Karlsruhe: Capoeira Karlsruhe setzt Siegesserie nach Corona-Lockdown fort

Karlsruhe – Bei der diesjährigen 14. Deutschen Meisterschaft von Abadá Capoeira in Stuttgart, die vom 22. bis zum 24. Oktober 2021 stattfand, holte sich Lila Sax dos Santos Gomes (Professora Lilás) vom Verein Capoeira Karlsruhe den 1. Platz der höchsten Kategorie A und brachte so erneut Gold in die Fächerstadt. Der Karlsruher Student Joel Macht (Mosqueteiro) erreichte den 4. Platz seiner Kategorie und bei der erstmals eingeführten Kinder-Kategorie sicherte sich der elfjährige Alexis Loucopoulos (Mangalô) die Silbermedaille.

Ursprünglich von Versklavten aus verschiedenen Regionen Afrikas entwickelt, vereint Capoeira Angriffstechniken mit tänzerischen Elementen und rhythmischer Musik. Der als Tanz getarnte Kampf erfreut sich mittlerweile auch in Europa wachsender Beliebtheit und wurde 2014 sogar zum UNESCO Weltkulturerbe ernannt. Wie bereits vor zwei Jahren wurde die Deutsche Meisterschaft vom Verein Abadá-Capoeira Heilbronn, Stuttgart und Esslingen e. V. unter der Leitung von Estácio Ferreira da Silva (Mestrando Estácio), dem Weltmeister von 2003 und Trainer des Vereins, ausgerichtet. Die Schirmherrschaft übernahm wie beim hybriden Karlsruher Capoeira-Event diesen Juli, José Tadeu Carneiro Cardoso, bekannt als Mestre Camisa. Mestre Camisa gründete 1988 den größten internationalen Capoeira-Verband Abadá, welchem mittlerweile rund 41.000 Mitgliedern aus 30 Ländern angehören.

Eine Besonderheit von Capoeira-Meisterschaften ist, dass rund um die Wettkämpfe Trainings und Workshops stattfinden, so dass ein fröhlicher Festivalcharakter entsteht. Nachdem die Meisterschaft im letzten Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, wurde die Deutsche Meisterschaft als erste Großveranstaltung von Abadá Capoeira wieder in Präsenz ausgetragen, selbstverständlich unter Einhaltung der 3G-Regeln und mit einem strengen Hygienekonzept.

Die Teilnehmer traten in sogenannten Mixed Games an, das heißt in gemeinsamen Kategorien von Frauen und Männern. Ausschlaggebend für die Einteilung in die drei Kategorien A, B, C ist die Kordelfarbe, welche Rang und Können eines Capoeiristas widerspiegelt. Darüber hinaus gibt es eine Jugendkategorie. Zum ersten Mal war es in diesem Jahr auch Kindern und Capoeiristas, die erst wenige Jahre trainieren, möglich, am Wettkampf teilzunehmen. Eine Chance, die sich der Karlsruher Technomathematik-Student Joel Macht und der Schüler Alexis Loucopoulos nicht entgehen ließen – für beide waren es die ersten Capoeira-Wettkämpfe. Umso größer war die Freude über die verdienten 4. und 2. Plätze.

Lila Sax dos Santos Gomes (Professora Lilás), Vorsitzende des Karlsruher Vereins, überzeugte erneut in der höchsten Kategorie A und sicherte sich den 1. Platz. Die sechsfache Deutsche, fünffache Europameisterin und Weltmeisterin von 2009, erhielt zudem eine Auszeichnung als beste Capoeirista ihrer Kordel-Graduierung. „Nach mehr als einem Jahr mit einer Menge Online- Training und virtuellen Meisterschaften war es schon etwas ganz Besonderes, wieder in Präsenz anzutreten“, schmunzelte Sax dos Santos Gomes, die sich letztes Jahr in den online ausgetragenen Mixed Games bereits den Vize-Europameistertitel sicherte. „Ich freue mich sehr über die Auszeichnungen und bin gespannt auf das nächste Mal – hoffentlich dann auch wieder in Präsenz.“

Der Sport- und Kulturverein Capoeira Karlsruhe schickte mit Carolin Paschmann (Simpatia), Juan Real (Joãozinho) und Alfred Xhelilaj (Graduado Calopsita) drei weitere Capoeiristas ins Rennen, die es allesamt bis ins Halbfinale schafften. „Ich bin sehr stolz auf meine Schülerinnen und Schüler. Glückwunsch an alle Wettkampfteilnehmer!“, lobte Luiz Carlos dos Santos Gomes (Instrutor Cao), Gründer und Trainer des Vereins.

Der Verein Capoeira Karlsruhe e. V. bietet Capoeira-Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an und engagiert sich in diversen sozialen und kulturellen Projekten. Eine kostenlose Schnupper-Teilnahme am Training unter Beachtung der 3G-Regeln ist nach vorheriger Anmeldung jederzeit möglich. Ausführliche Informationen unter www.capoeira-karlsruhe.de.