Mit Taschenmesser Sicherheitsdienst bedroht

Gießen (ots) – Ein 36-Jähriger Algerier versuchte am Montagmorgen 01.11.2021 den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in der Erstaufnahmeeinrichtung mit einem Messer zu verletzen. Der Mann sollte eine Halle verlassen. Nachdem er sich weigerte, bedrohte der Asybewerber die Mitarbeiter mit einem Messer. Anschließend konnte er überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Buseck: Jugendlichen bedroht und ausgeraubt

(ots) – Im Bereich des Schlossparks kam es am Sonntagabend 31.10.2021 zu einer Bedrohung mit Raub zum Nachteil eines Jugendlichen. Aus einer kleineren Personengruppe heraus wurde er angesprochen und bedroht. Einer aus der Gruppe nahm dem Jugendlichen den Tabak weg und hatte wohl auch versucht an dessen Bargeld zu kommen.

Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Unbekannter bedroht Passantin mit Hammer

(ots) – Am Sonntag 31.10.2021 gegen 18.00 Uhr, hat ein Unbekannter eine 21-Jährige mit einem Hammer bedroht. Der fremde Mann hatte sich in Höhe der Ludwigstraße/Ecke Bismarckstraße, zu der 21-Jährigen, als sie an ihm vorbeilief umgedreht und war ihr dann einige Meter nachgelaufen. Dabei hielt er drohend einen Hammer in der Hand. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mit Messer verletzt

(ots) – Ein 30-jähriger Algerier hat am Montag 01.11.2021 gegen 01.00 Uhr, zwei Mitbewohner in der Erstaufnahmeeinrichtung mit einem Messer leicht verletzt. Vorausgegangen war ein Raub, an dem als Mittäter ein 24-jähriger Algerier beteiligt war.

Offenbar hatten die beiden Täter einem 35-jährigen Landsmann das Handy und Bargeld entwendet. Den Beamten wurde der Sachverhalt erst am Montagabend mitgeteilt.

Gießen: Diebstahl verhindert

(ots) – In der Neustadt in Gießen wurde ein 24-jähriger Asylbewerber nach einem Ladendiebstahl festgenommen. Der Algerier wollte Kleidung im Wert von ca. 120 Euro entwenden. Dazu hatte er die Sicherungen entfernt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Verbotenes Autorennen – Fahrer mit 650 PS starkem Lamborghini unterwegs

Heuchelheim/Wettenberg (ots) – An einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen war ein 37-Jähriger am Montagmittag 01.11.2021 auf der B 429 und der B 49 beteiligt. Polizeibeamte des regionalen Verkehrsdienstes aus Gießen wurden gegen 12.30 Uhr auf den Lamborghini aufmerksam. Der 650 PS starke PKW fiehl den Beamten auf, da er mehrfach zu anderen Autofahrern den Sicherheitsabstand deutlich unterschritt und rechts über den Standstreifen überholte. Dazu fuhr er statt der erlaubten 100 km/h stattliche 144 km/h.

Aufgrund der Fahrweise ergaben sich auch Hinweise, dass der Fahrer an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen beteiligt war. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen, die durch den Sportwagen gefährdet oder genötigt wurden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Verkehrskontrollen in der Licher Straße

Am Montagmorgen führten Mitarbeiter der Wachpolizei in der Licher Straße in Gießen Kontrollen durch. 43 Fahrzeuge wurden “aus dem Verkehr” gezogen. 14 Mal musste eine Anzeige wegen Verstoß der Gurtpflicht eingeleitet werden. Sieben Fahrer hatten das Smartphone am Ohr.

Gießen: E-Scooter kontrolliert

In der Frankfurter Straße kontrollierten Beamte am frühen Dienstagmorgen 02.11.2021 einen 40-Jährigen. Der Fahrer eines E-Scooter hatte offenbar zuvor Drogen genommen und führte auch kleine Mengen an Drogen mit sich. Auch stellte es sich heraus, dass der das Fahrzeug über keinen Versicherungsschutz verfügte.

Verkehrsunfälle:

Biebertal: Ford touchiert

Ein Unbekannter touchierte zwischen Donnerstag (28.Oktober) 22.30 Uhr und Freitag (29.Oktober) 11.00 Uhr in der Vetzberger Straße einen am Fahrbahnrand (Höhe 33) geparkten Ford. Als der Besitzer zu seinem schwarzen Focus zurückkam, war dieser am linken, vorderen Kotflügel und der Frontstoßstange beschädigt.

Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 900 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Senckenbergstraße

Zwischen Mittwoch (27.Oktober) 17.00 Uhr und Freitag (29.Oktober) 13.45 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter in der Senckenbergstraße auf einen geparkten Opel. Durch den Aufprall wurde der Opel auf einen Citroen geschoben. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Vorfahrt missachtet

Am Montag (01.November) gegen 18.35 Uhr befuhr ein 82-jähriger Mann aus Gießen in einem Mazda die Greizer Straße in Richtung Alten-Busecker-Straße. Offenbar missachtete der Mazda-Fahrer die Vorfahrt einer 40-jährigen Frau in einem BMW, die auf der Alten-Busecker-Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß.

Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Radlerin leicht verletzt

Ein 60-jähriger Mann aus Gießen in einem Audi befuhr am Montag (01.November) gegen 18.10 Uhr die Schlachthofstraße in Richtung Rodheimer Straße. Beim Abbiegen in die Rodheimer Straße übersah der Audi-Fahrer offenbar eine 51-jährige Frau, die auf dem Fahrradstreifen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Radlerin leicht verletzte.

Die 51-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand kein Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

B49/Buseck: Unfall beim Abbiegen

Ein 25-jähriger Mann aus Buseck befuhr am Montag (01.November) gegen 18.00 Uhr die Bundesstraße 49 von Gießen nach Reiskirchen und beabsichtigte an der Anschlussstelle der Bundesautobahn 5 bei Reiskirchen in Richtung Frankfurt aufzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Opel einer 82-jährigen Frau, die von Reiskirchen nach Gießen unterwegs.

Die Opel-Fahrerin verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Laubach: Unfall im Kreisverkehr

Am Montag (01.November) gegen 16.30 Uhr beabsichtigte eine 52-jährige Frau in einem Hyundai in den Kreisverkehr bei Wetterfeld einzufahren. Dabei übersah die Hyundai-Fahrerin offenbar einen 41-jährigen Laubacher mit einem Motorrad, der sich bereits im Kreisel befand.

Es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Hungen: Grundstückseinfriedung beschädigt

Eine 44-jährige Frau in einem LKW mit Anhänger befuhr am Dienstag (02.November) gegen 08.40 Uhr den Wolfskauter Weg in Fahrtrichtung See Trais-Horloff. In einer engen Kurve streifte der LKW eine Grundstücksbegrenzung. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

