Zahlreiche Beschwerden in Zusammenhang mit “Halloween”

Polizeipräsidium Südhessen (ots) – Mit Beginn der Dämmerung am Sonntagabend 31.10.2021 gingen bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt gut 20 Beschwerden in Zusammenhang mit “Halloweenfeierlichkeiten” ein. Bis 22.30 Uhr meldeten betroffene Bürger aus allen Landkreisen im Zuständigkeitsbereich des PP Südhessen ruhestörenden Lärm durch beispielsweise Böllerwürfe und lärmende Personengruppen.

Vielfach wurden auch Eierwürfe gegen Gebäude oder gar Personen gemeldet, so zum Beispiel in Groß-Umstadt, wo ein Jugendlicher durch einen Eierwurf im Gesicht leicht verletzt wurde. In diesem Fall richtet sich der Tatverdacht gegen einen 14-jährigen Jugendlichen aus Groß-Umstadt.

In Wald-Michelbach wurde eine Hauseingangstüre durch das werfen einer Porzellanfigur beschädigt, in Pfungstadt ging die Scheibe einer Türe zu Bruch, nachdem Unbekannte heftig an diese Eingangstüre geschlagen hatten.

Im Zusammenhang mit den gemeldeten Störungen erfolgten durch die jeweils eingesetzten Polizeistreifen mehrere Personenüberprüfungen im Umfeld der Tatörtlichkeiten. Ein konkreter Tatbezug konnte hierbei allerdings noch nicht nachgewiesen werden.

Darmstadt

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Am Samstagabend 30.10.2021 kam es in einem Mehrfamilienhaus in Arheilgen, zu einem Kellerbrand. Ein Hausbewohner des in der Ortsmitte gelegenen Hauses hatte die Rauchentwicklung bemerkt und um 21:35 Uhr über Notruf mitgeteilt. Alle Bewohner des Hauses konnte das Gebäude unverletzt verlassen.

Die eingesetzte Berufsfeuerwehr Darmstadt und die Freiwillige Feuerwehr Arheilgen waren mit insgesamt 25 Einsatzkräfte vor Ort und konnten den Brand zügig löschen. Vorsorglich wurden zwei Rettungswagen bereitgestellt.

Gebrannt hatte Trockner in der Waschküche im Kellergeschoss. Durch den Brand wurde auch die elektrische Installation in Mitleidenschaft gezogen, sodass das Haus zunächst stromlos bleiben muss. Die 11 Bewohner werden teils untergebracht, teils kommen sie bei Angehörigen oder Freunden unter oder wollen trotz fehlender Stromversorgung zunächst in ihr Wohnung verbleiben. Brandursache und Schadenshöhe sind derzeit unbekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Scheibe von Schule beschädigt – Einbruchsversuch gescheitert?

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Einen Schaden von mehreren Tausend Euro haben Vandalen am Sonntag (31.10.) gegen 0.30 Uhr an dem Gebäude einer Schule in der Gabelsbergerstraße verursacht. Ob der Schaden im Zusammenhang mir einem Einbruchsversuch steht, müssen die weiteren Ermittlungen, die das Kommissariat 42 übernommen hat, zeigen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die noch Unbekannten eine Fensterscheibe eingeworfen und dabei die doppelt verglaste Scheibe massiv beschädigt. 3.000 Euro werden als Schadenssumme derzeit angenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten in Pfungstadt zu melden (Rufnummer 06157/95090).

Restaurant im Visier – Täter brechen über Wintergartenanbau ein

Darmstadt (ots) – Ein Caférestaurant in der Dieburger Straße geriet am frühen Sonntagmorgen (31.10.) kurz vor 4 Uhr in das Visier von ungebetenen Gästen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Kriminellen über den Wintergartenanbau in den Schankraum, der nach Beute durchsucht wurde. Im Anschluss traten sie die Flucht an.

Das Kommissariat 43 von der Darmstädter Polizei ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Seniorin erhält Schockanruf und übergibt 20.000 €

Fischbachtal (ots) – Dunkle lange Haare, circa 1,60 Meter groß, etwa 30 Jahre, bekleidet mit einem grauen Sweatpullover und auffällig rot lackiert Fingernägel, das ist die Beschreibung einer noch unbekannten Frau, die am Freitagnachmittag (29.10.) gegen 16.45 Uhr an der Haustür einer 83-Jährigen das Hab und Gut der älteren Dame im Wert von über 20.000 Euro entgegennahm und damit flüchtete.

Im Vorfeld der Übergabe war die Seniorin von Trickbetrügern mit einem Schockanruf drangsaliert und über mehrere Stunden hinweg zur Herausgabe ihrer Wertgegenstände überredet worden. Mit der Geschichte, dass eine Bekannte in einen schweren Unfall verwickelt und die Wertgegenstände zur weiteren Bearbeitung des Vorfalls zwingend notwendig seien, hatten die Täter der Seniorin keine Zeit zum Überlegen gelassen und waren auf diesem perfiden Weg an ihr Ziel gekommen.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K24) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht Zeugen, denen die Abholerin im Bereich der Rodensteiner Straße aufgefallen ist oder die in diesem Zusammenhang verdächtige Fahrzeuge beobachten konnten. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

2,63 Promille am Steuer führt zu Anzeige und Ermittlungsverfahren

Münster (ots) – Ein 33 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntagabend (31.10.) von Polizisten in der Juister Straße kontrolliert worden. Die Kontrolle gegen 19 Uhr mündete in der Untersagung der Weiterfahrt sowie der Erstattung einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rasch hatte sich bei der Überprüfung des Dieburgers herausgestellt, dass dieser dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Atemalkoholtest zeigte das Ergebnis von 2,63 Promille. Somit endete der Abend für den Mann auf der Wache mit der Entnahme einer Blutprobe der Sicherstellung seines Führerscheins und der Weinleitung eines Ermittlungsverfahrens.

Kriminelle nutzen Abwesenheit von Bewohnern und brechen in Reihenhaus ein

Roßdorf (ots) – Die längere Abwesenheit von Bewohnern eines Reihenhauses im Spessartring haben Kriminelle in den zurückliegenden Tagen genutzt und sind in die Räume des Anwesens eingebrochen. Am Sonntag (31.10.) gegen 13 Uhr waren die Spuren der Täter entdeckt und hierauf die Polizei verständigt worden. Im Rahmen der Tatortaufnahme stellten die Beamten fest, dass sich die Täter gewaltsam über die Terrassentür Zugang zu den Räumen verschafft und dort alles durchsucht hatten.

Ob und in welchem Umfang sie fündig wurden sowie der konkrete Tatzeitraum ist abschließend noch nicht bekannt. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Einfamilienhaus nach Beute durchsucht

Seeheim (ots) – Am Freitag 29.10.2021 in der Zeit zwischen 11-15.30 Uhr haben sich Einbrecher auf noch nicht bekannte Weise Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Weidenteilung verschafft, nach Beute gesucht und mit Schmuck im Wert von rund 2.000 Euro das Weite gesucht.

Die Kripo (K21/22) ermittelt und sucht Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Einfamilienhaus von Einbrecher heimgesucht

Mühltal (ots) – Am Freitag (29.10.) in der Zeit zwischen 19 Uhr und 21.45 Uhr haben Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Felsbergstraße heimgesucht, sich über eine Fenstertür Zugang zu den Räumen verschafft und dort auf ihrer Suche nach Wertgegenständen Schmuck erbeutet. Danach flüchteten sie unerkannt.

Die Darmstädter Kripo ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Seeheim-Jugenheim (ots) – Am Sonntag 31.10.2021 kam es gegen 10:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L3098 zwischen Nieder-Beerbach und Ober-Beerbach. Ein 69-jähriger Motorradfahrer aus Trebur befuhr die L3098 von Nieder-Beerbach kommend in Richtung Ober-Beerbach. Kurz vor dem Abzweig Frankenstein wollte er einen vor ihm fahrenden Traktor überholen, der von einem 64-jährigen Mann aus Mühltal gelenkt wurde.

Als der Motorradfahrer zum Überholen ansetzte übersah er, dass der Traktorfahrer nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Das Motorrad erlitt einen Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 17.000 EURO geschätzt. Die L3098 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme etwa 1,5 Stunden voll gesperrt gewesen.

Groß-Gerau

Kind auf Schulweg verletzt

Büttelborn (ots) – Am Montag (01.11.21) gegen 07:11 Uhr, kam es in Büttelborn/Höhe Mainzer Straße 96, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Führer eines dunkelblauen Fahrzeugs (Kombi oder Limousine) hatte in diesem Bereich versucht zu Wenden. Der Fahrer des Fahrzeugs fuhr hierbei auf den Gehweg auf.

Beim Wendevorgang übersah der Fahrer ein auf dem Gehweg befindliches Kind, welches mit seinem Fahrrad zur Schule fahren wollte. Das Kind kam bei dem Versuch auszuweichen zu Fall und verletzte sich hierbei leicht.

Der Fahrer des Fahrzeugs entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Von dem Kind konnten lediglich die mittleren Buchstaben des Kennzeichens “??-CS ???” abgelesen werden. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152-1750 entgegen.

Wohnungsbrand in Hochhaus

Mörfelden-Walldorf (ots) – Nach dem Brand in einer Wohnung im 10. Obergeschoss eines Hochhauses in der Otto-Hahn-Straße am Montagmorgen, entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand rasch unter Kontrolle.

Nach den Löscharbeiten konnten die übrigen Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache in den Räumlichkeiten des 58-jährigen Wohnungsinhabers dauern derweil an.

Rettungswagen kommt von Straße ab

Rüsselsheim (ots) – Ein Rettungswagen, der am Montagmorgen 01.11.2021 gegen 6.00 Uhr, zu einem Wohnungsbrand in Mörfelden-Walldorf unterwegs war, kam im Rahmen der Einsatzfahrt auf der Bundesstraße 486, kurz vor der “Tannackerschneise”, aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und landete anschließend im angrenzenden Wald. Der 28-jährige Fahrer und sein 26-jähriger Beifahrer wurden hierbei leicht verletzt und anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die beiden Insassen waren zunächst im Fahrzeug eingeschlossen, konnten aber rasch von einer nachfolgenden Rettungswagenbesatzung aus dem Fahrzeug befreit werden. Am verunfallten Einsatzfahrzeug entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.

Die Bundesstraße 486 musste für die Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten bis gegen 9.00 Uhr vollgesperrt werden. Es kam im morgendlichen Berufsverkehr zu entsprechenden Behinderungen.

Unfallflucht

Trebur (ots) In der Nacht von Samstag (30.10.) auf Sonntag (31.10.) zwischen 17:00 und 10:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwei in der Nauheimer Straße abgeparkte Fahrzeuge, einen grauen Opel Insignia und einen weißen Opel Mokka.

Das unfallflüchtige Fahrzeug befuhr die Nauheimer Straße aus Richtung Ortsmitte kommend, in Richtung Ortsausgang. Beide am Straßenrand geparkten Fahrzeuge wurden auf der Beifahrerseite beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 4.100 EUR geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der 06152 / 175-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit junger Radfahrerin – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Samstag 30.10.2021 zwischen 13-13:15 Uhr kam es an der Fußgängerampel auf der Farmstraße im Einmündungsbereich der Hermann-Löns-Straße in Walldorf zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer 13-jährigen Radfahrerin.

Der unbekannte Fahrer des Pkw entfernte sich nach kurzer Zeit von der Unfallörtlichkeit. Die 13-jährige wurde dabei leicht verletzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105 4006-0 entgegen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Samstag 30.10.2021 zwischen 13:00-15:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen BMW, der in der Jourdanallee am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Schaden an der Fahrerseite des PKW’s wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105-4006-0 entgegen.

Kreis Bergstraße

Über 100 Kilogramm Zander gestohlen

Bürstadt (ots) – Im Tatzeitraum zwischen Samstagmittag (30.10.) und Sonntagmorgen (31.10.) hatten es Kriminelle auf die Räumlichkeiten eines Angelvereins in der Straße “Außerhalb” abgesehen. Nach jetzigem Kenntnisstand gelangten sie unter Einwirkung von Gewalt in die Hütte des Vereins und begaben sich zum dortigen Kühlschrank. Hieraus entwendeten sie, ersten Erkenntnissen zufolge, über 100 Kilogramm verkaufsfertigen Zander.

Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wieso es die Kriminellen auf den Fisch abgesehen haben, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 42 bei der Polizei in Lampertheim sind mit dem Fall betraut und fragen: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu erreichen.

Insgesamt 28 Fahrverbote nach Geschwindigkeitsmessung

Bürstadt (ots) – Insgesamt 28 Verkehrsteilnehmer müssen nach einer Kontrolle auf der B47 am Sonntag 31.10.2021 mit einem Fahrverbot rechnen. Zwischen 08.40-13.00 Uhr hatten Beamte der Verkehrsinspektion eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich Bürstadt durchgeführt.

In diesem Bereich, am Ende der dortigen Ausbaustrecke, liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 70 km/h, für Lastwagen ab 7,5 Tonnen gilt hingegen nur 60 km/h. Von insgesamt 1223 gemessenen Fahrzeugen waren 641 und damit mehr als jeder Zweite, zu schnell unterwegs.

Für 245 Ertappte bedeutet dies ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg. Zusätzlich mit einem Fahrverbot müssen 28 Verkehrsteilnehmer rechnen. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer, der 160 km/h auf dem Tacho hatte. Für ihn hat die Geschwindigkeitsüberschreitung ein Bußgeld von 600 Euro, 2 Punkte in der Verkehrssünderkartei sowie 3 Monate ohne Führerschein zur Folge.

Farbschmierereien an Schule

Neckarsteinach (ots) – Innerhalb weniger Tage wurde die Fassade der Freiherr-vom-Stein-Schule im Hopfengartenweg mit Lackfarbe und Ölkreide verschmiert. Querbeet wurden Zahlen, Wortfetzen oder auch ein einfacher Smiley an die Fassade, Bereich des Hauptaufganges zur Schule und am Neubau in schwarzer/orangefarbener Lackfarbe sinnfrei geschmiert. Bis zu 3 Quadratmeter Fläche wurden so beschädigt. Für die Beseitigung der Schmierereien werden mindestens 4.000 Euro nötig sein.

Ob die Verursacher in der Schule selbst oder aus der näheren Umgebung zu suchen sind, wird derzeit von der Polizei in Hirschhorn abgeklärt. Die erste Tat passierte in der Nacht zum 27.10.2021. Fortgesetzt wurden die Beschädigungen zwischen letzten Samstag (30.10.) und Montagmorgen (01.11.). Wer Hinweise hierzu geben kann, meldet sich unter der 06272/9305-0 beim Polizeiposten Hirschhorn.

Hausfassade beschmutzt – Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots) – Die Fassade, die Haustür sowie der Briefkasten eines Wohnhauses in der Kirchstraße, wurden in der Nacht zum Montag (01.11.) mit einer gelb-orangefarbenen Substanz beschmutzt. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren hundert Euro. Vermutlich wurden die Beschädigungen aus einer Gruppe heraus begangen, die in der Halloween-Nacht durch den Ort zog.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden

Vandalen zerkratzen Fahrzeug – Wer kann Hinweise geben?

Heppenheim (ots) – Ein in der Moselstraße abgestellter Hyundai rückte im Tatzeitraum zwischen Sonntagabend 31.10. und Montagmorgen 01.11.2021 in das Visier von Vandalen. Auf bislang unbekannte Art und Weise hinterließen die Kriminellen einen Kratzer auf der Beifahrerseite des blauen Wagens. Nach jetzigem Stand wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Warum die Vandalen ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen haben, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben oder verdächtige Geräusche wahrgenommen hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Wohnhäuser im Visier Krimineller – Wer hat Beobachtungen gemacht?

Lautertal-Elmshausen (ots) – Bereits am vergangenen Freitag 29.10.2021 gerieten zwei Wohnhäuser in der Nibelungenstraße in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere der beiden Häuser. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke. Neben einer Fotokamera entwendeten sie unter anderem mehrere Hundert Euro Bargeld. Auch bei dem zweiten Wohnhaus wurde Bargeld erbeutet. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Anwohner der Straße konnten in diesem Zusammenhang 3 Frauen beobachten, die sich im Bereich verschiedener Anwesen kurzzeitig aufgehalten haben sollen. Ob diese im Zusammenhang mit den Einbrüchen stehen, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden.

Täterbeschreibung:

Das Alter der drei Frauen wurde auf 20-30 Jahre geschätzt. Ihre Haare wurden als dunkel und lang beschrieben.

Eine von ihnen trug eine schwarze Steppjacke, eine blaue Jeans und hatte eine beigefarbene Umhängetasche mit braunen Riemen bei sich. Sie soll eine hellblaue Mund-Nasen-Bedeckung aufgehabt haben.

Die Zweite hatte ihre Haare zu einem Zopf gebunden. Sie war mit einer blauen Jeanshose bekleidet. Neben einem hellblauen gemusterten Halstuch, hatte sie eine kleine hellbraune Umhängetasche bei sich.

Die dritte Frau hatte ebenfalls ihre Haare zum Zopf gebunden und soll eine dunkelblaue Jacke mit einer rotweißen Kapuze getragen haben. Sie soll kleiner als die anderen beiden Frauen gewesen sein.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen – Polizei sucht Unfallbeteiligten

Heppenheim (ots) – Am Samstagmorgen 30.10.2021 gegen 08.45 Uhr, kam es im Ratsäckerweg in einer dortigen Unterführung zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 Fahrzeugen. Die beiden entgegenkommenden Fahrzeuge stießen nach jetzigem Kenntnisstand an den Außenspiegeln aneinander.

Der Fahrer, der aus Richtung eines dortigen Recyclinghofes gekommen ist, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim zwecks weiterer Sachverhaltsaufklärung zu melden unter Rufnummer 06252/706-0.

Firma im Visier Krimineller – Polizei sucht Zeugen

Lorsch (ots) – Büro- und Lagerräume einer Firma in der Marie-Curie-Straße wurden am vergangenen Wochenende 29.10.-31.10.2021 von bislang unbekannten Kriminellen aufgesucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich unter Einwirkung von Gewalt am Gebäude zu schaffen und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie mehrere Räume nach potentieller Beute.

Nach jetzigem Kenntnisstand erbeuteten sie unter anderem zwei Fahrzeugkennzeichen “HP-HS 1611” und “M-ZW 1072”. Ob sie noch weitere Gegenstände entwendet haben, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden. Sachdienliche Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 erbeten.

Rohbau im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Bürstadt (ots) – Ein Rohbau in der Nibelungenstraße rückte in das Visier Krimineller. Der Diebstahl wurde am Freitagabend 29.10.2021 bemerkt und kann einige Wochen zurückliegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten in den Rohbau und erbeuteten im Anschluss mehrere Baumaterialien. Zu ihrer Beute gehörte unter anderem Glaswolle und mehrere Kabel.

Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Das Kommissariat 42 bei der Polizei in Lampertheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel: 06206/9440-0 entgegen.

Radfahrer schwer verletzt

Viernheim (ots) – Am Sonntag 31.10.2021 ereignete sich gg. 19:30 Uhr ein Verkehrsunfall in Viernheim, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der 42-jährige Radfahrer hatte mit seinem E-Bike die Lampertheimer Straße befahren und war dort mit einem ausparkenden Pkw eines 40-jährigen Fahrers zusammengestoßen.

Der Radfahrer kam zu Fall und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am E-Bike entstand Sachschaden. Beide Fahrer stammen aus dem Kreis Bergstraße. Zur genauen Klärung des Unfallherganges und der technischen Umstände wurde ein Sachverständiger vor Ort hinzugezogen.

