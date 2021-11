Ludwigshafen: Adventskonzert des katholischen Stadtdekanats am 27. November 2021

Ludwigshafen – Das Adventskonzert des katholischen Stadtdekanats findet am Samstag, 27. November 2021, um 19 Uhr in der Pfarrkiche St. Sebastian in Mundenheim statt. Es steht unter dem Motto: „Wachet auf, ruft uns die Stimme“.

Zu hören sind Werke von Bach, Albinoni und Mendelssohn-Bartholdy. Mitwirkende sind die Sopranistin Giulia Scopelliti (Mannheim), Florian Marignol (Leipzig), Bass, Coro Piccolo (Ludwigshafen) sowie die Kammerphilharmonie Mannheim. Die musikalische Leitung hat Dekanatskantor Georg Treuheit.

Der Eintritt kosten zehn Euro. Die Karten sind nur an der Abendkasse ab 18 Uhr erhältlich. Das Konzert wird von der Ramstetter Stiftung unterstützt.