Gläser und Bänke flogen auf Halloweenparty

Speyer (ots) – In der ausverkauften Veranstaltungshalle 101 kam am es Montagfrüh 01.11.2021 gegen 03:10 Uhr während der Halloweenparty zu einer Schlägerei. Eine 3-köpfige Männergruppe im Alter zwischen 31-35 Jahren und eine 2-köpfige Gruppe im Alter von 24 und 31 Jahren gerieten zunächst aus ungeklärten Gründen in verbalen Streit. Dieser eskalierte und es kam zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Parteien, bei denen auch Gläser und Bänke geworfen wurden.

Drei Personen wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, mussten aber ärztlich nicht versorgt werden. Den Beteiligten wurde ein Platzverweis ausgesprochen und Anzeigen wegen Körperverletzung eingeleitet. Ansonsten verlief die Veranstaltung problemlos, die Stimmung war gut und ausgelassen.

Randalierer beschädigt mehrere Fahrzeuge

Speyer (ots) – Durch mehrere Anrufer wurde eine männliche Person gemeldet, die im Bereich Vogelgesang am Sonntag 31.10.2021 Fahrzeuge beschädigt, in dem er die Kennzeichen der Fahrzeuge abreißt. Der 48-jährige Mann aus Speyer konnte angetroffen werden.

Aufgrund seines Verhaltens und seiner Aussage weitere Fahrzeuge beschädigen zu wollen, durfte er die Nacht in Gewahrsam verbringen. Anzeigen wegen Sachbeschädigungen wurden zusätzlich gegen ihn eingeleitet, es entstand jedoch nur geringer Sachschaden.