Betrugsversuche

Kirchheimbolanden

Bei der Polizei Kirchheimbolanden gingen an Allerheiligen mehrere Meldungen über falsche Polizeibeamte ein. Im Rahmen von Telefongesprächen wurde mittels erfundener Geschichten versucht, das Gegenüber massiv unter Druck zu setzen, um so an Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu gelangen.

Seien Sie misstrauisch und befolgen Sie folgende Tipps Ihrer Polizei:

Telefon. Sie können sich aber auch gerne an ihre örtliche Polizeidienststelle wenden. Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und

finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten preis.

betreffenden Polizeibeamten nach seinem Namen, seinem Dienstgrad und seiner Dienststelle und rufen Sie die betreffende Dienststelle an, um sich nach dem betreffenden Polizeibeamten zu erkundigen. Suchen Sie hierbei die Nummer der Dienststelle selber aus dem Telefonbuch heraus, nutzen Sie das eigene Telefon und wählen Sie die Ziffern selber. Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie

gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z.B. Nachbarn oder nahe Verwandte. Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Mülltonne angezündet

Kirchheimbolanden

Am frühen Morgen des 01.11.2021 wurde durch bislang unbekannte Täter in der Schloßstraße in Kirchheimbolanden eine Mülltonne angezündet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Kirchheimbolanden unter 06352-9112700 entgegen.

Reifen zerstochen

Ramsen

Zwischen dem 31.10.2021, 17:30 Uhr und dem 01.11.2021, 15:00 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße in Ramsen ein Kfz-Anhänger beschädigt. Der bislang unbekannte Täter zerstach vermutlich mittels Messer einen Reifen des Anhängers. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Kirchheimbolanden

Am 01.11.2021, zwischen 18:25 Uhr und 21:15 Uhr, ereignete sich auf dem Mitfahrerparkplatz in Kirchheimbolanden eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte beim Ein- bzw. Ausfahren aus einer Parklücke einen ordnungsgemäß geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Der/die flüchtige Fahrer/in muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner KFZ-Versicherung verlieren und an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät Ihnen deshalb, jeden Unfall zu melden.

Viele Einsätze, aber nicht unbedingt wegen Halloween

Bad Kreuznach

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu weit über 20 Einsätzen bei der PI Bad Kreuznach. Neben vielen Ruhestörungen, Verdachtslagen und sonstigen Sachverhalten ohne Halloweenbezug, kam es zu folgenden nennenswerten Einsätzen:

Gegen 19:30 Uhr entstand in der Mannheimer Straße ein Streit zwischen einer Familie und unbekannten Personen. Diese Personen attackierten den 37-jährigen Vater mit Faustschlägen bis dieser zu Boden ging. Dort traten sie zudem gegen den Kopf des Geschädigten. Weiterhin attackierten aus der Personengruppe mehrere Personen die Ehefrau des Geschädigten und schlugen und traten auch diese ebenfalls zu Boden. Die Personengruppe flüchtete im Anschluss und konnte nicht mehr angetroffen werden. Die Geschädigten erlitten Platz- und Schürfwunden an Kopf, Händen und Beinen. Die Frau wurde im Anschluss in einer nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Gegen 20:40 Uhr fiel einer Streife in der Dürerstraße ein Fahrer eines schwarzen Golfs auf. Dieser fuhr in Richtung Bosenheimer Straße ohne eingeschaltetes Abblendlicht. Die Streife forderte den Fahrzeugführer zum Anhalten auf, was diesen jedoch wenig interessierte. Er führte seine Fahrt ungehindert in Schlangenlinien fort und beschleunigte, um sich der Kontrolle zu entziehen. Die Polizeibeamten konnten den Fahrzeugführer wenig später am Kreisel Bosenheimer Straße stoppen und stiegen aus. Dies nahm der Fahrzeugführer zum Anlass wieder zu beschleunigen und gegen die geöffnete Fahrertür des Streifenwagens zu fahren. Der Beamte konnte nur durch einen Sprung zur Seite den Zusammenstoß verhindern. Der Beschuldigte fuhr darauf entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr und bog später von der Dürerstraße in den Korellengarten ab. Dort konnte der alkoholisierte Fahrer angetroffen und dank der Hilfe zweier unbeteiligter Zeugen festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass der 55-jährige Fahrer aus Biebelsheim nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Verkehrsunfall wurde durch eine andere Polizeidienststelle aufgenommen und dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Am Streifenwagen wurde das Türfangband abgerissen und die Tür beschädigt. Die Beamten blieben unverletzt.

Gegen 02:00 Uhr wurden Rollerfahrer im Bereich der Dürerstraße gemeldet, welche mit Eiern auf Grundstücke werfen würden. Diese konnten jedoch nicht mehr angetroffen werden. Ebenso konnten keine Beschädigungen festgestellt werden.

Zu einem weiteren Körperverletzungsdelikt kam es gegen 03:00 Uhr in einer Kneipe in der Fußgängerzone. Hierbei wurde ein 23-jähriger Mann aus Alsenz ins Gesicht geschlagen. Außerdem wurde ein 18-jähriger Mann aus Alsenz gegen die Nase geschlagen und ihm wurde in den Daumen gebissen. Der unbekannte Beschuldigte flüchtete mit zwei anderen Männern und drei kostümierten Frauen in Richtung Bahnhof.

Der letzte Einsatz wurde 05:20 Uhr gemeldet. Hierbei fiel eine männliche Person auf, die mittig auf der Schloßgartenstraße in Ebernburg lief. Der 17-jährige Verantwortliche konnte angetroffen und nach Hause gebracht werden.

Insgesamt war es eine sehr ereignisreiche Nacht, was jedoch nicht unbedingt auf Halloween zurückzuführen sein dürfte.

Langsames Fahren unter Alkoholeinfluss schützt vor Strafe nicht

Zotzenheim

Im Rahmen einer Streifenfahrt am 31.10.2021, 20.50 Uhr, über die K6 bei Welgesheim aus Richtung K4 kommend in Richtung Zotzenheim kommt der Streife auf dem parallel verlaufenden Wirtschaftsweg ein mit drei Personen besetzter Traktor entgegen. Aufgrund der trotz Erntezeit eher untypischen Uhrzeit für eine Traktorfahrt entschließt die Streife den Traktor einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Nach Wende und Einfahrt in den Wirtschaftsweg kann festgestellt werden, dass einer der drei Mitfahrer bereits vom Traktor abgesprungen ist und der Traktor gerade im Begriff ist stehen zu bleiben. Der linksseitige über dem Radkasten sitzende Insasse und Fahrzeughalter begibt sich nach dem Anhalten vor den Traktor, der 23-jährige Fahrer, wohnhaft in 55576 Pleitersheim, steigt nach hinten vom Traktor ab und stellt sein Weinglas auf den rechten Radkasten. In seiner Weste trägt der Fahrer eine Weinflasche bei sich. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,72 Promille. Da auch die beiden anderen Mitfahrer alkoholisiert sind und einen Atemalkoholtest ablehnen, wird die Weiterfahrt untersagt. Der Traktor wird durch einen nüchternen Bekannten abgeholt. Der Fahrer wird auf hiesige Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wird. Der Führerschein wird beschlagnahmt.

Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht!

Gemarkung Staudernheim

Am Sonntagvormittag des 31.10.2021 kam es gegen 10:30 Uhr auf der K61 in der Gemarkung Staudernheim zu einer Fahrerflucht. Der 61-jährige Fahrer eines Chrysler befuhr die K61 aus Richtung Staudernheim kommend in Richtung Boos. In einer Rechtskurve musste der 61-Jährige einem entgegenkommenden Firmenbus einer im Landkreis Bad Kreuznach angesiedelten Firma ausweichen, da das Firmenfahrzeug über die Fahrbahnmitte geriet. Letztlich reichte das Ausweichmanöver nicht aus, sodass es zu einer seitlichen Kollision der Fahrzeuge kam. Der Unfallverursacher setzte anschließend ohne anzuhalten seine Fahrt in Richtung Staudernheim fort. Am Chrysler entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei Kirn bittet Zeugen des Geschehens sich unter der 06752-1560 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei wiederholt darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner KFZ-Versicherung verlieren und an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät Ihnen deshalb, jeden Unfall zu melden.

Beim Diebstahl eines Gasheizstrahlers gestört

Kirn

In der Nacht von Samstag, den 30.10.2021 auf Sonntag, den 31.10.2021 kam es auf dem Marktplatz vor einem italienischen Restaurant zu einem Diebstahl eines Gasheizstrahlers, im Volksmund als Heizpilz bekannt. Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 55-jähriger Kirner gegen 03:15 Uhr im Bereich der Mauergasse auf einen Mann aufmerksam geworden, welcher den Heizstrahler vor sich herschob. Darauf angesprochen ergriff der Täter mit einem PKW-Kombi die Flucht. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass vor dem besagten Restaurant zwei dieser Geräte aufgestellt waren. Dem Täter war es bereits gelungen, einen dieser Heizstrahler zu entwenden.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-1560 zu melden.