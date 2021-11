Mannheim: 38-Jähriger wegen Verdachts des besonders schweren Falls des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des

Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde ein 38-Jähriger dem

Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser erließ

Haftbefehl.

Der 38-Jährige bulgarische Staatsangehörige steht im dringenden Verdacht, am

späten Sonntagabend einen Polizeibeamten tätlich mittels Faustschlägen

angegriffen und hierdurch verletzt zu haben.

Der Polizeibeamte war gegen 21:50 Uhr gemeinsam mit zwei weiteren Beamten in

einem Hinterhof im Quadrat G 4 eingesetzt, da sich dort eine verletzte Person

aufhielt. Während der medizinischen Versorgung des Verletzten durch die

Besatzung eines Rettungswagens kam der 38-jährige Tatverdächtige ebenfalls an

die Örtlichkeit. Dort soll er sich aggressiv vor den Rettungskräften aufgebaut

haben. Als der Polizeibeamte dazwischen ging, um die medizinische Versorgung des

Verletzten sicherzustellen, soll der Tatverdächtige unvermittelt mit der Faust

auf den Arm des Uniformierten geschlagen haben. Als er in der Folge vorläufig

festgenommen werden sollte, soll der Mann mehrfach mit der Faust in das Gesicht

desselben Beamten geschlagen haben. Letztlich gelang es den drei Polizeibeamten

unter hoher Kraftaufwendung den aggressiven und alkoholisierten 38-Jährigen

festzunehmen und in die Gewahrsamszelle des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt

einzuliefern.

Während des Angriffs trug der Tatverdächtige zudem ein Küchenmesser bei sich,

dass er im Hosenbund trug. Dieses konnte von den Beamten jedoch schnell gezogen

und aus seinem Zugriffsbereich entfernt werden.

Alle eingesetzten Polizeibeamten erlitten Verletzungen.

Am Montag wurde der Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht

Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl

erließ. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Mannheim-Jungbusch: 43-Jähriger mit Schaufel niedergeschlagen und schwer verletzt.

Mannheim-Jungbusch – Ein 43-jähriger Mann wurde am frühen Montagmorgen im

Jungbusch von mehreren Personen mit einer Schaufel niedergeschlagen und schwer

verletzt.

Zeugen alarmierten kurz nach 5 Uhr die Polizei, da in der Werftstraße ein Mann

von mehreren Personen niedergeschlagen worden war und nun verletzt auf der

Fahrbahn liegen würde.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war es bereits zuvor in der Dalbergstraße zu

Auseinandersetzungen zwischen dem 43-Jährigen und zwei männlichen sowie zwei

weiblichen Personen gekommen. Dabei hatte der 43-jährige Mann einem 31-Jährigen

in die Hand gebissen. Anschließend trennten sich zunächst die Wege der

Kontrahenten, bevor man kurz darauf in der Werftstraße wieder aufeinandertraf.

Der 43-Jährige hatte sich zwischenzeitlich mit einer Schaufel bewaffnet. In der

weiteren Folge kam es zu gegenseitigen Handgreiflichkeiten, in dessen Verlauf

der 43-Jährige entwaffnet wurde und die Schaufel nun von der Tätergruppe gegen

ihn selbst eingesetzt wurde. Nach mehreren Schlägen mit der Schaufel gegen

seinen Kopf blieb er schließlich verletzt auf der Fahrbahn liegen. Die

Tätergruppe flüchtete anschließend vom Tatort. Der Verletzte wurde zur

Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Er hatte einen Nasenbeinbruch und

mehrere Hämatome im Gesicht erlitten. Nach derzeitigem Kenntnisstand befindet er

sich nicht in kritischem Zustand, wird aber weiterhin stationär behandelt.

Drei der Tatverdächtigen, zwei Männer im Alter von 31 und 34 Jahren sowie eine

29-jährige Frau konnten wenig später aufgrund von Zeugenangaben in Tatortnähe

festgenommen werden.

Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an. Gegenstand der

weiteren Ermittlungen ist die Identifizierung einer weiteren weiblichen

Tatverdächtigen.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise

zum Tatablauf und der weiteren Tatverdächtigen geben können, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.:0621/1258-0 zu melden.

Mannheim-Neckarau: Fahrer eines Kleintransporters verursacht Unfall und entfernt sich anschließend unerlaubt – Polizei sucht nach Ersthelfern sowie weiteren Zeugen

Mannheim-Neckarau – Am Samstag gegen 11:25 Uhr fuhr eine 15-Jährige mit

ihrem Fahrrad auf der Angelstraße in Richtung Neckarauer Straße, als sie auf

Höhe der Hausnummer 15 von einem Kleintransporter überholt wurde. Unmittelbar

nach dem Überholvorgang bremste der Fahrer sein Fahrzeug plötzlich ab und setzte

zurück. Daraufhin musste die 15-Jährige eine Gefahrenbremsung einleiten.

Folglich verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte auf die Fahrbahn.

Während eine zufällig vorbeikommende Familie der leichtverletzten 15-Jährigen

zur Hilfe eilte, hielt der Unbekannte Fahrer mit seinem Kleintransporter am

rechten Fahrbahnrand an und lud mehrere Kisten in den Wagen. Als die Ersthelfer

den Mann auf sein Fehlverhalten ansprachen, stieg dieser in sein Auto und fuhr

davon. Eine medizinische Behandlung vor Ort lehnte die 15-Jährige ab. Ob an dem

weißen Fahrrad ein Sachschaden entstand, ist derzeit noch nicht bekannt.

Beschreibung des Unfallverursachers:

Männlich, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, dunkle/kurze Haare

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht

nun nach den Ersthelfern, die sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte bereits

ebenfalls von der Unfallstelle entfernt hatten, sowie nach weiteren Zeugen.

Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 833970 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Streit zwischen zwei 43-jährigen Männern eskaliert – eine Person schwer verletzt

Mannheim-Innenstadt – Ein Streit zwischen zwei 43-jährigen Männern am

frühen Sonntagmorgen in den Innenstadtquadraten eskalierte und mündete in

Handgreiflichkeiten. Zeugen verständigten kurz vor drei Uhr die Polizei, im

Quadrat H 7 ein Mann von einem weiteren Mann niedergeschlagen wurde, der

daraufhin mit den Füßen mehrfach gegen den Kopf des den am Boden liegenden

eintrat. Der am Boden liegende Mann zeigte anschließend keine Abwehrreaktionen

mehr und war offenbar bewusstlos. Er wurde mit Verdacht auf schwere

Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert. Eine dort durchgeführte eingehende

Untersuchung ergab, dass er lediglich eine stark blutende Kopfplatzwunde

erlitten hatte und deutlich unter Alkoholeinfluss stand.

Der Tatverdächtige konnte wenig später im Rahmen einer sofortigen Fahndung

anhand einer Personenbeschreibung unweit des Tatorts angetroffen und vorläufig

festgenommen werden. Er stand ebenfalls deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein

Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe

entnommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß

entlassen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Mannheim-Seckenheim: Abgepasst und Geld gefordert – Täter festgenommen

Mannheim – In der Nacht von Samstag auf Sonntag fuhr ein 18-Jähriger mit

der Straßenbahn vom Hauptbahnhof Mannheim in Richtung Mannheim-Seckenheim, wobei

er bereits während der Fahrt von einem ihm unbekannten jungen Mann angepöbelt

wurde. Als der 18-Jährige schließlich in Seckenheim die Bahn verließ, folgten

ihm der Unbekannte sowie seine drei Begleiter und passten ihn kurz vor der

Kloppenheimer Straße ab. Dabei ohrfeigte der Rädelsführer den jungen Mann

mehrfach und fragte nach Geld sowie dessen Handy. Nach weiteren Schlägen und

Drohungen griffen die Begleiter des Wortführers ein, sodass die Gruppe sich

schnellen Schrittes in Richtung einer nahegelegenen Bushaltestelle begab. Der

18-Jährige, der weder Geld noch Handy herausgab, alarmierte umgehend die

Polizei. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurde die Gruppe sowie der

21-Jährige Rädelsführer noch in Tatortnähe festgestellt. Der 21-Jährige wurde

wegen des Verdachts der versuchter räuberischer Erpressung festgenommen. Gegen

ihn ermittelt nun die Kriminalpolizei. Der 18-Jährige wurde durch die Attacken

leicht verletzt.

Mannheim-Innenstadt: Auffahrunfall – Unfallhergang noch unklar – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt – Bei einem Auffahrunfall am Samstagabend in der

Mannheimer Innenstadt entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Ein

24-jähriger Mann war kurz vor 19 Uhr mit seinem Smart auf dem Friedrichsring in

Richtung Kurpfalzbrücke unterwegs. Unmittelbar vor der Einmündung zur

Collinistraße bremste ein voranfahrender 35-Jähriger seinen Mercedes ab. Der

Fahrer des Smart konnte trotz Gefahrenbremsung sein Fahrzeug auf regennasser

Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr dem Mercedes auf.

Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt, blieben aber fahrbereit. Die Fahrer

kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Da beide Beteiligten unterschiedliche Schilderungen abgaben, ist der genaue

Unfallhergang noch unklar. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Mannheim-Schönau: 30.000 Euro nach Küchenbrand – keine Verletzten

Mannheim-Schönau – Am Sonntagabend gegen kurz vor 18.00 Uhr wurde der

integrierten Leitstelle in Mannheim ein Küchenbrand in der Rastenburger Straße

gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte befanden sich bereits

mehrere Personen vor dem betroffenen Mehrfamilienhaus. Das Feuer, welches im

Bereich der Küche ausgebrochen war, konnte durch 22 Einsatzkräfte der

Berufsfeuerwehr Mannheim zügig unter Kontrolle gebracht und letztlich gelöscht

werden. Insgesamt hatten 15 Personen aus 10 Wohneinheiten das Gebäude verlassen.

Sie wurden kurzzeitig rettungsdienstlich versorgt, konnten aber unverletzt

wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die Bewohner der Brandwohnung

mussten durch den Wohnungsvermieter anderweitig untergebracht werden. Der durch

den Brand entstandene Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Zu größeren

Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache

führt das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen.

Mannheim-Neuostheim: Kontrollergebnis anlässlich der Time Warp 2021

Mannheim-Neuostheim – Am vergangenen Wochenende fand nach einjähriger

coronabedingter Pause in der Mannheimer Maimarkthalle unter dem Motto „Two Days

One Stage“ die Technoveranstaltung „Time Warp“ statt.

Nach den Regeln eines 2G-Hygienekonzepts hatten Fans elektronischer Musik die

Möglichkeit, freitags und samstags bis in die frühen Morgenstunden zu feiern.

Um die Sicherheit rund um die Veranstaltung zu gewährleisten, war das

Polizeipräsidium Mannheim am gesamten Wochenende mit über 200 Polizistinnen und

Polizisten rund um das Veranstaltungsgelände zusätzlich im Einsatz. Auf dem

Gelände war eine Polizeisonderwache eingerichtet, welche während der beiden

Einzelveranstaltungen durchgängig besetzt war. Durch mobil und stationär

eingesetzte Kräfte der Verkehrspolizei mussten an- und abreisende Gäste

jederzeit mit polizeilichen Kontrollen – insbesondere auf den Verkehrsrouten

rund um das Veranstaltungsgelände – rechnen. Weiterhin wurden verdächtige

Personen auf dem Veranstaltungsgelände, wie auch im näheren örtlichen Umfeld um

die Maimarkthalle, kontrolliert.

So kam es insgesamt zu 199 kontrollierten Fahrzeugen und 737 Personenkontrollen.

In der Bilanz erfassten die Ermittlerinnen und Ermittler 188 Strafanzeigen.

Davon erwarten 170 Personen eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz, wobei der überwiegende Anteil der sichergestellten

Drogen auf mehrere Kleinmengen zurückzuführen ist. 29 Fahrzeugführer bzw.

Fahrzeugführerinnen nahmen unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teil.

Da die Verkehrskontrollen jedoch bereits mehrere Stunden vor dem jeweiligen

Veranstaltungsbeginn durchgeführt wurden, waren nicht alle drogenbeeinflussten

Fahrerinnen und Fahrer auf dem Weg zur Time Warp. Trotzdem mussten natürlich

alle Personen eine Blutprobe abgeben und erwarten nun ein Straf- oder

Bußgeldverfahren. Die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug war an der jeweiligen

Kontrollörtlichkeit beendet.

Neben den Verkehrskontrollen, welche schwerpunktmäßig auf alkoholisierte und

drogenbeeinflusste Fahrerinnen und Fahrer ausgelegt waren, kontrollierten Beamte

am frühen Samstagabend kurz nach 18 Uhr außerdem einen VW an der Tank- und

Rastanlage Hockenheim Ost auf der A6. Bei einem 20-jährigen Mitfahrer des VWs

fanden die Polizisten ein verbotenes Einhandmesser. Als die Beamten den Mann im

polizeilichen Fahndungssystem überprüften, stellen sie außerdem fest, dass

dieser per Haftbefehl gesucht wird. Der Mann wurde daher festgenommen. Das

mitgeführte Messer wurde sichergestellt, der Mann muss nun zusätzlich mit einem

Bußgeld rechnen.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Halloween-Nacht verläuft ruhig – Polizei zieht positive Bilanz

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis – Wie auch in den vergangenen

Jahren mussten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim in der

Halloween-Nacht vom 31.10.2021 auf 01.11.2021 zu rund 50 Halloween-typischen

Einsätzen im gesamten Bereich des Präsidiums ausrücken. Neben zahlreichen

Ruhestörungen kam es in einzelnen Fällen zu Streitigkeiten und

Körperverletzungen sowie halloweentypischen „Streichen“ wie Eierwürfen gegen

Hausfassaden.

In den Abendstunden verursachten rund 100 Personen Lärm mit ihren Motorrädern

auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hebelstraße in Heidelberg. Diese

sammelten sich offenbar zu einem sogenannten „Halloween-Ride-Out“. Beim

Eintreffen mehrerer Polizeistreifen entfernte sich bereits ein Teil der Biker.

Den übrigen Teilnehmern wurde ein Platzverweis für das Stadtgebiet Heidelberg

erteilt, woraufhin sich diese über den Bismarckplatz und die Uferstraße

entfernten. Danach kam es zu keinen weiteren Beschwerden mehr.

Insgesamt zieht das Polizeipräsidium Mannheim eine positive Bilanz der

Halloween-Nacht 2021, die vergleichsweise keine Auffälligkeiten gegenüber einer

normalen Wochenendnacht zeigte. Das Konzept von intensiver und offen gezeigter

Polizeipräsenz hat offenbar Wirkung gezeigt.