Mehrere Körperverletzungen – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – Am Montag 01.11.2021 kam es zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen. Gegen 01:35 Uhr randalierten 2 männliche Personen vor einem Verkaufsstand am Querbahnsteig des Hauptbahnhofs. Als die Beiden von einem 22-Jährigen auf ihr Verhalten angesprochen wurden, nahm das Duo eine drohende Haltung ihm gegenüber ein. Ein 56-jähriger Mann stellte sich zwischen die beiden Randalierer und den 22-Jährigen, sodann kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen allen Beteiligten.

Der 56-jährige Schlichter wurde hierbei leicht verletzt und verlor zudem sein Handy, welches durch die unbekannten Täter bei der anschließenden Flucht entwendet wurde.

Beide Täter waren dunkel gekleidet. Einer der Beiden trug eine schwarze Jacke mit hellen Reißverschluss und eine schwarze Jeans, der andere einen dunklen Mantel sowie blaue Jeans.

Eine weitere Tat ereignete sich gegen 16:00 Uhr in einer VIA RB 86 auf der Fahrt von Hanau Hbf zum Bhf Babenhausen. Zwischen der 47-jährigen Zugbegleiterin und einem unbekannten männlichen Täter kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit, da der Mann sich weigerte eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. In Folge dessen schlug der Mann der Zugbegleiterin mit der Hand in das Gesicht und flüchtete beim Halt in Babenhausen. Die 47-jährige Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt.

Unter der Tel. 069/130 145-1100 können sachdienliche Hinweise der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Frankfurter Polizei erwischt Raser

Frankfurt (ots)-(em) – Montagnacht 01.11.-02.11.2021 hat die Polizei erneut Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hierbei stellte sie einen Autofahrer fest, welcher deutlich zu schnell unterwegs war. Er wird nun erst einmal zu Fuß gehen dürfen.

Zwischen Mitternacht und 01.30 Uhr haben die Polizisten auf der A66 an der Anschlussstelle Miquelallee kurz vor dem Ortseingang in Fahrtrichtung Innenstadt Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. In insgesamt 11 Fällen wurde die zugelassene Höchstgeschwindigkeit überschritten. Drei Fahrer wird voraussichtlich ein Fahrverbot ereilen.

Spitzenreiter im negativen Sinne war ein Autofahrer, der statt der erlaubten 60 km/h, rund 145 km/h schnell gefahren ist. Diese Fahrweise wird den Mann nicht nur teuer zu stehen kommen, sondern kann im Zweifel auch andere Verkehrsteilnehmer gefährden.

Das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit gehört seit Jahren zu den Hauptunfallursachen. Daher wird die Frankfurter Polizei auch in Zukunft regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

Fenster eingeschlagen

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(fue) – Bei der Alarmzentrale lief am Dienstag 02.11.2021 gegen 02.25 Uhr ein Einbruchsalarm, der ein Blumengeschäft am Willy-Brandt-Platz betraf. Wie sich herausstellte, hatte ein zunächst unbekannter Täter mit einem Feuerlöscher mehrere Schaufensterscheiben des Geschäftes eingeschlagen. Da der Tatort über eine Kameraüberwachung verfügt, lag eine gute Täterbeschreibung vor.

Im Rahmen der sofort durchgeführten Fahndung konnte ein Tatverdächtiger noch in Tatortnähe festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 30-jährigen, wohnsitzlosen Mann.

Offensichtlich war der Tatverdächtige nicht in das Objekt eingestiegen, Diebstähle konnten nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

43-Jähriger festgenommen

Frankfurt-Ginnheim (ots)-(fue) – Am Montag 01.11.2021 gegen 08.45 Uhr, öffnete ein Angestellter eines Restaurantes Am Ginnheimer Wäldchen eine Tür zum Lüften. Diesen Umstand machte sich ein Mann zunutze, der die Räumlichkeiten betrat und sich zum Tresen begab. Nachdem er eine halbe Flasche Whiskey, eine viertel Flasche Champagner sowie eine Flasche Holundersirup geleert hatte, nahm er auf einem im Eingangsbereich befindlichen Sofa Platz, urinierte darauf und schlief, mit einer ungeöffneten Flasche Rotwein im Arm schließlich ein.

Der Hausmeister entdeckte den ungebetenen Gast und verständigte die Polizei. Diese fand bei dem 43-jährigen Wohnsitzlosen in der Innentasche seiner Jacke einen geladenen Schreckschussrevolver.

Brandsatz vor Bäckerei geworfen

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(ne) – Sonntagabend 31.10.2021 gegen 19:00 Uhr haben unbekannte Täter eine Art Molotowcocktail vor ein Bäckereigeschäft in der Stresemannallee geworfen. Passanten löschten den Brandsatz, es entstand keinerlei Schaden. Laut Zeugen soll eine Gruppe dunkel gekleideter Jugendlicher den Brandsatz auf den dortigen Gehweg geworfen haben.

Dieser blieb dort liegen und wurde von hinzueilenden Passanten gelöscht. Die Jugendlichen verschwanden nach der Tat in der Dunkelheit. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen. Die Polizei stellte die Reste des Molotowcocktails sicher. Um was genau es sich bei dem Gegenstand handelt, muss untersucht werden. Einen Bezug zur Bäckerei hält die Polizei aktuell eher für unwahrscheinlich.

Taschendieb festgenommen – Weitere Taten aufgeklärt

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(hol) – Sonntagnachmittag 31.10.2021 nahm die Polizei einen Taschendieb am Mainufer auf frischer Tat fest. Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten weiteres Diebesgut. Gegen 13:00 Uhr fiel der 35-jährige Mann dem geschulten Auge der Zivilfahnder auf, weil er im Bereich des Römerbergs offensichtlich nach Gelegenheiten Ausschau hielt, um Passanten zu bestehlen.

Die Fahnder behielten ihn im Blick und ihre Geduld sollte kurze Zeit später belohnt werden. Als der Mann am Mainufer in einem unbeobachteten Moment die abgestellte Handtasche einer 54-Jährigen an sich nahm, klickten die Handschellen. Bei der anschließenden Durchsuchung auf der Dienststelle fanden die Beamten mehrere tausend Euro Bargeld, teilweise in der Unterhose versteckt. Zudem hatte er einen Rucksack bei sich, der einige Stunden zuvor einem 23-Jährigen gestohlen wurde.

Während der Durchsuchung meldete sich plötzlich eine 22-Jährige auf dem Revier, die angab, ihr gestohlenes Smartphone im Gebäude geortet zu haben. Dieses fanden die Beamten bei dem Tatverdächtigen. Doch damit nicht genug. Auch ein in engem zeitlichen und örtlichen Zusammenhang begangener Einbruch könnte auf das Konto des 35-Jährigen gehen. Die Ermittlungen dazu dauern an. Der Tatverdächtige wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Brand im Treppenhaus

Frankfurt-Gallus (ots)-(dr) – In der Nacht von Montag 01.11.2021 auf Dienstag 02.11.2021 kam es in einem Mehrfamilienhaus im Gallus zu einem Brand in einem Treppenhaus. Zwei Bewohner wurden dabei verletzt. Nachdem beim Notruf die Meldung über eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus einging, begaben sich Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei auf den Weg zu der gemeldeten Anschrift in die Kleyerstraße.

In der Folge konnte der Brandherd im Treppenhaus eines mehrstöckigen Gebäudes lokalisiert und zügig von der Feuerwehr gelöscht werden. Nach derzeitigem Stand könnte es sich dabei um eine Matratze gehandelt haben, die Feuer fing. Zwei Bewohner, die offenbar Rauchgase eingeatmet hatten und über Atemnot klagten, kamen zur medizinischen Versorgung in örtliche Krankenhäuser. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die Frankfurter Polizei hat nun ein Strafverfahren aufgrund des Verdachts der schweren Brandstiftung eingeleitet. Die Ermittlungen des Brandkommissariats zur genauen Brandursache dauern an.

