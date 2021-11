Einbruch in Wohnung

Frielendorf-Spießkappel (ots) – 31.10.2021, 04:00 Uhr bis 07:00 Uhr – In eine Wohnung in der Obergasse brachen unbekannte Täter am Sonntagmorgen 31.10.2021 ein. Ob etwas gestohlen wurde steht zurzeit nicht fest. Die Täter öffneten die Hauseingangstür auf nicht bekannte Weise und begaben sich in die Wohnung.

Hier durchsuchten sie verschiedene Schränke und Schubladen in den Zimmern. Sachschaden ist nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht entstanden.

Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Versuchter Fahrraddiebstahl – Beschreibung des Täters

Niedenstein (ots) – 29.10.2021, 20:43 Uhr – Ein gebrauchtes Fahrrad im Wert von 100 Euro stahl ein unbekannter Täter von einem Grundstück in der Wichdorfer Straße. Der Täter kletterte über einen Zaun und begab sich auf das Gelände mit gebrauchten Gegenständen. Hier stahl er ein Fahrrad und fuhr damit fort.

Der Besitzer des Rades bekam dies mit und verfolgte den Täter. Er konnte diesen stellen und kurzzeitig festhalten, der Täter riss sich jedoch wieder los.

Das Fahrrad blieb beim Eigentümer.

Von dem unbekannten männlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Er ist ca. 170 cm groß, schlank und durchtrainiert, zwischen 25 und 30 Jahren alt und hatte schwarze verklebte Haare. Zur Tatzeit trug er ein weiß/ anthrazit-farbenem Helm, einen schwarzem Rucksack und führte ein blauem Klapp-Fahrrad mit sich.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen