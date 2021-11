Einbruch in Feuerwehrhaus Frickhofen, Dornburg-Frickhofen, Langendernbacher Straße, Sonntag, 31.10.2021 bis Montag, 01.11.2021, 23:50 Uhr

(wie)Am Sonntag oder Montag brachen unbekannte Täter in die Fahrzeughalle der Feuerwehr Frickhofen ein und entwendeten Rettungsgerät. Die Polizei wurde in der Nacht zum Dienstag zur Feuerwehr Frickhofen gerufen. Dort war eine aufgebrochene Tür an der Fahrzeughalle festgestellt worden. Unbekannte Täter hatten die schwere Brandschutztür aufgehebelt und sich so Zutritt zur Fahrzeughalle verschafft. Aus einem Staufach eines Einsatzfahrzeuges entwendeten die Täter das hydraulische Rettungsset, mit dem beispielsweise Fahrzeugdächer geöffnet werden können. Da nichts Anderes entwendet worden ist und auch keine Schränke oder Fahrzeuge durchwühlt wurden, geht die Kriminalpolizei von einem gezielten Diebstahl aus. Das Rettungsset ist ca. 25.000 EUR wert und für die Rettungseinsätze der Feuerwehr von enormer Wichtigkeit. Die Polizei bittet um Mitteilungen, ob verdächtige Aktivitäten im Bereich der Feuerwehr Frickhofen in letzten Tagen festgestellt wurden, unter der Rufnummer 06431/9140-0.

Unter Drogeneinfluss mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs, Weilburg, Bahnhofstraße, Dienstag, 02.11.2021, 01:10 Uhr

(wie)In der Nacht von Montag auf Dienstag erwischte die Polizei eine Frau, die gestohlene Kennzeichen an einem nicht zugelassenen Auto angebracht hatte und mit diesem unter Drogeneinfluss durch Weilburg fuhr. Eine Streife der Weilburger Polizei kontrollierte einen Audi in der Bahnhofstraße. Hierbei stellte sich heraus, dass die Kennzeichen an dem Fahrzeug von einem anderen Auto gestohlen worden waren. Der Audi verfügte über keine ordentliche Zulassung oder Versicherung. Zudem stand die 26-Jährige Fahrerin deutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel und hatte keinen Führerschein. Weiter wurden noch Betäubungsmittel im Fahrzeug aufgefunden. Die 26-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wurde danach wieder auf freien Fuß gesetzt.

Frontalzusammenstoß B 54 Elbtal

B 54 Gemarkung Elbtal-Hangenmeilingen – Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen

Am Montag, 01. November 2021, gg. 23:40 Uhr, kam es im Bereich der B 54 In Höhe Elbtal-Hangenmeilingen zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw BMW und eines Pkw Nissan.

Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 47 Jahre alter Fahrer aus Nauroth mit seinem Nissan die B 54 aus Richtung Oberzeuzheim kommend in Fahrtrichtung Siegen. Eine 19 Jahre alte Fahrerin aus Runkel fuhr mit einem BMW in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zum Frontalzusammenstoß, wobei beide Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt wurden und durch die Feuerwehr befreit werden mussten.

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Unfallsachverständiger in die Ermittlungen mit einbezogen. Die Unfallörtlichkeit war für einen Zweitraum von etwa 5 Stunden voll gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt.

Meldungen vom Wochenende und dem Feiertag

Räuberischer Diebstahl aus PKW,

Dornburg-Langendernbach, Mühlgasse, Freitag, 29.10.2021, 22:14 Uhr

(wie)Am späten Freitagabend wurde ein Mann bei einem Diebstahl aus einem Auto erwischt und griff den Geschädigten an, um seine Flucht zu ermöglichen. Ein 56-Jähriger hatte seinen Toyota in der Mühlgasse in Langendernbach abgestellt. Um 22:14 Uhr erwischte er einen 52-Jährigen, der gerade eine Seitenscheibe an dem Fahrzeug eingeschlagen und Bargeld daraus entwendet hatte. Der 56-Jährige hielt den Dieb fest, dieser griff dem Mann jedoch an den Hals und riss sich los, um dann zu Fuß zu fliehen. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus in Elz,

Elz, Offheimer Straße, Freitag, 29.10.2021, 17:45 Uhr

(wie)Am Freitagnachmittag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Elz ein. Die beiden Kinder (elf und zehn Jahre alt) des Hauseigentümers waren alleine zu Hause, als sie im Erdgeschoss Lärm und fremde Stimmen wahrnahmen. Sie schlossen sich zusammen in einem Zimmer ein. Als die fremden Männer dem Zimmer näherkamen, schrien die Kinder, dass sie die Polizei rufen. Daraufhin flüchteten die Täter. Bei der Tatortaufnahme durch die herbeigeeilte Polizei wurde festgestellt, dass die unbekannten Täter sich gewaltsam Zugang zu dem Einfamilienhaus verschafft und Teile davon durchsucht hatten. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht abschließend geklärt. Die Täter wurden beschrieben als ca. 20 bis 30 Jahre alt, 170 cm groß, mit dunklen Haaren und Bart, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit dunklen Hosen und Jacken, zudem trugen sie Mund-Nasen-Bedeckungen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Hoher Schaden bei Einbruch in Gewerbebetrieb, Dornburg-Frickhofen, Schiesheck, Donnerstag, 28.10.2021, 17:00 Uhr bis Freitag, 29.10.2021, 07:30 Uhr

(wie)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in einen Gewerbebetrieb in Frickhofen ein und entwendeten Werkzeuge und Maschinen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gelände und brachen dort die Wand einer Halle auf. Hier wurden Werkbänke durchwühlt und eine Vielzahl von Werkzeugen und Maschinen im Wert von ca. 20.000 EUR entwendet. Darunter waren Motorsägen, Akkuschrauber, Ladegeräte und Astschneider. Die Kriminalpolizei Limburg ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

Heckenbrand in Weilburg,

Weilburg, Am Kirmesplatz, Freitag, 29.10.2021, 18:40 Uhr

(wie)In Weilburg wurde am Freitagabend bei Unkrautvernichtungsarbeiten eine Hecke und Teile eines Carports in Brand gesetzt. Eine 26-Jährige wollte mit einem Gasbrenner Unkraut zwischen Pflastersteinen vor einer Garage entfernen. Hierbei sprangen Funken in eine Hecke zum Nachbargrundstück, die sofort lichterloh brannte. Eigene Löschversuche der 26-Jährigen blieben erfolglos. Die gerufene Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle bringen. Neben der Hecke wurde noch ein Carport durch das Feuer beschädigt.

Tumult mit Körperverletzungen nach Fußballspiel, Limburg-Dietkirchen, Sportplatz Koberner Straße, Sonntag, 31.10.2021, 17:50 Uhr

(wie)Nach einem Fußballspiel in Dietkirchen kam es zu Schreiereien und Rangeleien zwischen Spielern und Zuschauern, bei denen auch zugeschlagen wurde. Ein 30-Jähriger rief die Polizei zu dem Sportplatz in der Koberner Straße, da er von zwei Personen geschlagen wurde. Nach ersten Ermittlungen kam es schon während des Spiels zu Beleidigungen und Anfeindungen. Nach Abpfiff soll es zu massiven Beleidigungen gekommen sein, die in einem Tumult mit vielen Spielern und Zuschauern gipfelten. Hierbei sei es zu mehreren Schubsereien und Schlägen gekommen. Andere Geschädigte, außer dem 30-Jährigen, verzichteten allerdings auf eine Anzeige bei der Polizei. Die Identität der Schläger konnte ermittelt werden. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Mann nach Randale und Beleidigungen in Gewahrsam, Limburg, Ste.-Foy-Straße, Samstag, 30.10.2021, 21:30 Uhr

(wie)Ein Mann musste am Samstagabend in Gewahrsam genommen werden, da er einem Platzverweis nicht nachkam. Ein Sicherheitsdienst rief die Polizei, da ein 25-Jähriger vor einem Gebäude in der Ste.-Foy-Straße randalierte. Die Polizeistreife kontrollierte den unkooperativen 25-Jährigen und sprach ihm einen Platzverweis aus. Diesem kam er zunächst nach, erschien aber kurz darauf wieder vor dem Haus. Nun wurde er festgenommen und zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen. Im Anschluss beleidigte der 25-Jährige die Polizeibeamten massiv und bedrohte sie mit dem Tode. Er muss sich nun wegen diversen Straftaten verantworten.

Mülleimerbrand in Hadamar,

Hadamar, Schloßplatz, Sonntag, 31.10.2021, 20:21 Uhr

(wie)Am Sonntagabend wurde ein Mülleimer auf dem Schloßplatz in Hadamar in Brand gesetzt. Passanten riefen Feuerwehr und Polizei nach Hadamar als sie das Feuer in dem Mülleimer entdeckten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, der Mülleimer wurde jedoch vollkommen zerstört. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Fahrzeug bei Unfall in der Nähe von Hünfelden überschlagen, Hünfelden, Landesstraße 3277, Sonntag, 31.10.2021, 14:46 Uhr

(wie)Bei einem Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW auf der L 3277 wurden zwei Menschen verletzt. Eine 18-Jährige befuhr mit einem Peugeot die L 3277 von Bechtheim in Richtung Ohren. In einer Kurve verlor die 18-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich dort. Fahrerin und Beifahrerin wurden beide verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 EUR.

Verkehrsunfallflucht

Tatort: 65549 Limburg, Roßmarkt Tatzeit: Fr., 29.10.21, 19:00 Uhr Auf dem Parkplatz des Bischöflichen Ordinariates beschädigte beim Ausparken ein Pkw 2 Betonpalisaden und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich um ein größeres weißes Fahrzeug, Art SUV, gehandelt haben. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Tatort: 65599 Dornburg-Frickhofen, Langendernbacher Straße Tatzeit: Sa., 30.10.21, zw. 12:50 Uhr und 13:10 Uhr Ein weißer Opel Corsa, welcher auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes abgestellt war, wurde durch ein anderes Fahrzeug an der hinteren Stoßstange linksseitig beschädigt (Schadenshöhe ca. 1500 Euro). Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Tatort: 65549 Limburg, Löhrgasse Tatzeit: zw. Do., 28.10.21, 20:00 Uhr und Sa., 30.10.21, 12:00 Uhr Ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer VW Passat wurde durch ein anderes Fahrzeug an der hinteren Stoßstange und Kotflügel linksseitig beschädigt (Schadenshöhe geschätzt 3000 Euro). Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Verletzten und unter Alkoholeinfluss Tatort: K 449 Gemarkung Beselich-Heckholzhausen Tatzeit: So., 31.10.21, 02:10 Uhr Ein 19 Jahre alter Fahrer eines Ford Fiesta befuhr mit einem ebenfalls 19 Jahre alten Beifahrer die Kreisstraße von Lahr in Fahrtrichtung Heckholzhausen. Im Ausgang einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte gegen mehrere Bäume. Beide Fahrzeuginsassen verletzten sich glücklicherweise nicht schwerer (Schürfwunden, Prellungen, Nasenfraktur), mussten sich allerdings in ärztliche Behandlung begeben. Da der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Am Pkw entstand Totalschaden (ca. 8000 Euro).

Sachbeschädigung an Pkw

Tatort: 65549 Limburg, Felizitas-Massenkeil-Straße Tatzeit: zw. Fr., 29.10.21, 15:00 Uhr und Sa., 30.10.21, 11:30 Uhr Ein weißer Ford Kleinbus, welcher auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz abgestellt war, wurde durch Unbekannte auf einer Länge von etwa 1 Meter zum wiederholten Male zerkratzt. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung

Tatort: 65620 Waldbrunn-Fussingen, In der Struth Tatzeit: Sa., 30.10.21, 16:00 Uhr Ein 55 Jahre alter Geschädigter aus Waldbrunn wurde im Rahmen von länger andauernden Streitigkeiten von einem 38-jährigen Tatverdächtigen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes mit einem Stock auf den Oberschenkel geschlagen. Der Geschädigte musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vers. Diebstahl aus Pkw

Tatort: 65549 Limburg, Westerwaldstraße Tatzeit: Sa., 30.10.21, 20:05 Uhr Ein 36 Jahre alter Tatverdächtiger wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes dabei beobachtet, als er an verschiedenen geparkten Pkw probierte, ob die Türen unverschlossen waren. An einem VW Golf eines Geschädigten konnte er die Beifahrertür, welche aufgrund eines technischen Defektes nicht verschlossen war, öffnen und durchsuchte einen Rucksack nach Wertgegenständen. Der Tatverdächtige wurde bei der Tatausführung allerdings gestört und flüchtete ohne Beute. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Gefährliche Körperverletzung

Tatort: 65549 Limburg, Grabenstraße Tatzeit: So., 31.10.21, 01:20 Uhr Ein 34 Jahre alter Geschädigter wurde von einer Gruppe von etwa 4 Personen auf der Straße geschlagen, zu Boden geworfen und anschließend ins Gesicht getreten. Die Personen flüchteten vom Tatort, der Geschädigte musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung

Einbruchdiebstahl aus Telekom-Geschäft

Tatort: 65549 Limburg, Bahnhofstraße Tatzeit: So., 31.10.21, 04:00 Uhr Ein Unbekannter schlug die gläserne Eingangstür zum Geschäft der Telekom ein und entwendete insgesamt 13 hochwertige Smartphones. Der Tatverdächtiger wird beschrieben als ca. 50 Jahre alt, 170 cm groß, kräftigere Figur, grauer Bart. Er soll mit einem Fahrrad geflüchtet sein. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Roller fährt gegen geparktes Fahrzeug

Unfallort: 65606 Villmar-Langhecke Unfallzeit: Freitag, 29.10.2021, 20.50 Uhr Ein 17-jähriger Rollerfahrer aus Villmar befuhr die Leistenbachstraße in Villmar-Langhecke. Hier verlor er, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, die Kontrolle über sein Zweirad. Er fuhr gegen einen geparkten PKW und stürzte. Hierbei verletzte er sich, sodass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Mülltonne in Flammen

Ort: 35781 Weilburg, Niedergasse Zeit: Samstag, 30.10.2021, 02.00 Uhr Eine Passantin wurde am frühen Samstagmorgen auf eine brennende Papiermülltonne, vor einem Mehrfamilienhaus, aufmerksam. Durch die herbeigerufene Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.

Körverletzung in der Limburger Innenstadt Ort: 65549 Limburg, Bahnhofsplatz Zeit: Samstag, 30.10.2021, 03.20 Uhr Am frühen Samstagmorgen gerieten am Limburger Bahnhofsplatz zwei Gruppen junger Erwachsener aneinander. Zunächst attackierten sich die meist alkoholisierten Personen lediglich verbal. Später wurde dann auch mindestens einer Person ins Gesicht geschlagen. Der 23-jährige aus Katzenelnbogen trug leichtere Verletzungen davon, welche vor Ort behandelt wurden. Zeugen konnten der Polizei den Täter benennen; es handelte sich um einen 22-jährigen aus Hadamar, welcher noch vor Ort war. Über die Hintergründe der Auseinandersetzung wurden seitens der Beteiligten keine Angaben gemacht.