Friedberg: Die Polizei-News

Florstadt: 19-Jährigen zusammengeschlagen

Ober-Florstadt (ots) – Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung kam es im Rahmen einer Musikveranstaltung bereits am Samstagabend 02.10.2021 zu einer Schlägerei in der Obergasse. Gegen 23.40 Uhr waren dort 2 Gruppen aneinander geraten. Im Rahmen des Handgemenges wurde ein 19-Jähriger nach derzeitigem Ermittlungsstand von 3 ihm unbekannten Kontrahenten geschlagen. Dabei stürzte der Geschädigte mit einer Glasflasche in der Hand. Diese zersplitterte und verletzte ihn an einem Finger.

Die Personalien zweier Beschuldigter stehen fest. Ein dritter flüchtete Zeugenangaben zufolge jedoch vor dem Eintreffen der verständigten Polizei.

Bei diesem soll es sich um einen etwa 180 cm große, männliche Person mit schulterlangen, blonden Haaren handeln. Zur Tatzeit trug dieser eine rote Daunenjacke.

Die Polizei in Friedberg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Butzbach: Nach Fahrzeugbrand in der Mozartstraße – Polizei vermutet Brandstiftung

Am späten Montagabend brannte in der Butzbacher Mozartstraße gegen 23.15 Uhr ein grauer Peugeot. Hinzugerufene Feuerwehrleute konnten das Fahrzeug schließlich löschen. Aufgrund der vor Ort vorgefundenen Spurenlage geht die Polizei momentan von Brandstiftung aus. Das stark beschädigte Auto wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen, denen am Montagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Mozartstraße aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Friedberg: Sachbeschädigung an BMW

Schäden in Höhe rund 4.000 Euro verursachten Unbekannte bereits zwischen Freitag (22.10.2021, 11:30 Uhr) und Samstag (23.10.2021, 10:15 Uhr) in der Ockstädter Straße an einem weißen BMW, vermutlich durch Fußtritte.

Die Friedberger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinwiese möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010.

Nidda: Schaden durch Farbschmierereien

Zwischen Samstagabend (21 Uhr) und Montagmorgen (6 Uhr) verschmierten Unbekannte die Aufzugstür des Parkdecks auf einem Supermarktparkplatz in der Alois-Thums-Straße im Ortsteil Harb. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Hinweise erbittet die Polizei in Nidda (Tel. 06042/9648181).

Bad Nauheim: E-Bike gestohlen

Am Bahnsteig in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße entwendeten Fahrraddiebe am Sonntag zwischen 8 Uhr und 13 Uhr ein mehrere Tausend Euro teures, schwarzes E-Bike von Trek, Modell Powerfly Plus7. Das Rad war im Tatzeitraum an einem dortigen Fahrradständer angeschlossen gewesen. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Nidda: Beim Vorbeifahren Audi beschädigt

(ots)- Ein bislang Unbekannter befuhr zwischen Sonntag 31.10.2021 gegen 20.00 Uhr und Montag 01.11.2021 gegen 13.20 Uhr die Ulmenstraße und stieß dabei gegen einen am Fahrbahnrand (Höhe 16) geparkten Audi. Als der Besitzer zu seinem grünen A6 zurückkam, war dieser an der hinteren, rechten Seite beschädigt.

Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei in Nidda unter Tel. 06042-9648180 oder in Büdingen, Tel. 06042/96480.

Bad Nauheim: Zwei Fahrzeuge beschädigt und weggefahren

(ots) – Am Montag 01.11.2021 gegen 10.40 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Hauptstraße in Richtung Marktplatz und touchierte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten BMW sowie einen VW. Anschließend entfernte sich der Unfallfahrer, konnte jedoch in der Parkstraße durch Zeugen aufgehalten werden.

Bei diesem handelte es sich um einen 79-Jährigen aus dem Wetteraukreis. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.600 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Friedberg unter Tel. 06031-6010.

Ober-Mörlen: Alkoholisiert unterwegs

(ots) – Dienstagnacht 02.11.2021 gegen 02.00 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann in einem KIA die Hauptstraße in Langenhain-Ziegenberg. An der Einmündung zur Bundesstraße 275 missachtete der Kia-Fahrer die Vorfahrt, überquerte die B275, kam im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stehen und beschädigte einen Schildermast. Der 53-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei dem Unfallfahrer. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 2,25 Promille. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 26.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Butzbach unter Tel. 06033-70430.

