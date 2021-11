Einbrecher hebeln Balkontür auf,

Usingen, Bahnhofstraße, 01.11.2021, 07.30 Uhr bis 20.50 Uhr

(pa)In der Usinger Bahnhofstraße kam es im Laufe des Montags zu einem Wohnungseinbruch. Zum Ziel der Täter wurde eine in einem Mehrfamilienhaus gelegene Erdgeschosswohnung. Unbekannte begaben sich zwischen 07.30 Uhr am Morgen und 20.50 Uhr abends auf den Balkon der Wohnung und hebelten die Balkontür auf. Anschließend durchwühlten sie die Räume nach Wertsachen, um letztendlich mit Bargeld und Schmuck unerkannt die Flucht zu ergreifen. Die Kriminalpolizei Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Mercedes entwendet,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Friedberger Straße, 02.11.2021, 03:00 Uhr bis 03.30 Uhr

(pa)In Bad Homburg Kirdorf waren in der Nacht zum Dienstag Autodiebe am Werk. Die Tat ereignete sich in der Friedberger Straße in der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses. Dort war ein Mercedes GLC geparkt, dessen Besitzer am Dienstagmorgen feststellen mussten, dass ihr schwarzes SUV gestohlen wurde. Ersten Erkenntnissen nach dürfte sich der Diebstahl des Wagens zwischen 03.00 Uhr und 03.30 Uhr zugetragen haben. Der entwendete Mercedes, dessen Wert sich auf knapp 60.000 Euro beläuft, trug zuletzt Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen „HG-DD 9800“. Hinweise nimmt die „AG Pkw“ der Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Scheibe an Schulsporthalle mutwillig beschädigt, Oberursel, Bommersheim, Karl-Hermann-Flach-Straße, 31.10.2021, 17.00 Uhr bis 01.11.2021, 07.00 Uhr

(pa)Von Sonntag auf Montag kam es in Oberursel zu einem Fall von Vandalismus an einer Schulturnhalle. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen auf dem Gelände einer in der Karl-Hermann-Flach-Straße gelegenen Schule. Dort wurde eine Scheibe der Sporthalle unter der Zuhilfenahme von Steinen offenbar mutwillig beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 500 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 6240 – 0 entgegen.

Drei Verletzte bei Zusammenstoß auf B 456, B 456, zwischen Wehrheimer Kreuz und Usingen, 01.11.2021, gg. 17.00 Uhr

(pa)Auf der B 456 bei Wehrheim ereignete sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden und ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand. Gegen 17.00 Uhr befuhr eine 20-jährige Neu-Anspacherin mit einem Hyundai die Bundesstraße aus Richtung Bad Homburg kommend in Fahrtrichtung Usingen. In einer langgezogenen Rechtskurve erschrak sich die Autofahrerin eigenen Angaben nach derart vor einem im Innenraum aufgetauchten Spinne, dass sie unbeabsichtigt auf die Gegenfahrspur geriet. Dort stieß ihr Kleinwagen mit zwei entgegenkommenden Pkw zusammen. Bei der Kollision wurden sowohl die 20-Jährige Unfallverursacherin als auch die Personen am Steuer der anderen beteiligten Fahrzeuge – ein 21-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau, beide aus Bad Homburg – leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Ihre Fahrzeuge wurden bei dem Unfall allesamt so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten.

Einbrüche am Freitagmittag,

Bad Homburg v. d. Höhe, Quellenweg / Platanenring, 29.10.2021, 11.00 Uhr bis 15.15 Uhr

(pa)In Bad Homburg waren am Freitagmittag Einbrecher am Werk. Im Quellenweg wurde im kurzen Zeitraum zwischen 11.40 Uhr und 12.05 Uhr eine in einem Mehrfamilienhaus gelegene Wohnung zum Ziel unbekannter Täter. Diese drangen auf bislang unbekannte Weise in die Räumlichkeiten ein und durchwühlten sie nach Wertsachen. Gestohlen wurden unter anderem Schmuck und Uhren. Eine weitere Tat ereignete sich zwischen 11.00 Uhr und 15.15 Uhr im Platanenring. Dort machten sich die Einbrecher an einem Einfamilienhaus zu schaffen. Durch das Aufhebeln der Terrassentür ins Hausinnere gelangt, durchwühlten die Täter diverse Räume. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Einbrecher in Oberstedten am Werk,

Oberursel, Oberstedten, Edith-Stein-Weg / Viermärkerweg, 31.10.2021, 16.50 Uhr bis 21.30 Uhr

(pa)Am Sonntagabend waren im Oberurseler Stadtteil Oberstedten Einbrecher unterwegs,. Zwischen 16.50 Uhr und 21.30 Uhr drangen Unbekannte durch das Aufhebeln einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Edith-Stein-Weg ein. Aus bislang nicht bekannten Gründen brachen die Täter die weitere Tatausführung offenbar ab, sodass nichts entwendet wurde. Bei einer weiteren Tat, die sich zwischen 20.00 Uhr und 21.30 Uhr im Viermärkerweg ereignete, war es ebenfalls die Terrassentür, die von den Tätern gewaltsam geöffnet wurde, um in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses zu gelangen. Neben dieser nahmen die Täter auch zwei weitere Wohnungen des Hauses ins Visier. Dazu brachen sie im Hausflur jeweils die Wohnungstüren auf. Genauere Informationen zum Stehlgut liegen bislang noch nicht vor. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Einbrecher stehlen Bargeld und Uhren, Königstein im Taunus, Stresemannstraße, 31.10.2021, 15.30 Uhr bis 18.50 Uhr

(pa)Am Sonntagnachmittag machten Einbrecher in der Königsteiner Stresemannstraße Beute. Zwischen 15.30 Uhr und 18.50 Uhr wurde ein dortiges Einfamilienhaus zum Ziel unbekannter Täter. Diese hebelten die Haustür auf, um in das Gebäude zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen, um schließlich mit Bargeld und Uhren unerkannt vom Tatort zu flüchten. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Teilediebe stehlen Navis,

Kronberg im Taunus, Bergweg / Immanuel-Kant-Straße / Oberhöchstädter Straße, 30.10.2021, 16.30 Uhr bis 31.10.2021, 10.15 Uhr

(pa)Von Samstag auf Sonntag wurden in Kronberg drei Pkw aufgebrochen, wobei es die Täter auf Fahrzeugteile abgesehen hatten. Die Taten ereigneten sich zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen im Bergweg, der Immanuel-Kant-Straße sowie der Oberhöchstädter Straße. In allen drei Fällen waren es Fahrzeuge der Marke BMW, an denen die Täter eine Seitenscheibe einschlugen, um sich Zugang ins Fahrzeuginnere zu verschaffen. Anschließend bauten die Diebe die festverbauten Navigationsgeräte sowie in einem Fall auch das Lenkrad aus. Die Höhe der Schäden summiert sich insgesamt auf mehrere Tausend Euro. Ein weiterer Diebstahl, der sich zwischen Freitagabend und Sonntagmittag unmittelbar an dem im Bergweg gelegenen Tatort ereignete, betrifft zwar keinen Pkw, sondern ein hochwertiges Fahrrad, jedoch ist ein Zusammenhang mit den genannten Taten nicht auszuschließen. Das betroffene Rad – ein champagnerfarbenes Rennrad des Herstellers „Cannondale“, Modell „Topstone“ – war dort unter einem Carport abgestellt und durch ein Faltschloss gesichert, was die Täter letztendlich nicht davon abhalten konnte, das rund 2.500 Euro teure Fahrrad zu entwenden. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0.

Fahrraddieb beobachtet – Polizei sucht eingreifende Passanten, Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, 30.10.2021, gg. 12.40 Uhr

(pa)Am Samstagmittag kam es in der Bad Homburger Louisenstraße zu einem Fahrraddiebstahl, in dessen Anschluss Passanten eingriffen, sodass der Täter ohne Beute blieb. Das Geschehen ereignete sich gegen 12.40 Uhr vor einem Ladengeschäft in Höhe der Hausnummer 70. Ein 50-Jähriger hatte sein Elektrofahrrad vor dem Laden abgestellt und betrat das Geschäft, als ein Unbekannter das Rad an sich nahm, um damit in Richtung Kisseleffstraße zu flüchten. Der Fahrradbesitzer bekam die Tat mit und verfolgte den Flüchtigen. An der Kreuzung Kisseleffstraße konnte der Dieb schließlich von couragierten Passanten, gestoppt werden. Der Täter ließ daraufhin das E-Mountainbike zurück und setzte seine Flucht zu Fuß über die Kisseleffstraße in Richtung Kurpark fort. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Mann führte nicht zu seiner Ergreifung. Beschrieben wurde der Fahrraddieb als etwa 30 Jahre alt und circa 185cm groß. Er soll eine normale Statur und braunes mittellanges Haar gehabt haben. Getragen habe er einen Kapuzenpullover mit Tarnmusterm und eine helle Hose. Der Mann soll zudem eine neongrüne Tasche mitgeführt haben.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet sowohl Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, als auch die bislang unbekannten Passanten, die den Dieb stoppten und dem Fahrradbesitzer einen Verlust ersparten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Polizeistation Königstein

Straftaten:

Beleidigung auf sexueller Grundlage

Freitag, 29.10.2021 Königstein, Burg Königstein – Fußgängerzone / Stadtmitte

Am Freitag, 29.10.2021 gegen 19:30 Uhr wurde eine Frau, welche sich in Begleitung ihrer Freundin befand ca. 350 m von der Burg bis zur Fußgängerzone verfolgt. Während der unbekannte Täter den beiden Frauen folgte, griff dieser sich kontinuierlich in den Schritt und versuchte sich den beiden Frauen zu nähern. Dabei öffnete er die Hose. Immer wenn sich eine der beiden Frauen zu ihm umdrehte, verdeckte der Unbekannte durch Hochalten seines Armes sein Gesicht.

Unterschlagung

Samstag, 30.10.2021 Kronberg, Südbahnhof Kronberg

Am Samstag, 30.10.2021 um 09:42 Uhr wurden durch einen Passanten vier in einem Gebüsch versteckte Pakete nahe eines Feldwegs unterhalb des Kronberger Südbahnhofs aufgefunden. Diese beinhalteten vier nagelneue Kompletträder der Marke Mercedes Benz. Nach ausführlichen Ermittlungen konnte der Eigentümer der Räder ausfindig gemacht werden und diese ihm erfolgreich ausgehändigt werden. Nach Rücksprache mit dem Versandunternehmen wurden diese Pakete durch den Zusteller jedoch am selbigen Morgen erfolgreich zugestellt. Im Laufe des Tages stellte sich heraus, dass die zuvor dort deponierten Kompletträder vom Kurierfahrer wieder abgeholt werden sollten. Eine Funkstreife konnte den Fahrer am Ablageort der Räder auf frischer Tat mit weiteren Paketen, welche dieser ebenfalls unterschlagen hatte, feststellen und festnehmen. Nach erfolgter Fertigung der Anzeigen und Beendigung der Maßnahmen wurde der Täter wieder auf freien Fuß gelassen. Bei den Paketen handelte es sich hauptsächlich um Kfz-Ersatzteile im Wert von ca. 4000EUR. Die teilweise bereits über 3 Tage vermissten Pakete liegen auf der Polizeistation Königstein zur Abholung bereit.