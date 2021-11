Neustadt – Beim Diebstahl erwischt

(ots) – Ein 21-jähriger Mann erwischte einen 19-Jährigen beim Diebstahl seiner Geldbörse, konnte seine Flucht verhindern und trotz Gegenwehr bis zur Festnahme durch die Polizei festhalten. Beide Männer blieben unverletzt. Der Vorfall war am Samstag, 30. Oktober, um 11.50 Uhr am Bahnhof in Neustadt. Der 21-Jährige unterhielt sich und hatte durch die Ablenkung seine abgestellte Sporttasche nicht dauerhaft im Blick.

Das nutzte der 19-Jährige und griff zu.

Aufmerksam gemacht durch einen Zeugen kann der 21-Jährige gerade noch verhindern, dass der andere mit der Tasche in den Zug steigt. Es kommt zum Streit und einer Auseinandersetzung mit dem Einsatz eines sogenannten Cuttermessers durch den

19-Jährigen.

Trotz der Bedrohung mit dem Messer gelingt es dem 21-Jährigen, den anderen zu überwinden und letztlich bis zur Festnahme durch die Polizei festzuhalten.

Das Opfer erhielt seine Tasche mit Geldbörse und Bargeld zurück.

Die Polizei entließ den 19-Jährigen nach den notwendigen polizeilichen Maßnahmen.

Marburg – Begegnung mit 3 Einbrechern

(ots) – Als einer der Bewohner einer WG am Samstag 30.10.2021 um kurz vor 19 Uhr aus dem Bad kommt, steht er unvermittelt 3 fremden Menschen gegenüber, die ihn zunächst mit einer Taschenlampe anleuchten und dann flüchten. Es gelingt dem Bewohner, einem der Flüchtenden einen Rucksack zu entreißen. Bei dem Gerangel in diesem Zusammenhang erhielt er einen Boxhieb auf die Lippe. Trotz des Schlags und obwohl nur mit Badetuch bekleidet verfolgte er das Trio von der Fontanestraße in die Großseelheimer Straße und verlor sie dort aus den Augen.

Es stellte sich heraus, dass die drei Männer durch eine aufgehebelte Terrassentür in das Haus in der Fontanestraße eingestiegen waren, dort das Erd- und Dachgeschoss durchsucht und offenbar Geld, Parfüm und eine Uhr gestohlen hatten. Leider konnte der Zeuge die Männer wegen der Blendung nicht Beschreiben.

Wer war am Samstag, gegen 19 Uhr in der Fontanestraße/Großseelheimer Straße? Wer hat die Verfolgung bemerkt und kann Hinweise zu den drei Männern geben?

Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf – E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Die Polizei Biedenkopf kontrollierte am Samstag, 30. Oktober, gegen 20.40 Uhr einen E-Scooter-Fahrer, weil er mit seinem Mobil den Gehweg nutzte. Es stellte sich heraus, dass der 38 Jahre alter Fahrer unter dem Einfluss von THC und Amphetaminen stand.

Die Polizei beendete die Fahrt und veranlasste die Blutprobe.

Marburg – Ein Bier zugegeben – Test: 1,68 Promille

Der 39 Jahre alte Autofahrer, den die Polizei Marburg am Sonntag, 31. Oktober, um 03.20 Uhr, in der Siemensstraße kontrollierte, gab auf Vorhalt den Genuss von einem Bier vor Fahrtantritt zu. Das Testergebnis von 1,68 Promille deutete auf ein großes Bier hin. Auch der Mann musste sein Auto stehen lassen und konnte die Polizeistation erst nach der Blutprobe wieder verlassen. Die Polizei behielt seinen Führerschein.

Unfallfluchten – Polizei bittet um Hinweise

Dautphe – Gelbe Farbspur auf blauem Kombi – Unfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch, 27. Oktober, zwischen 15.10 und 15.40 Uhr, auf dem Rewe-Parkplatz in der Industriestraße ereignete. Bei dem Fahrmanöver auf dem Parkplatz entstand an einem ordnungsgemäß geparkten blauen VW Golf Komi hinten rechts ein Schaden von mindestens 800 Euro.

Bislang meldeten sich weder Zeugen noch der Unfallverursacher.

Die Polizei fand an der Schadensstelle in einer Höhe von 50 Zentimetern eine gelbe Farbspur und bittet daher insbesondere um Hinweise zu einem gelben oder auch sonst hellen Fahrzeug mit vermutlich leichten, frischen Unfallspuren und eventuell blauer Fremdfarbe. Außerdem bitten die Ermittler um Hinweise zu einem beobachteten Fahrmanöver, dass zum Schaden am Golf geführt haben könnte und um Hinweise zum beteiligten Fahrzeug. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Beltershausen – Fußgänger durch Autospiegel verletzt

Der durch den Unfall verletzte 46 Jahre alte Fußgänger ging vom Sportplatz Beltershausen zum Hutweg und lief dabei am linken Straßenrand dem Verkehr also entgegen. Nach seinen Informationen kamen ihm zwei eventuell zusammengehörige weiße Kleintransporter, Fahrzeuge im Caddy-Format, entgegen.

Der hintere Wagen fuhr ein bisschen weiter rechts als der Erste, sodass der rechte Außenspiegel den Arm des Fußgängers beim Passieren touchierte. Der Unfall war 50 Meter unterhalb des Sportplatzes. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Unfallflucht auf Parkdeck 9

Wer war am Samstag, 30. Oktober, zwischen 11.30 und 12.45 Uhr auf Deck 9 des Parkhauses am Pilgrimstein? Wer hat dort ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu einer Kollision mit einem blauen Audi gekommen sein könnte. An der Stoßstange des Autos entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Bislang gab es keine Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin. Auch hier bitten die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg,

Tel. 06421 406 0 um Hinweise.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen