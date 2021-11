Mannheim: Kulturamt startet Veranstaltungsreihe zum Thema Nachhaltigkeit am 18. November 2021

Mannheim – Das Thema Nachhaltigkeit ist bei jeder kulturpolitischen Veranstaltung präsent. Aber was heißt das für die Produktion von Kunst, Veranstaltungsorganisation oder Kulturförderung in Mannheim konkret? Um dieses wichtige Thema auch in Mannheim auf die Agenda zu setzen, startet das Kulturamt Mannheim eine Vortrags- und Diskussionsreihe zum Thema Nachhaltigkeit und Kultur. Den Auftakt bildet am 18.11.2021 um 19 Uhr im Studio der Alten Feuerwache ein Impulsvortrag von Adrienne Goehler zum Thema „Ästhetik & Nachhaltigkeit“ mit anschließendem Podiumsgespräch.

Mit Adrienne Goehler konnte eine hochkarätige Referentin gewonnen werden. Sie ist freie Publizistin und Kuratorin, war Präsidentin der Kunsthochschule Hamburg, Berliner Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Kuratorin des Hauptstadtkulturfonds und Fellow am Institute for Advanced Sustainability Studies, IASS, Potsdam. Adrienne Goehler forscht zu den Themen Nachhaltigkeit und Ästhetik sowie Entschleunigung und Bedingungslosem Grundeinkommen. Gemeinsam mit verschiedenen Stimmen aus Kunst und Wissenschaft plädiert sie für einen Fonds für Ästhetik und Nachhaltigkeit.

Im Anschluss wird ein Podium aus Mannheimer Kunst- und Kulturschaffenden darüber diskutieren, wie im Rahmen der Kunst nachhaltig agiert werden kann, welche Unterstützung es braucht und was sich in der bisherigen Praxis ändern muss. Diskutieren werden

Myriam Holme, Bildende Künstlerin, Mannheim / (Mit-)Initiatorin barac sowie Einraumhaus, Mannheim

Emily Keller, Festivalleitung Internationale Schillertage am Nationaltheater Mannheim

Julia „Jules“ Nagele, Musikerin, Mannheim / Teil der Initiative Music Declares Emergency und Vorstand MusicWomen*BW

Jan-Philipp Possmann, Geschäftsführer / zeitraumexit, Mannheim

Moderiert wird der Abend von der SWR-Journalistin Martina Senghas.

Kulturbürgermeister Michael Grötsch erläutert die Zielsetzung der neuen Veranstaltungsreihe „Die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele sind fest im Leitbild 2030 der Stadt Mannheim verankert. Um diese Ziele zu erreichen, braucht es die Unterstützung aller. Die Kultur kann dabei einen entscheidenden Beitrag leisten. Ich bin mir sicher, dass die Veranstaltungsreihe viele wichtige Denkanstöße dafür liefern wird.“

Kulturamtsleiterin Sabine Schirra ergänzt „Ich freue mich sehr, dass wir mit Adrienne Goehler eine ausgewiesene Expertin für das Thema Nachhaltigkeit als Referentin gewinnen konnten. Ich erhoffe mir von ihr und dieser Veranstaltungsreihe konkrete Ideen, wie wir bei unseren eigenen Veranstaltungen nachhaltiger agieren und wie wir Nachhaltigkeit in unserer Förderung verankern können.

