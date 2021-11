Edenkoben – Die Auslosung der Viertelfinal-Begegnungen im Bitburger-Verbandspokal des SWFV findet am Freitag, 05.11.2021, um 11:00 Uhr in der Sportschule Edenkoben statt. Die Auslosung wird wieder live in Facebook übertragen.

Die Viertelfinal-Begegnungen sind für Mittwoch, 24.11.2021, 19.00 Uhr, geplant.