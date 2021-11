Neustadt: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sammelt – OB Weigel ruft zur Beteiligung auf

Neustadt an der Weinstraße – Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge lädt am Samstag, 13. November 2021, von 11 bis 13 Uhr zu einer Straßensammlung ein. Zu diesem Zweck wird am Kriegerdenkmal in der Hauptstraße ein kleiner Informationsstand aufgebaut.

Tatkräftig unterstützt wird die Aktion auch von Oberbürgermeister Marc Weigel und Vertreterinnen und Vertretern des Stadtvorstandes sowie städtischer Gremien. Teilnehmen werden zudem Reservistinnen und Reservisten der Bundeswehr, der Musikverein Diedesfeld begleitet die Veranstaltung musikalisch.