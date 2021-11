Randalierer greift an – Diensthund beißt zu

Edenkoben (ots) – Nachbarn meldeten am Sonntag 31.10.2021 gegen 22:55 Uhr einen 34-jährigen aus Edenkoben, der in seiner Wohnung randalieren, herumschreien und Möbel herumschmeißen würde. Da der psychisch auffällige Mann trotz mehrfacher Aufforderung durch die eingesetzten Beamten der Polizei Edenkoben und der Diensthundestaffel sein Zimmer nicht verlassen wollte, sollte dieser am Arm aus der Wohnung geführt werden.

Dabei schlug der Mann plötzlich einem Polizeibeamten ins Gesicht und versuchte sich zudem mit Pfefferspray, welches er in seiner Hosentasche mitführte, zur Wehr zu setzen. Durch Einsatz des Diensthundes konnte die Situation geklärt werden, gleichzeitig wurde auch der Einsatz des Tasers angedroht, so dass der Mann schließlich überwältigt und gefesselt werden konnte.

Durch den Biss des Diensthundes wurde der Mann leicht verletzt und nach ärztlicher Versorgung ins Pfalzklinikum verbracht. Die eingesetzten Polizeibeamten waren weiter dienstfähig. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet.

Durch zu viel Alkohol in Streit geraten

Hainfeld (ots) – Nachdem ein 51-jähriger und sein 34-jähriger Bekannter am 31.10.2021 gegen 13:30 Uhr zunächst zusammen ausgiebig dem Alkohol zugesprochen hatten, gerieten die beiden Männer in Streit, wobei der Ältere den Jüngeren massiv körperlich anging.

Letztendlich konnte der Streit nur die herbeigerufene Streife der Polizei Edenkoben geschlichtet werden, die die Streithähne trennte und den älteren Mann bei seiner Schwester unterbrachte. Glücklicherweise wurde das Opfer nur leicht verletzt.

Den Schläger erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

PKW beschädigt

Bad Bergzabern (ots) – Am Samstag 30.10.21 zwischen 19-23:30 Uhr, wurde ein in der Herzog-Wolfgang-Straße geparkter PKW Hyundai Tucson mit SÜW-Kennzeichen durch ein anderes Fahrzeug erheblich im Frontbereich beschädigt.

Der Verursacher beseitigte anschließend abgerissene Teile und entfernte sich. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3.000 EUR Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Scheibe an Pkw eingeschlagen

Edenkoben (ots) – Im Zeitraum vom Samstag 30.10.2021, 17:30 Uhr bis Sonntag 31.10.2021, 09:30 Uhr wurde bei einem Pkw VW, der in der Bahnhofstraße in Edenkoben abgestellt war, von einem bislang unbekannten Täter die Seitenscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Dadurch entstand ein Schaden von ca. 500 EUR.

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei Edenkoben unter Tel: 06323-9550 oder per Email piedenkoben@polizei.rlp.de.

Pedelec gestohlen

Bad Bergzabern (ots) – Bisher unbekannte Täter entwendeten ein in der Kurtalstraße vor dem Anwesen Nr. 26 verschlossen abgestelltes Pedelec der Marke “Raleigh”, Typ “Corby”, Farbe Schwarz, Damenrad mit tiefem Einstieg, mit auffälligem Aufkleber.

Der Schaden beträgt 2.399 EUR.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 06343-93340.