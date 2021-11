Rheinland-Pfalz: Neue App „tigerbooks“ öffnet Tür in neue Lesewelten für Kinder

Koblenz – Spielerisch lesen lernen und Märchenwelten entdecken: Mit der neuen App „tigerbooks“ präsentieren die Bibliotheken im Verbund der „Onleihe Rheinland-Pfalz“ ein neues digitales Angebot für Kinder. Einzige Voraussetzung für den kostenfreien Zugang: Ein gültiger Bibliotheksausweis. Mit dabei sind auch die Bibliotheken des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz (LBZ) in Koblenz, Speyer und Zweibrücken.

In der App stehen über 8000 eMedien für Kinder zwischen zwei und zehn Jahren zur Verfügung. Darunter eBooks zum Selbstlesen, Hörbücher, Hörspiele, Kinderlieder und Bilderbücher. In der Kategorie „tigerbooks“ sind zudem auch Bilderbücher mit Vorlesefunktion, Animationen, zusätzliche Lern- und Lesespiele und Audiorekorder zum Aufnehmen zu finden. Viele beliebte Figuren aus den gedruckten Büchern erwachen hier zum Leben: Darunter Conni, Bibi &Tina, Yakari, das Sams, der Regenbogenfisch oder Prinzessin Lilifee und Pettersson & Findus. Für die Qualität der Inhalte stehen Kinderbuchverlage wie Oetinger, Ravensburger, Carlsen oder Kiddinx.

Die App ist kindersicher, werbefrei und bietet keine Kaufmöglichkeiten und – anreize. Da die digitalen Kinderbücher online oder offline genutzt werden können, ist „tigerbooks“ auch ideal für unterwegs und kann auf bis zu drei Geräten gleichzeitig genutzt werden.

Für Mobilgeräte ist die kostenlose App bei Google Play oder im Apple AppStore zu finden. Für die Anmeldung klicken Bibliotheksnutzerinnen und nutzer „Bibliotheks-Log-in“ an, wählen das Bundesland Rheinland-Pfalz und den Ort der Heimatbibliothek aus und loggen sich dann mit Nummer und Passwort des Büchereiausweises ein. Während der Ausleihdauer von 7 Tagen kann man sich beliebig oft in der App an- und abmelden, nach Ablauf der Leihfrist wird man automatisch ausgeloggt.

Weitere Informationen unter: https://tiger.media/tigerbooks und www.onleihe-rlp.de.

Das Angebot wird vom LBZ koordiniert und vom Land Rheinland-Pfalz gefördert. (www.lbz-rlp.de)