Parkplatzschilder verbogen

Ehringshausen (ots) – Gleich zweimal verbogen Unbekannte Parkplatzschilder bei den Ärzteparkplätzen am Kaiserin-Auguste-Victoria-Krankenhaus in der Stegwiese. Zwischen Freitag (29.10.2021), 15 Uhr und Samstag (30.10.2021), 06 Uhr verbogen die Vandalen die Rohrpfosten zweier Schilder so, dass diese nach vorne in die Parkbuchten ragten.

Durch einen Krankenhausmitarbeiter wurden die Pfosten wieder gerade gebogen.

Am Montagmorgen (01.11.2021) waren die Pfosten erneut verbogen. 3 Schilder ragten diesmal in die Buchten, Scherben lagen auf der Parkplatzfläche. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Wer hat verdächtige Personen im Bereich der Parkplätze an der steilen Zufahrt, linksseitig unterhalb des Krankenhauses beobachtet und kann Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Ehringshausen unter Tel.: (06443) 83030 in Verbindung zu setzen.

Motorradunfall an der Anschlussstelle Herborn West

Herborn (ots) – Dienstagmorgen 02.11.2021 um 07:07 Uhr kam es zu einem Unfall, bei dem ein 17-jähriger Leichtkraftfahrer aus unbekannten Gründen im Auffahrtsbereich der Anschlussstelle Herborn West zur A45 in Fahrtrichtung Süden stürzte.

Der aus einem Driedorf stammende Zweiradfahrer verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Ein Gutachter wurde mit der Rekonstruierung des Unfallhergangs beauftragt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme waren die Zufahrten der Anschlussstelle Herborn-West zur A45 in Richtung Süden voll gesperrt.

Ehringshausen: Fußballtor an der Dillwiesenschule beschädigt

Im Zeitraum der diesjährigen Herbstferien (08.10.-25.10.2021) zerstörten Unbekannte ein Fußballtor auf dem Schulhof der Dillwiesenschule in der Pestalozzistraße. Sie zerschnitten die Netze und rissen eine Querverstrebung aus dem Tor. Der Schaden beläuft sich auf 250 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Ehringshausen unter Tel.: (06443) 83030.

Wetzlar-Dutenhofen: Unfallfahrer flüchtet nach Zusammenstoß

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der vergangenen Woche sucht die Polizei Zeugen. Am 26.10.2021, um 16:30 Uhr, fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Seat Leon auf der Bundesstraße 49 in Richtung Gießen. In Höhe Wetzlar-Dutenhofen überholte der Seat-Fahrer eine Lkw Kolonne. Plötzlich scherte ein Lkw nach links auf die Fahrspur des aus Dortmund stammenden 29-Jährigen aus und touchierte den schwarzen Leon an der rechten Fahrzeugseite.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern flüchtete der Unfallfahrer.

Die Reparatur des Seat wird rund 1.000 Euro kosten.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Dutenhofen: hoher Sachschaden nach Unfall

Betrunken hinters Steuer ihres Autos setze sich am Dienstag (02.11.2021) eine 22-Jährige. Sie fuhr mit ihrem grauen Ford auf der Wetzlarer Straße aus Heuchelheim kommend in Fahrtrichtung Wetzlar. Um 03:04 Uhr verlor sie in Höhe der Hausnummer 34 die Kontrolle über ihren Fiesta, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baumschutz.

Im weiteren Verlauf stieß sie gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten roten Audi A3, prallte von diesem ab und stieß gegen einen, hinter dem Audi, geparkten grauen VW Golf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Golf auf den Gehweg geschoben. Der graue Ford kam in Höhe der Hausnummer 36 quer auf der Fahrbahn zum Stehen.

Der Gesamtunfallschaden wird mit 29.200 Euro beziffert. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei der 22-Jährigen.

Ein Atemalkoholtest brachte es auf 1,24 Promille.

Die aus Wetzlar stammende junge Frau musste mit zur Polizeiwache. Dort folgte eine Blutentnahme. Die Ordnungshüter leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Lahnau-Dorlar: Hakenkreuz gesprüht

Mit weißer Farbe sprühten Unbekannte ein 70 cm x 80 cm großes Hakenkreuz auf eine Tischtennisplatte auf dem Freizeitgelände des Jugendzentrums in der Bahnhofstraße. Festgestellt wurde das Hakenkreuz am Montagabend (01.11.2021) um 20:32 Uhr. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Cyber-Sicherheit in Behörden und Unternehmen – Schutz vor digitalen Angriffen

Wetzlar (ots) – Das Internet gestaltet in vielen Bereichen unseren Alltag und bietet unbegrenzte Möglichkeiten zur Kommunikation, Unterhaltung und Information. Allerdings liegen Nutzen und Gefahren sehr nahe beieinander. Digitale-Angriffe auf Behörden und Unternehmen nehmen stetig zu. Cyber-Kriminelle suchen gezielt Schwachstellen im System, um zum Beispiel Daten oder geistiges Wissen zu stehlen oder finanzielle Schäden hervorzurufen.

Markus Wortmann vom Hessen Cyber-Competence-Center (Hessen C3) des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport informiert über die Arbeit des Kompetenz-Zentrums und klärt über Gefahren im Internet, den vorsichtigen Umgang mit persönlichen Daten und über aktuelle Maschen der Täter im Netz auf.

Das Polizeipräsidium Mittelhessen lädt am Mittwoch, 03. November 2021, ab 18.30 Uhr alle Gewerbetreibende in und rund um Wetzlar sowie alle Interessierten zu einer Info-Veranstaltung mit dem IT-Experten Markus Wortmann ins Haus der Prävention am Ludwig-Erk-Platz in Wetzlar ein.

Eine vorherige Anmeldung ist zwingend erforderlich. Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Anmeldung bitte per E-Mail über praevention.ppmh@polizei.hessen.de.

Für die Teilnahme ist die Vorlage eines (maximal 24 Stunden alten) negativ bescheinigten Antigen-Schnelltests bzw. der Nachweis des vollständigen Impfschutzes oder der Nachweis einer überstandenen COVID19-Erkrankung zu erbringen. Abstands- und Hygieneregeln sind zu beachten, ebenso die Pflicht zum Tragen medizinischer oder FFP2 Masken.

Trickdiebe ergaunern mittleren vierstelligen Eurobetrag

Aßlar-Werdorf (ots) – Am Freitagmittag 29.10.2021 gegen 12:10 Uhr tätigte eine 58-Jährige ihren Einkauf im Edeka-Markt in der Hauptstraße. Im Bereich der Fleischtheke wurde sie von einem Mann angesprochen und geschickt abgelenkt. Diesem Moment nutzte offenbar eine Komplizin, griff in die am Einkaufswagen hängende Handtasche der Frau und stahl ihre Geldbörse.

Die aus einem Aßlarer Stadtteil stammende 58-Jährige bemerkte den Diebstahl unmittelbar nach dem Ablenkungsmanöver. Neben Bargeld befanden sich mehrere Bankkarten in der roten Ledergeldbörse. Die Diebe flüchteten offensichtlich in einem dunklen Pkw, möglicherweise ein Mercedes-Benz.

Täterbeschreibung:

Beide werden auf 25-30 Jahre geschätzt.

Der Mann war ca. 180 cm groß, schlank, hatte kurze braune Haare, dunkle Augen und sprach gebrochen Deutsch. Er trug dunkle Kleidung.

Seine Komplizin war ca. 173 cm groß, schmale Statur, hatte dunkle kurze Haare und auffallend dunkle Augenringe.

Umgehend begab sie die 58-Jährige nach Hause und ließ sofort ihre EC- und Kreditkarten sperren.

Die dreisten Unbekannten hatten zwischenzeitlich bereits einen Abhebeversuch an einem Geldautomaten auf dem Tankstellengelände Solms-Mittelbiel getätigt. Sie ergaunerten einen mittleren 4-stelligen Eurobetrag. Die gestohlene Geldbörse wurde im Bereich der Grube Fortuna aufgefunden.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass das unbekannte Duo von Werdorf in Richtung Berghausen fuhr und seinen Weg über den Verbindungsweg der Grube Fortuna bis Solms-Mittelbiel fortsetzte.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem ist das Duo aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem dunklen Pkw mit auswärtigem deutschen Kennzeichen geben?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen