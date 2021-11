Eggenstein-Leopoldshafen – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht eines Motorradfahrers

Eggenstein-Leopoldshafen (ots) – Nach einem Auffahrunfall auf der Landesstraße

559 bei Leopoldshafen entfernte sich am Donnerstag gegen 06.40 Uhr ein

Motorradfahrer unerlaubt von der Unfallstelle.

Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, war eine 33-jährige Pkw-Fahrerin von

Leopoldshafen auf der L559 in Richtung Stutensee unterwegs. An einer dort

befindlichen Ampel musste sie verkehrsbedingt abbremsen und der hinter ihr

fahrende Motorradfahrer stieß gegen deren Heck. Am Fahrzeug der 33-Jährigen

entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 2.000 Euro.

Der Zweiradfahrer soll aufgrund des Verkehrsunfalls gestürzt und kurzzeitig auf

der Straße gelegen haben. An der Unfallstelle gab der bislang unbekannte

Kradfahrer wohl falsche Personalien sowie eine falsche Telefonnummer an und

entfernte sich daraufhin. Er war mit einem auffällig gelben Motorrad unterwegs.

Näheres ist indessen nicht bekannt.

Karlsruhe – Einbrecher in Stupferich und Durlach aktiv

Karlsruhe (ots) – Zwei Wohnungseinbrüche in Stupferich und einen Einbruch in

Durlach verzeichnete die Karlsruher Polizei am Wochenende.

Eine Spardose sowie einen leeren Geldbeutel erbeuteten Unbekannte am Montagabend

in Karlsruhe-Stupferich. Sie waren zuvor in das Anwesen in der Rebgärtenstraße

über ein unverschlossenes Fenster neben der Eingangstür eingedrungen. Die Täter

verließen offenbar das Haus über ein geöffnetes Fenster im Schlafzimmer.

Ein zweiter Einbruch wurde im selben Stadtteil im Zeitraum von Sonntag bis

Montag verübt, als sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der

Burgunderstraße verschafften, indem sie ein zur Straßenseite liegendes Fenster

aufhebelten.

Am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr lösten Einbrecher die Alarmanlage eines Anwesens

in Karlsruhe-Durlach aus, nachdem sie dort gewaltsam eingedrungen waren. Noch

bevor die Polizei in der Straße Auf dem Guggelensberg eintraf, gelang es den

Tätern zu flüchten. Jedoch konnten zwei Tatverdächtige beim Verlassen des

Objekts und bei der Flucht in Richtung der Rittnertstraße von Zeugen beobachtet

werden. Die beiden Personen waren von sportlicher Statur, etwa 185 cm groß,

trugen kurzes braunes Haar und waren dunkel gekleidet.

Ob alle drei Einbrüche auf das Konto derselben Einbrecher gehen, ist derzeit

noch unklar.

Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten,

sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 in Verbindung zu

setzen.

Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich

beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter 0721 944840 zu melden.

Waldbronn – Vier beschädigte Fahrzeuge nach Trunkenheitsfahrt

Waldbronn-Neurod (ots) – Offenbar unter Alkoholeinfluss verursachte ein

45-jähriger Pkw-Fahrer am Sonntag gegen 17.00 Uhr in der Fabrikstraße von Neurod

mehrere Verkehrsunfälle.

Beim Rangieren touchierte der 45-Jährige zunächst zwei geparkte Fahrzeuge und

entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Im weiteren Verlauf seiner

Fahrt wendete er sein Fahrzeug und fuhr anschließend hinter einem 30-jährigen

Pkw-Fahrer. Nachdem dieser verkehrsbedingt abbremsen musste, stieß der

45-Jährige gegen das Heck des Vorausfahrenden.

Durch den Verkehrsunfall wurden der 30-jährige Pkw-Lenker und seine 21-jährige

Beifahrerin leicht verletzt. An den vier beteiligten Fahrzeugen entstand ein

Sachschaden von insgesamt etwa 1.000 Euro.

Der Beschuldigte hatte laut Vortest einen Alkoholwert von 1,8 Promille. Er

musste daher eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde einbehalten. Ihn

erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie unerlaubten

Entfernens vom Unfallort.

Oberderdingen – Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Oberderdingen – Bislang unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum zwischen

Freitag und Montag die Eingangstür der Oberderdinger Strombergschule.

Die Unbekannten stiegen vermutlich über das verschlossene Eingangstor in den

Pausenhof und warfen Steine auf die doppelflügelige Eingangstür. Hierbei

entstanden am Glaseinsatz mehrere Steinschläge sowie ein Loch.

Zeugen, die im Bereich der Strombergschule verdächtige Beobachtungen gemacht

haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bretten unter 07252/50460 zu

melden.

Waghäusel – Mehrere Gartenhauseinbrüche in Kirrlach

Waghäusel – Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum

zwischen Sonntag, 22:00 Uhr, und Montag, 09:00 Uhr, unbefugt Zutritt auf mehrere

Gartengrundstücke und drangen im Anschluss in die dortigen Gartenhäuser ein. Die

Unbekannten entwendeten – neben einer hochwertigen Angelausstattung im Wert von

über 3.000 Euro – mehrere Werkzeugmaschinen und ein Pedelec. Der entstandene

Gesamtschaden wird derzeit in Richtung 8.000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 07256/93290 mit

dem Polizeirevier Philippsburg in Verbindung zu setzen.

Oberderdingen-Flehingen – Nach Verkehrsunfall Zeugen gesucht

Oberderdingen-Flehingen – Nach einem Verkehrsunfall am Freitagabend in der

Kreuzgartenallee sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei fuhr ein 49-jährige Ford-Fahrerin

kurz nach 20.00 Uhr auf der Kreuzgartenallee von Oberderdingen in Richtung

Flehingen. In Höhe eines dortigen Hotels verlor sie vermutlich in Folge

alkoholischer Beeinflussung die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von

der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ihren eigenen Angaben zufolge

hätte sie einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen müssen und sei deshalb von

der Fahrbahn abgekommen. Da sich die 49-Jährige bei dem Unfall Verletzungen

zuzog wurde sie in ein Krankenhaus verbracht. Eine erste Alkoholüberprüfung

ergab einen Wert von knapp über zwei Promille, weshalb sie eine Blutprobe

abgeben musste. Nach der ärztlichen Untersuchung konnte die 49-Jährige zwar nach

Hause gehen, musste dort aber den Polizeibeamten ihren Führerschein aushändigen.

An ihrem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von geschätzten

10.000 Euro. Der entstandene Fremdschaden kann derzeit noch nicht beziffert

werden.

Zeugen wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen bitte unter der Telefonnummer

07252 50460 an das Polizeirevier Bretten.

Eggenstein-Leopoldshafen – Autofahrerin begeht Unfallflucht – Unfallörtlichkeit bislang nicht bekannt

Eggenstein-Leopoldshafen – Eine sichtlich unter Alkohol- und

Drogenbeeinflussung stehende 35-jährige Frau nahm in der Nacht auf Montag mit

ihrem Pkw am öffentlichen Straßenverkehr teil, verursachte mutmaßlich einen

Unfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Laut Zeugenangaben soll die Frau gegen 02:25 Uhr mit ihrem auffallend

beschädigten Pkw die Mannheimer Straße entlang und auf einen nahegelegenen

Hotelparkplatz gefahren sein. Anschließend habe sie sich von dem geparkten

Fahrzeug entfernt.

Die von den Zeugen hinzugerufene Polizei konnte die vermutliche

Unfallverursacherin am Bereich des Schröcker Tors antreffen. Die 35-Jährige gab

gegenüber den Beamten an, zuvor mit dem Auto gefahren zu sein. Zu einem

möglichen Unfallort wollte sie sich allerdings nicht äußern. Im Laufe der

Ermittlungen stellte sich noch heraus, dass die Frau nicht mehr im Besitz einer

gültigen Fahrerlaubnis ist.

Geschädigte oder Zeugen, die nähere Angaben zur Unfallörtlichkeit machen können,

werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Karlsruhe unter 0721 944840 zu

melden.

Bundespolizei ermittelt – Zwei Personen von Unbekannten nach Deutschland geschleust

Karlsruhe – Samstagabend (30. Oktober) hat eine Streife der

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe zwei pakistanische Staatsangehörige am Bahnhof

in Durlach aufgegriffen. Die Männer reisten zuvor aus Richtung Polen unerlaubt

ein und ersuchten nun um Asyl.

Bei der polizeilichen Kontrolle gaben die 27- und 28-jährigen Männer gegenüber

den Beamten an, von Russland über Weißrussland und Polen nach Deutschland

geschleust worden zu sein.

Hinweise zu den Schleusern und zum genauen Tathergang sind Gegenstand der

polizeilichen Ermittlungen.

Die beiden Männer werden wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthaltes

beanzeigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie von der

Dienststelle entlassen und aufgefordert, sich bei der

Landeserstaufnahmeeinrichtung Karlsruhe zu melden.

Waghäusel – Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

Karlsruhe – Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden von geschätzten

16.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen auf der

Kreisstraße 3535 bei Wiesental. Ein 40-Jähriger war gegen 06.30 Uhr mit seinem

Pkw auf der Kreisstraße in Richtung Philippsburg unterwegs und bog auf den

Abfahrtsast zur Landesstraße 560 nach links ab. Hierbei missachtete er den

Vorrang eines in Richtung Wiesental fahrenden 49-jährigen Fiat-Fahrers. Bei der

Kollision wurde der Verursacher leicht und der 49-Jährige schwer verletzt. Nach

einer Erstversorgung vor Ort durch einen Notarzt wurde der Schwerverletzte mit

einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die

Kreisstraße bis gegen 09.30 Uhr gesperrt werden.

Pfinztal – Seidenhühner ausgesetzt – Halloweenstreich oder wollte sich jemand seiner Hähne entledigen?

Karlsruhe – In der Ruhesteinstraße in Pfinztal-Kleinsteinbach wurden in

der Halloweennacht offenbar zwei Hähne in einem sonst nur mit Hühnern belegten

Stall ausgesetzt. Die beiden Neuankömmlinge – zwei Seidenhühner – wurden schnell

entlarvt, denn sie gaben am Morgen laute Weckrufe von sich und setzten sich

durch ihr wuscheliges Gefieder von den übrigen Hühnern ab. Die Besitzerin der

regulär in der Umzäunung untergebrachten Tiere informierte daraufhin die

Polizei. Auch die Tierrettung wurde verständigt, welche sich nun um eine

Unterbringung für die ausgesetzten Hähne bemüht.

Erste Ermittlungen ergaben, dass sich eine bislang noch unbekannte Person

offenbar über das Feld an das Grundstück herangepirscht und die Hähne über den

Zaun geworfen hatte. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch

unter der Nummer 0721/4907-0 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in

Verbindung zu setzen.

Pfinztal – Nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamtin von Diensthund gebissen

Karlsruhe – Nach einem tätlichen Angriff auf eine Polizeibeamtin am

Sonntagnachmittag in Berghausen, wurde ein 39-Jähriger von einem Diensthund

gebissen. Aufgrund von zurückliegenden Streitigkeiten randalierte der 39-Jährige

gegen 13.00 Uhr am Wohncontainer einer 62-Jährigen in der Lehmgrubenstraße. Eine

hinzugerufene Streife konnte den 39-Jährigen zunächst beruhigen und ein von ihm

getragen Jagdmesser in Verwahrung nehmen. Gegen 14.20 Uhr randalierte er erneut

am Wohncontainer der Frau. Beim Eintreffen der Streife hatte sich der 39-Jährige

in seinen Wohncontainer zurückgezogen und dort offensichtlich ein Zimmer

verwüstet. Beim Betreten des Wohncontainers lag der 39-Jährige auf dem Boden im

Schlafraum und trat unvermittelt gegen den Diensthund und die Polizeibeamtin,

die leicht verletzt wurde. Daraufhin wurde der Beschuldigte vom Diensthund

gebissen und leicht verletzt. Nach einer ambulanten Behandlung wurde der

alkoholisierte 39-Jährige in Gewahrsam genommen.

Bruchsal – Bei Verkehrsunfall angefahrenes Wildschwein musste erschossen werden

Bruchsal – Ein am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Bruchsal

angefahrenes Wildschwein musste von Beamten des örtlichen Polizeireviers erlegt

werden.

Das Tier querte nach polizeilichen Feststellungen gegen 15.50 Uhr die

Franz-Sigel-Straße und wurde von einer 80-jährigen Pkw-Fahrerin erfasst. An dem

Fahrzeug war ein Schaden von etwa 2.000 Euro entstanden.

In der Folge irrte das dadurch sehr aufgeschreckte Wildschwein in der Bruchsaler

Südstadt umher, stieß gegen ein geparktes Auto und rannte in Richtung mehrerer

Fußgänger. Die Personen mussten weglaufen, um sich in Sicherheit zu bringen.

Schließlich gelang es dem Fahrer eines Kleinkraftrades, die bis zu 70 Kilo

schwere Bache in ein Gebüsch zu treiben. Da Gefahren für weitere Passanten oder

für den Straßenverkehr nicht auszuschließen waren, töteten die Beamten dort das

Tier mit zwei Schüssen aus ihrer Dienstwaffe.

Eggenstein-Leopoldshafen – Auto überschlägt sich nach Unfall

Karlsruhe – Die Kombination von Witterungseinflüssen und nicht angepasster

Geschwindigkeit führte in der Nacht auf Montag, gegen 23:15 Uhr zu einem

Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 36. In Höhe Ausfahrt Eggenstein,

Fahrtrichtung Karlsruhe kollidierte ein 18-jähriger Pkw-Fahrer mit einem

ordnungsgemäß abbiegenden Pkw einer 50-jährigen Fahrerin. Diese wurde durch den

Zusammenstoß von der Fahrbahn abgewiesen und überschlug sich mehrfach. Das

Fahrzeug des 18-Jährigen schleuderte mehrfach um die eigene Achse ehe es quer

zur Fahrbahn zum Stehen kam. Sowohl die 50-Jährige Fahrerin als auch eine

Beifahrerin des Unfallverursachers wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen

entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 12.000 EUR.

Die Richtungsfahrbahn der Bundesstraße musste zur Unfallaufnahme und Bergung bis

gegen 01:30 Uhr teilweise gesperrt werden.

Karlsruhe – 21-Jähriger in Untersuchungshaft

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Samstag ein 21-jähriger

Afghane dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl

erließ. Dem Beschuldigten wird versuchter Totschlag und gefährliche

Körperverletzung vorgeworfen. Der Beschuldigten war von einem Mitarbeiter eines

Etablissements in der Brunnenstraße in Karlsruhe am frühen Samstagmorgen des

Hauses verwiesen worden. Hierauf soll es zu einem Streitgespräch gekommen sein,

in dessen Verlauf der 21-Jährige unvermittelt mit einem Messer in Richtung des

Kopfes des 33-jährigen Geschädigten gestochen haben soll. Der Geschädigte erlitt

hierdurch eine Schnittverletzung oberhalb des Auges, die im Krankenhaus

behandelt werden musste. Der Beschuldigte konnte kurz nach der Tat von

Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden.

Karlsruhe – Bei Streitigkeiten mit Messer verletzt

Karlsruhe – Bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Samstagabend in

Heidelsheim wurden einem 39-Jährigen mehrere Stich- und Schnittverletzungen

zugefügt. Nach den bisherigen Erkenntnissen begab sich der 39-Jährige gegen

22.30 Uhr zur Wohnung eines 30-Jährigen in der Markgrafenstraße um

Mietangelegenheiten zu klären. Hier kam es sofort zum Streit, an dem auch die

46-jährige Lebensgefährtin des 30-Jährigen beteiligt war. Der Streit verlagerte

sich vor das Wohnanwesen, wo die 46-Jährige mit einer Holzlatte auf den

39-Jährigen losging. Die Frau wurde zu Boden gestoßen und bei der anschließenden

Auseinandersetzung verletzt. Der 30-Jährige kam seiner Lebensgefährtin zu Hilfe

und stach mit einem Messer mehrfach auf den 39-Jährigen ein, der hierdurch

leicht verletzt wurde. Die Verletzungen wurden zunächst durch Zeugen versorgt.

Der 30-Jährige, der sich ebenfalls verletzt hatte und die 46-Jährige konnten

vorläufig festgenommen werden. Alle drei wurden zunächst vor Ort erstversorgt

und anschließend mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Karlsdorf-Neuthard – In zwei Wohnungen eingebrochen

Karlsruhe – In ein Wohnhaus in der Pestalozzistraße brachen Unbekannte am

Samstag, zwischen 17.30 Uhr und 22.50 Uhr ein. Der oder die Täter versuchten

zunächst in die Wohnung im Erdgeschoss einzubrechen. Als dies scheiterte

hebelten sie die Balkontüre im 1. OG auf. Die wohnung wurde durchsucht und

Bargeld und Schmuck gestohlen. Anschließend wurde die Wohnungstüre aufgehebelt

um ins Treppenhaus zu gelangen. Im Erdgeschoss wurde die Wohnungstüre

aufgebrochen und ebenfalls Schmuck und Bargeld gestohlen. Über die Terrassentüre

flüchteten der oder die Täter.

Eggenstein-Leopoldshafen – In Wohnung eingebrochen

Karlsruhe – In ein Einfamilienhaus in der Tullastraße brachen Unbekannte

am Samstag, zwischen 07.30 Uhr und 15.00 Uhr ein. Nachdem Aufhebeln eines

Fensters im Erdgeschoss wurden die Räume durchsucht. Mit Uhren und Schmuck in

noch unbekanntem Wert flüchteten die Täter.

Bad Schönborn – Verkehrsunfall verursacht und davon gefahren – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer hat am Freitagmorgen auf

der Kreisstraße 3575 einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend

unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Unbekannte war mit seinem silbernen

VW-Golf gegen 06.25 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Kronau unterwegs.

Dahinter fuhren zwei weitere Fahrzeuge. Der VW-Golf Fahrer wollte vermutlich

nach rechts in die Heidigstraße abbiegen, bog jedoch zu früh in die dortige

Bushaltestelle ein. Plötzlich lenkte dieser seinen Pkw wieder nach links auf die

Kreisstraße. Der dahinterfahrende Pkw-Fahrer konnte ausweichen und bremsen. Ein

nachfolgender Pkw-Lenker konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf. Beide Fahrer

wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mit Rettungswagen in

Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des VW-Golf entfernte sich dann unerlaubt vom

Unfallort.

Die Polizei sucht nun nach Unfallzeugen, oder Personen die die Hinweise auf den

gesuchten Pkw-Fahrer geben könne. Diese werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Bad Schönborn, Telefon 07253/80260 in Verbindung zu setzen.

Gemeinsame Schwerpunktkontrollen von Gaststätten, Spielhallen und Shisha-Bars im Stadtgebiet Heidelberg – Beschlagnahme von 33 Kilogramm Wasserpfeifen-Tabak sowie weitere Ergebnisse

Karlsruhe, Heidelberg – Im Rahmen der Partnerschaft „Sicher in Heidelberg“

führte das Hauptzollamt Karlsruhe am vergangenen Freitagabend bis in den frühen

Samstagmorgen gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Mannheim und unterschiedlichen

Behörden der Stadt Heidelberg sowie dem Eichamt Mannheim des

Regierungspräsidiums Tübingen im Zeitraum von 17 Uhr bis 1 Uhr

Schwerpunktkontrollen in zahlreichen Lokalitäten im Stadtgebiet von Heidelberg

durch.

Insgesamt befanden sich neben 13 Kräften der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und

sechs Beamten der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Karlsruhe auch

23 Polizisten des Polizeipräsidiums Mannheim und der Bereitschaftspolizei

Bruchsal im Einsatz.

Die Stadt Heidelberg überwachte mit insgesamt 15 Mitarbeitern insbesondere

Vorschriften des Gewerbe-, Umwelt- und Baurechtswesens und führte

Lebensmittelkontrollen durch. Im Fokus standen außerdem die aktuell geltenden

Bestimmungen der Corona-Verordnung. Die unter ganzheitlichen Gesichtspunkten

angelegten Kontrollmaßnahmen umfassten neben der Feststellung von Verstößen

gegen das Tabaksteuergesetz daher auch Kontrollen des Jugendschutzes,

turnusmäßige Überprüfungen aufgestellter Glückspielautomaten sowie das Vorgehen

gegen illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte drei Gaststätten, sechs Spielhallen

sowie zwei Shisha-Bars.

Dabei stellten die Beamten nachfolgende Ergebnisse fest:

Rund 30 Kilogramm unversteuerten Shisha-Tabak, ein Kilogramm Dampfsteine und 2,4

Kilogramm Wasserpfeifensubstitut (Zellulose mit Melasse) beschlagnahmten die

Zöllner des Hauptzollamts Karlsruhe. Teilweise war der Wasserpfeifen-Tabak in

einer Eismaschine versteckt. Es wurde ein Steuerstrafverfahren wegen des

Verdachts der Steuerhehlerei und eine Ordnungswidrigkeit wegen des Verdachts der

Verbrauchsteuergefährdung gegen den Betreiber eingeleitet.

Die Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Karlsruhe

befragten 35 Arbeitnehmer zu ihrem Beschäftigungsverhältnis nach den

Vorschriften des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes. Es ergaben sich folgende

Verdachtsmomente: – 2 Mindestlohnverstöße – 3 Fälle von Missbrauch von

Sozialleistungen(Leistungsbetrug) – 1 Hinweis auf Schwarzarbeit (Vorenthalten

von Sozialversicherungsbeiträgen) – 2 Hinweise auf unerlaubte

Ausländerbeschäftigung – 3 Verstöße gegen die Meldepflicht zur

Sozialversicherung – 1 Verstoß gegen die Aufzeichnungspflicht Durch den

Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Heidelberg wurden zehn Verstöße gegen

Bestimmungen der Corona-Verordnung (Maskenpflicht, Kontaktnachverfolgung und

3-G-Regeln) festgestellt.

Mitarbeiter des Eichamts fanden rund 90 ungeeichte Schankgefäße und stellten

einen weiteren Verstoß gegen das Eichgesetz fest.

Darüber hinaus wurden durch Mitarbeiter der beteiligten Behörden der Stadt

Heidelberg weitere Feststellungen getroffen: – Stilllegung von drei völlig

verschimmelten Eiswürfelmaschinen – Mangelnde Sicherung von Gefahrgut – Zwei

Verstöße gegen brandschutzrechtliche Bestimmungen – In den Shisha-Bars wurde das

Fehlen mehrerer vorgeschriebener CO-Warnmelder bemerkt, darüber hinaus war ein

CO-Melder falsch montiert und in einem Lokal war die Bedienungsanleitung sowie

die Betriebsdokumentationen für die Geräte nicht, wie vorgeschrieben,

vorgehalten.

Die festgestellten Verstöße werden als Straf- oder Bußgeldverfahren konsequent

zur Anzeige gebracht und verfolgt. Die Kontrollmaßnahmen werden daher auch

weiterhin in regelmäßigen Abständen im Bereich des Hauptzollamts Karlsruhe

fortgesetzt.

Zusatzinformation Verbrauchsteuergefährdung: Der Tabak darf nicht lose abgegeben

werden. Es besteht ein „Verpackungszwang“. Shisha-Bars müssen Tabakwaren in

abgepackten Kleinverkaufsmengen an die Kunden verkaufen. Das bedeutet, der

Endverbraucher (also der Raucher), muss selbst die Packung öffnen und damit das

Steuersiegel brechen. Eine Tabakabgabe aus einer größeren Verpackungseinheit

(z.B. aus einer 500 Gramm-Dose) ist rechtswidrig.

Karlsruhe – Kontrollen der Verkehrspolizei

Karlsruhe – Mit dem Schwerpunkt -Alkohol und Drogen im Straßenverkehr-

führte die Verkehrspolizei Karlsruhe in der Nacht auf Samstag Kontrollen im

Stadtgebiet von Karlsruhe und dem südlichen Landkreis durch. Zwischen 20.00 Uhr

und 01.00 Uhr wurden stationäre Kontrollstellen in der Willy-Brand-Allee, der

Ottostraße, der Rheinstraße, der Haid-und-Neu-Straße, sowie der Karlsruher

Straße in Ettlingen eingerichtet. Weiterhin wurde parallel mit mobilen Streifen

und dem Einsatz eines Videofahrzeugs der innerstädtische Bereich, Ettlingen und

Rheinstetten hinsichtlich sogenannter „Poser“ überwacht.

Insgesamt wurden 395 Fahrzeuge, davon 45 Pkw die der Tuningszene zuzuordnen

sind, sowie 490 Personen kontrolliert.

Bei zwei Pkw-Fahrerinnen und zwei Pkw-Fahrern wurde eine alkoholische

Beeinflussung festgestellt. Nach durchgeführten Atemalkoholtests lag der höchste

Wert bei fast 2 Promille. Drei Personen mussten sich einer Blutentnahme

unterziehen und ihr Führerschein wurde einbehalten. Achtmal ergaben sich

Verdachtsmomente hinsichtlich der Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Nach

einer Blutentnahme wurden die Fahrzeugschlüssel einbehalten. In einem Fahrzeug

wurden ca. 20 Gramm Marihuana aufgefunden. Drei Fahrer waren nicht im Besitz der

erforderlichen Fahrerlaubnis. Bei weiteren drei Fahrern wurden Schlagstöcke,

bzw. eine Machete im Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt.

Es wurden 53 Verwarnungen ausgesprochen und 13 Mängelberichte ausgestellt.

Neben nicht angelegtem Sicherheitsgurt, Beleuchtungsmängel und überschreiten der

zulässigen Höchstgeschwindigkeit mussten auch mehrere technische Mängel

beanstandet werden. So wurde sechs Pkw-Fahrern die Weiterfahrt untersagt, da sie

an ihren Fahrzeugen technische Veränderungen vorgenommen hatten, die zum

Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.

An den Kontrollen waren insgesamt 55 Polizistinnen und Polizisten eingesetzt.