Zeugen weitere Hinweise auf das Geschehen. Insbesondere bittet die Polizei eine Zeugin, sich zu melden. Sie ist den Ermittlern bisher nicht bekannt, soll aber den Streit beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Biedenkopf, Tel. 06461/ 9295-0, entgegen.

Unfallfluchten

Parkrempler im Parkhaus

Marburg: Im Kaufhaus-Parkhaus in der Wilhelmstraße verursachte ein unbekannter Autofahrer einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro an einem geparkten blauen Audi. Zwischen 13 Uhr und 13.50 Uhr fuhr der Unbekannte auf der Ebene 3 vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Q 2 und entfernte sich im Anschluss unerlaubt.

Die Polizei in Marburg, Tel. 06421/ 406-0, bittet um Zeugenhinweise.

Astra touchiert

Bad Endbach-Hartenrod: Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein unbekannter Fahrer am Sonntag (17.10.) einen geparkten grauen Astra in der Straße Oberer Weltersberg.

Die Beschädigungen vorne links in Höhe von 1.200 Euro entstanden zwischen 11 Uhr und 16 Uhr. Die Polizei in Biedenkopf, Tel. 06461/ 9295-0, bittet um Zeugenhinweise.

Unfall am Sportplatz

Marburg-Wehrda: Unbekannte touchierten einen silberfarbenen VW, der zwischen Freitag (29.10.), 18 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, am Sportplatz Wehrda in der Cölber Straße stand. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro, der Verursacher entfernte sich unerlaubt.

Da im angegebenen Zeitraum mehrere Veranstaltungen am Sportplatz stattfanden, erhofft sich die Polizei in Marburg (Tel. 06421/ 406-0) Zeugenhinweise zur Unfallflucht.

Parkrempler beim Einkauf

Biedenkopf: Auf dem REWE-Parkplatz in der Straße Am Seewasem kollidierte ein unbekannter Fahrer wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken mit einem geparkten schwarzen Citroen. Am C 3 entstand dadurch am Mittwoch (27.10.) gegen 19.30 Uhr ein Schaden von etwa 150 Euro.

Die Polizei in Biedenkopf, Tel. 06461/ 9295-0, bittet um Hinweise.

Drogenfahrten

Mehrere Fahrer stoppte die Polizei in den vergangenen Tagen und führte Tests zur Fahrtauglichkeit durch. Nicht alle durften daraufhin weiterfahren:

Kirchhain – Am Sonntagmittag stoppte eine Streife ein Fahrzeug, da der Fahrer nicht angeschnallt war. Bei den folgenden Tests zeigte der 43-Jährige Auffälligkeiten- ein Drogenwischtest reagierte zudem positiv auf zwei Substanzen.

Am Montagnachmittag erfolgte die Kontrolle eines 36-jähirgen Fahrers. Hier zeigte der Drogentest bei einer Substanz ein positives Ergebnis an.

Stadtallendorf – Deutliche Hinweise auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum zeigte ein Fahrer, den Beamte am Montagmittag kontrollierten. Ein Urintest reagierte ebenfalls positiv. Zudem besaß der 40-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis, die war ihm nämlich wegen des Drogenkonsums bereits entzogen worden. Alle Fahrer kamen zwecks Blutentnahme zur Polizeidienststelle und durften diese anschließend verlassen.

Geparkten BMW beschädigt

Marburg (ots) – Einen schwarzen BMW beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Sonntag (31.10.) zwischen 11.15 Uhr und 15.45 Uhr. Der 1er stand auf einem Parkplatz in der Straße Im Plan, der entstandene Schaden beträgt etwa 800 Euro.

Die Polizei in Marburg, Tel. 06421/406-0, bittet um Hinweise.

Auto ohne Fahrer

Marburg (ots) – Einen überfahrenen Leitpfosten, Spuren im Feld, eine angefahrene Baumreihe, einen beschädigten Zaun und einen fahrerlosen VW als Totalschaden fanden Beamte vor, als sie am Freitag (29.10.) dem Hinweis eines Zeugens nachgingen. Dieser hatte gegen 10.30 Uhr das blaue Auto im Feld, schlecht sichtbar abseits der L 3381 zwischen Marburg und Goßfelden, gemeldet.

Bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte der VW in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Höhe der Freiherr-von-Stein-Straße von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Leitpfosten kollidiert sein, bevor er unkontrolliert über das Feld fuhr und schlussendlich in die Baumreihe und den Zaun einschlug. Von einem Fahrer fehlte jede Spur, ebenso fehlten die Kennzeichen. Den Halter machten die Polizisten dennoch ausfindig, die Ermittlungen dauern an. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 11.000 Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Hat jemand den Unfall beobachtet? Wem ist die beschriebene Situation aufgefallen, wer kann damit den Unfallzeitraum näher eingrenzen? Wer kann Angaben zum Fahrer machen? Ist jemandem in der Nacht auf Freitag ein auffälliger Fußgänger aufgefallen?

Dieser könnte gegebenenfalls mit Kennzeichen in der Hand unterwegs gewesen sein oder auch sichtbare Verletzungen gehabt haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter Tel. 06421/ 406-0 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen