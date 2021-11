1. FD

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Kalbach – Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person kam es am Dienstag (02.11.), gegen 6 Uhr, auf der Kreisstraße 79, zwischen Mittelkalbach und Schweben. Der 41-jährige Fahrer eines VW Kombi kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den unbefestigten Grünstreifen. Im Bereich eines Buschwerkes kam der Pkw zum Stillstand. Am Auto entstand geringer Sachschaden in Höhe von circa 350 Euro. Der 41-Jährige verständigte einen Rettungswagen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Polizeiposten Neuhof

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Alheim-Obergude – Am Montag (01.11.), gegen 18 Uhr, befuhr ein Fahrer aus Kassel mit seinem Mercedes-Vito (Sprinter) die L 3304 aus Richtung Spangenberg-Metzebach kommend in Richtung Alheim-Obergude. Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich in diesem Bereich zur Unfallzeit Rehe auf der Fahrbahn. Der Fahrer wich aufgrund dessen nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab, fuhr auf die dortige Leitplanke und blieb auf der Beifahrerseite im Straßengraben liegen. Der 26-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 10.000 Euro.

Sachbeschädigung an Wegekreuz

Hünfeld – Am Sonntag (31.10.) stellten Spaziergänger Beschädigungen an dem Steinkruzifix zwischen den Ortsteilen Nüst und Dammersbach fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter dem aus Stein gefertigten Jesusabbild beide Füße abgeschlagen. Der entstandene Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter Telefon 06652-96580, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Pkw mit Farbe besprüht

Fulda – Unbekannte besprühten zwischen Freitagnachmittag (29.10.) und Montagmorgen (01.11.) mehrere Pkw mit schwarzer Farbe. Die Fahrzeuge standen auf einem frei zugänglichen Parkplatz einer Firma in der Schillerstraße. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Rollerdiebstahl

Fulda – Unbekannte versuchten zwischen Sonntagabend (31.10.) und Montagmorgen (01.11.) in der Florengasse einen blauen Roller der Marke Peugeot zu stehlen. Die Täter manipulierten am Zündschloss und brachen die vordere Plastikverkleidung auf, um den Roller zu starten. Da dieser Versuch misslang, schoben sie das Zweirad anschließend in die Straße „Duume“, um zu flüchten. Nach mehreren hundert Metern ließen die Täter den Roller zurück und setzten ihre Flucht ohne Diebesgut fort. Es entstand circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeuge von Baustelle gestohlen

Fulda – Von einer Baustelle in der Straße „An der Waides“ stahlen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (29.10.) und Montagmorgen (01.11.) mehrere Werkzeuge aus einem als Baustellencontainer genutzten Anhänger. Der Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Niederaula – Unbekannte entwendeten in der Zeit von Freitag (29.10) bis Montag (01.11.) die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-AS 805 eines weißen Opel Grandland. Zur Tatzeit befand sich das Auto auf dem Parkplatz eines Firmengeländes in der Hattenbacher Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch

Bebra – Ein Wohngebäude in der Auestraße wurde in der Nacht zu Montag (01.11.) Ziel unbekannter Täter. Während die Hausbewohner schliefen, verschafften sich die Einbrecher unbefugten Zugang durch ein Fenster und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten die Täter mit Bargeld, verschiedenen Dokumenten und einem Fahrzeugschlüssel der Marke VW in unbekannte Richtung. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Meldungen vom Wochenende und Feiertag

Kraftstoffdiebstahl – Festnahme auf frischer Tat

Grebenau – Beamte der Polizeistation in Alsfeld nahmen am frühen Sonntagmorgen (31.10.), gegen 3.30 Uhr, drei Kraftstoffdiebe auf einem Firmengelände in der Industriestraße auf frischer Tat fest.

Zeugen hatten die Polizei über auffällige Personen und Fahrzeuge auf dem Gelände informiert. Bei Eintreffen der Beamten konnten drei Personen – ein 31-jähriger Mann aus Ottrau, ein 22-Jähriger aus Alsfeld sowie eine 21-jährige Frau aus Borken – auf frischer Tat beim Diebstahl von Kraftstoff aus einem Kettenbagger überrascht und festgenommen werden. In den mitgeführten Autos der Langfinger, einem dunklen VW Passat sowie einem weißen VW Golf, fanden die Polizeibeamten zudem weitere gefüllte und ungefüllte Kraftstoffkanister sowie Equipment zum Abpumpen der Flüssigkeiten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erließ ein Richter des Landgerichts in Gießen Durchsuchungsbeschlüsse für die Anschriften der Kraftstoffdiebe. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie in der Scheune des 22-Jährigen schließlich mehrere befüllte Kraftstoffkanister mit rund 220 Litern Diesel auffanden. Außerdem wurde in den Wohnräumen des Alsfelders eine Langwaffe sowie mehrere sogenannte „Polenböller“ sichergestellt.

Der genaue Wert des aufgefundenen Kraftstoffs und die Höhe des verursachten Sachschadens sind derzeit noch nicht bekannt.

Die drei Festgenommenen wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die Polizei in Alsfeld ermittelt nun wegen Verdachts des Bandendiebstahls gegen die drei Personen. Der 22-jährige Mann aus Alsfeld muss sich zudem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz verantworten.

Diebstahl auf Baustelle

Fulda/Haimbach – In der Fuchsstraße stahlen Unbekannte am frühen Freitagmorgen (29.10.), zwischen 1 Uhr und 2 Uhr, zwei Kameras von einer Baustelle. Die Kameras waren an Containern befestigt und hatten jeweils einen Wert von circa 1.000 Euro. Außerdem entwendeten die Täter zwei Eimer Dickbeschichtung. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von circa 2.300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Fulda – In einem Parkhaus in der Ruprechtstraße stahlen Unbekannte am Freitag (29.10.), zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr, von einem weißen Toyota Yaris die Kennzeichen FD-PG 1403. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Mehrfamilienhäuser eingebrochen

Künzell/Pilgerzell – Am Freitagabend (29.10.), zwischen 20.15 Uhr und 21.45 Uhr, brachen Unbekannte in der Robert-Bosch-Straße und der Max-Planck-Straße in Mehrfamilienhäuser ein. In der Robert-Bosch-Straße drangen die Täter in den Keller ein, wurden dann jedoch von Anwohnern gestört und flüchteten unerkannt. In der Max-Planck-Straße brachen sie über ein Fenster ins Gebäude ein, durchsuchten mehrere Wohnungen und stahlen Bargeld sowie Schmuck unbekannten Werts. Insgesamt entstand circa 750 Euro Sachschaden.

Einbruch in Gaststätte

Fulda/Bronnzell – Unbekannte brachen am frühen Sonntagmorgen (31.10.), gegen 4 Uhr, in eine Gaststätte in der Bronnzeller Straße ein. Sie hebelten die Zugangstür auf und durchsuchten den Gastraum. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnung

Künzell/Dietershausen – In der Nacht zu Sonntag (31.10.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Weinbergstraße ein. Die Täter schlugen eine Scheibe im Erdgeschoss ein und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen Schmuck und hinterließen circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Fulda – Von einem schwarzen Audi A2 stahlen Unbekannte zwischen Donnerstag (28.10.) und Sonntag (31.10.) die Kennzeichen MET-TT 7. Das Auto stand auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße „Am Bahnhof“. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mann bewirft Bundespolizisten mit Weinflasche

Fulda (ots) – Mit einer Schwarzfahrt fing es an und mit einem Angriff auf

Bundespolizisten hörte es auf. Ein 32-Jähriger aus Polen fiel letzten

Freitagabend (29.10.) in einem ICE aus Frankfurt am Main in Richtung Fulda ohne

Fahrkarte und ohne Ausweispapiere auf.

Nach der Ankunft in der Domstadt nahmen Beamte des Bundespolizeireviers Fulda

den Mann in Empfang. Am Bahnsteig warf der Wohnsitzlose plötzlich eine

Weinflasche in Richtung der Beamten.

Die Flasche zerschellte am Boden, traf aber niemanden. Anschließend ging der

32-Jährige auf die Bundespolizisten los und versuchte die Ordnungshüter mit

Faustschlägen zu attackieren.

Bundespolizistin bei Einsatz leicht verletzt

Die Bundespolizisten konnten den Angriff abwehren. Sie brachten den

alkoholisierten Mann mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden und legten

dem renitenten Schwarzfahrer Handschellen an. Eine Bundespolizistin erlitt dabei

leichte Verletzungen.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen führten die Polizisten einen Alkoholtest

durch. Das Ergebnis: 1,8 Promille.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 32-Jährigen ein Strafverfahren

eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder frei.

Scheibe zerstört – Bundespolizei sucht Zeugen

Ebersburg-Schmalnau (Landkreis Fulda) (ots) – Im Bahnhof Ebersburg-Schmalnau

zerstörten bislang Unbekannte die Seitenscheibe eines Wetterschutzhauses. Der

angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Bahnmitarbeiter stellten den Schaden am vergangenen Samstagnachmittag (30.10.)

fest und informierten die Bundespolizei.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei

unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Schmuck aus Wohnung gestohlen

Bebra – Am Donnerstagnachmittag (28.10.), gegen 14 Uhr, betrat ein Unbekannter unbefugt eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Asmusstraße. Während sich die Bewohnerin im Hauskeller aufhielt, ließ sie den Schlüssel kurzzeitig in der Eingangstür stecken. Der unbekannte Täter öffnete so unbefugt die Tür zu den Räumlichkeiten und entwendete mehrere Uhren und Schmuckstücke im Gesamtwert von rund 5.300 Euro. Als der Unbekannte den Tatort verließ, begegnete er der Dame – die bis dato nichts von dem Diebstahl ahnte – im Hausflur und wurde von dieser des Hauses verwiesen. Der Unbekannte kann als männlich, circa 25 bis 35 Jahre alt, mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit trug der Mann helle Sneaker. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Gartenhütten eingebrochen

Bebra – Unbekannte brachen in der Zeit von Donnerstagnachmittag (28.10.) bis Freitagvormittag (29.10.) in zwei Gartenhütten in einer Anlage in der Straße „Im Bilder“ ein. Die Langfinger entwendeten diverse Werkzeuge, Wachskerzen, einen Rechen sowie einen Kaminofen aus Metall im Gesamtwert von rund 200 Euro. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 120 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pferdeanhänger gestohlen

Philippsthal – Unbekannte Diebe entwendeten in der Nacht zu Freitag (29.10.) einen mittels Anhängerschloss gesicherten Pferdehänger des Herstellers „Saris“, im Wert von rund 3.000 Euro, von einer Pferdewiese in der Straße „Am Bad“. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Scheune

Neuenstein – Eine Scheune im Bereich der Straßen „Freiherr-vom-Stein-Straße“ und „Dörrwiese“ wurde in der Zeit von Mittwochnachmittag (27.10.) bis Samstagnachmittag (30.10.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufdrücken einer Tür gelangten die Diebe in das Objekt, aus dem sie eine Kreissäge sowie die dazugehörige Zapfwelle des Herstellers „Walterscheid“ und drei Stufenbolzen mit Kugeln im Gesamtwert von circa 1.100 Euro entwendeten. Es entstand kein Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld – Am Samstag (30.10.), in der Zeit zwischen 2:30 Uhr bis 3 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Mann aus Sorga mit seinem schwarz-silbernen Herrenrad die Straße „In den Tonkauten“ von der Hünfelder Straße kommend in Richtung Sandweg. In diesem Bereich überholte den Fahrradfahrer ein unbekannter schwarzer Pkw und berührte dabei das Hinterrad des Fahrrades. Der 46-jährige Mann kam zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der Radfahrer und begab sich selbständig in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Es entstand Schaden in Höhe von circa 50 Euro. Zeugen des Unfall werden gebeten, sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Verkehrsunfall durch gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr

Heringen – Samstag (30.10.), gegen 3:50 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Mann aus Dippach mit seinem schwarzen Daimler die Dankmarshäuser Straße in Richtung Widdershausen. Dabei überfuhr der Mann einen durch unbekannte Täter ausgehobenen Kanaldeckel, wodurch Schaden von etwa 1.000 Euro an seinem Fahrzeug entstand. Hinweise bitte unter Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Hauneck – Am Freitag (29.10.), gegen 12:15 Uhr, befuhr eine 26-jährige Frau aus Rotenburg an der Fulda mit ihrem weißen Ford Transit die Hauptstraße aus Richtung Oberhaun kommend in Richtung Hersfelder Straße, als ein entgegenkommendes Fahrzeug plötzlich wendete. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die 26-jährige Frau mit ihrem Transit nach rechts aus und kollidierte hierbei mit der dortigen Grundstücksbegrenzung. Ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern fuhr der Verursacher weiter. Es entstand Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Hinweise bitte unter Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Bebra – Zur Unfallzeit am Samstag (30.10.), gegen 16.30 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin (35 J.) aus Neuenstein mit ihrem Clio die Nürnberger Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Rösekreisel. Zum gleichen Zeitpunkt parkte ein Pkw ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Nürnberger Straße ein. Als die 35-Jährige den parkenden Pkw passierte, lief plötzlich ein dreijähriger Junge aus Bebra vom Gehweg kommend und von dem geparkten Pkw verdeckt auf die Nürnberger Straße. Die Pkw-Fahrerin bremste sofort, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Junge wurde schwerverletzt ins Krankenhaus verbracht. Es entstand kein Sachschaden.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Hoher Sachschaden nach Unfall

Schotten-Einartshausen – Am Sonntag (31.10.) fuhr ein Seat-Leon-Fahrer, gegen 3:40 Uhr, den Hußwiesenweg in absteigende Richtung. In Höhe der Einmündung Hußwiesenweg/Hollerweg kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß frontal gegen einen Laternenmast und durchbrach anschließend einen Gartenzaun. Der Laternenmast wurde durch den Unfall so stark beschädigt und drohte umzuknicken, dass die OVAG Sicherungsmaßnahmen durchführen musste. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Verkehrsunfallflucht

Ulrichstein – Am Freitag (29.10.), zwischen 12:30 Uhr und 13:10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Nahkaufmarktes in der Schaubstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug den Parkplatz und kollidierte mit einem dort geparkten VW-Passat. Am geparkten Pkw wurde der hintere rechte Kotflügel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter zu genügen. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Polizeistation Lauterbach

Geparktes Fahrzeug wurde beschädigt

Alsfeld – Am Freitag (29.10.), gegen 7:50 Uhr, parkte eine 55-jährige Frau aus Grünberg ihren grauen VW-Golf auf dem Parkplatz der Max-Eyth-Schule in Alsfeld. Als sie gegen 13 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am hinteren linken Kotflügel fest. Vermutlich touchierte ein bisher unbekannter Unfallverursacher das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 EUR zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Gartentor durch Unfall beschädigt

Grebenau – Am Samstag (30.10.) wurde, in der Zeit von 13 Uhr bis 17:15 Uhr, ein Gartentor in der Straße „Am Haselstrauch“ beschädigt. Vermutlich ist der bisher unbekannte Unfallverursacher rückwärts aus dem Verbindungsweg zwischen den Straßen „Am Haselstrauch“ und „Lehmweg“ gefahren und hat sich dabei beim Verlauf der Fahrbahn verschätzt. Das Gartentor wurde so stark verbogen, dass sich die Tür nicht mehr öffnen ließ. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Ober-Ohmen – Am Freitag (29.10.), gegen 18:30 Uhr, befuhr eine 52-jährige Feldatalerin mit ihrem schwarzen BMW die L3073 aus Richtung Ruppertenrod in Richtung Ulrichstein. Zur gleichen Zeit befuhr ein 60 Jahre alter Mann aus Feldatal mit seinem Toyota Auris die Weidgasse in Ober-Ohmen und wollte in den Kreuzungsbereich der Ohmstraße einfahren. Dort kollidierte er mit der von links kommenden, vorfahrtsberechtigten BMW-Fahrerin. Der Toyota schleuderte durch den Zusammenstoß einmal um die eigene Achse und kam auf der Kreuzung zum Stehen. Bei dem Unfall wurden alle Unfallbeteiligten verletzt, der entstandene Sachschaden beträgt circa 22.500 Euro.

Kennzeichen gestohlen

Grebenau – Unbekannte entwendeten in der Zeit von Montag (25.10.) bis Freitag (29.10.) das amtliche Kennzeichen HMÜ-GT 22 eines Anhängers des Herstellers „Schmidt Fahrzeugbau“. Zur Tatzeit war der Anhänger an einer Feldgemarkung zwischen Grebenau-Udenhausen und Lauterbach-Wernges im Bereich der L3161 abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Alsfeld – In der Zeit von Freitagabend (29.10.) bis Samstagabend (30.10.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Rodenbergstraße ein. Durch Zerstören einer Fensterscheibe im rückwärtigen Terrassenbereich gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Mit Wertsachen im Gesamtwert von etwa 30.000 Euro flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugen gesucht / Verkehrsunfallflucht – 250,- Euro Fremdschaden

Ein 38-jähriger Mann aus Fulda parkte seinen PKW, einen grünen Opel, in der Zeit von Samstag, dem 30.10.21, 12.00 Uhr bis Sonntag, dem 31.10.21, 10.00 Uhr ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen in Fulda OT Besges, Besgeser Str. in Höhe der Hausnr. 23.

Als der 38-Jährige seinen PKW wieder benutzen wollte, musste er jedoch feststellen, dass der linke Außenspiegel des PKW komplett beschädigt war. Der oder die bislang unbekannte Fahrer-/Fahrerin beschädigte mit seinem Fahrzeug, vermutlich im Vorbeifahren, den PKW des 38-jährigen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem PKW des 38-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von 250,- Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben könnten. Diese können sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnr.: 0661-105-0 melden.

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten / 13 500,- Euro Sachschaden

Zwei leichtverletzte Personen und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 13 500,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntag, dem 31.10.2021, gg. 12.55 Uhr in Fulda OT Sickels, Sickelser Str. Ecke der Straße Pröbelsfeld.

Ein 37-Jähriger Mann aus Fulda befuhr mit seinem PKW, einem Audi A 6, die Sickelser Str. aus Fahrtrichtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Sickels. In Höhe der Straße Pröbelsfeld wollte der 37-Jährige in diese abbiegen, musste aber aufgrund Gegenverkehrs seinen PKW zunächst zum Halten bringen. Eine hinter ihm fahrende 53-jährige Frau, ebenfalls aus Fulda stammend, erkannte die Situation und brachte ihren PKW, ebenfalls ein Audi, rechtzeitig zum Stehen. Der wiederum dahinter befindliche Fahrer eines PKW, VW Multivan, erkannte, vermutlich aufgrund tiefstehender Sonne, die Situation zu spät und fuhr auf den PKW der 56-Jährigen auf, der durch die Wucht des Aufpralls wiederum auf den PKW des 37-Jährigen geschoben wurde.

Während der Unfallverursacher, ein 34-jähriger Mann, auch aus Fulda stammend, bei dem Zusammenprall unverletzt blieb, wurden der 37-Jährige und die 53-Jährige leichtverletzt. Der Audi der 53-Jährigen musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 13 500,- Euro.

Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten am 30.10.21, 19.30 Uhr, in Fulda, Leipziger Straße

Wörthstraße

Fulda (ots)

Eine 46-jährige Dacia-Fahrerin aus Fulda fuhr die Leipziger Straße stadteinwärts und wollte nach links in die Wörthstraße abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Mercedes eines 50-jährigen aus Petersberg und es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 26.000 EUR.

Nentershausen:

Am 29.10.2021, um 18.45 Uhr kam es in Nentershausen-Weißenhasel, Kupferstraße 7 zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein 66-jähriger Mann aus Nentershausen befuhr mit seinem PKW die Kupferstraße in Nentershausen/Weißenhasel. In der Höhe der Hausnummer 7 kam ihm ein dunkelblauer Ford Focus mit dem amtlichen Kennzeichen GN-HM45 entgegen. Dieser PKW kam auf die Gegenfahrbahn, so dass der Mann aus Nentershausen auf den Fußweg ausweichen musste, um so einen Zusammenstoß der Fahrzeuge zu verhindern. Der Ford Fahrer setzte seine Fahrt einfach fort. Der Nentershäuser folgte dem Ford. Dieser fuhr in der Folge auf einen landwirtschaftlichen Hof und dort beinahe gegen einen Misthaufen. Dort wollte der Geschädigte den Verursacher zur Rede stellen, was aber nicht gelang. Auf Grund von Ermittlungen am 30.10.2021, konnte der Beschuldigte im Feriendorf Nentershausen ausfindig gemacht werden. Bei diesem handelte sich um einen polnischen Arbeiter.