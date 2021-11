Korbach: Die Polizei-News

17-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

Frankenberg (ots) – Am Samstagabend 30.10.2021 flüchtete ein 17-Jähriger wegen einer bevorstehenden Polizeikontrolle. Nachdem der junge Mann im Rahmen der Fahndung angetroffen werden konnte, wurde der Grund der Flucht schnell klar. Er war mit einem gestohlenen Mountainbike unterwegs und hatte eine kleine Menge Haschisch dabei. Die Polizei sucht den Eigentümer des Bikes.

Kurz vor Mitternacht fiel einer Streife der Polizei in der Röddenauer Straße in Frankenberg ein Radfahrer auf, der ohne Beleuchtung unterwegs war. Der Radfahrer befand sich in Begleitung eins unbekannten jungen Mannes, der zu Fuß neben ihm herging. Die Polizisten wollten den Radfahrer kontrollieren und sprachen ihn daher aus dem Streifenwagen an.

Nachdem dieser zunächst den Anweisungen der Polizisten folgte, ergriff er anschließend plötzlich die Flucht. Mit dem Bike fuhr er über Parkplätze von Geschäften in der Röddenauer Straße. Auf der Flucht ließ er das Bike zurück und flüchtete weiter zu Fuß. Er konnte den nacheilenden Polizisten zunächst entkommen, wurde aber schon kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung angetroffen.

Bei der anschließenden Personenkontrolle fanden die Polizisten eine geringe Menge Haschisch. Der 17-Jährigen wurde vorläufig festgenommen. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass er das Mountainbike zuvor am Bahnhof gestohlen hatte. Als die Polizeibeamten das Bike an der Stelle, wo der 17-Jährige es auf der Flucht zurückgelassen hatte, sicherstellen wollten, mussten sie feststellen, dass es nicht mehr da war. Die Polizei ging davon aus, dass es der junge Begleiter des 17-Jährigen mitgenommen hatte. Nach weiteren Ermittlungen konnte das gestohlene Bike auf dem Skaterpark beim Fußballstadion sichergestellt werden.

Der 17-Jährige wurde nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn leitete die Polizei Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Diebstahls ein.

Der Eigentümer des am Samstag am Frankenberger Bahnhof gestohlenen blauen Mountainbikes der Marke Bergamont, Typ Hype 2000, konnte bisher nicht ermittelt werden. Er wird gebeten, sich bei der Polizeistation Frankenberg unter der

Telefonnummer 06451-72030 zu melden.

Gartenhaus des Bogensportclubs beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Korbach-Lelbach (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 31.10.2021 beschädigten Unbekannte ein Gartenhaus eines Bogensportclubs. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter drangen gewaltsam in das Gartenhaus im Richtsweg in Lelbach ein. Dort verwüsteten sie den Innenraum und beschädigten die Dachrinne sowie das Fallrohr.

Außerdem verschütteten sie Benzin im Außenbereich. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 500 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Scheiben an Autos eingeschlagen, Kennzeichen gestohlen, Gräber auf Friedhof beschädigt

Arolsen-Wetterburg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 31.10.2021 kam es gleich zu mehreren Straftaten. Die unbekannten Täter zogen offensichtlich durch Wetterburg, beschädigten Autos und Gräber auf dem Friedhof und entwendeten Autokennzeichen. Zwischen Bad Arolsen und dem Ortsteil Wetterburg wurden außerdem mehrere Verkehrszeichen und Baustellensicherungen verschoben. Die Polizeistation Bad Arolsen ermittelt und sucht Zeugen.

In Wetterburg richteten die Unbekannten an mindestens drei Autos größere Schäden an. An einem roten BMW in der Wetterburger Straße und einem schwarzen Skoda in der Burgstraße schlugen sie die Heckscheiben ein, wobei die Täter mindestens in einem Fall eine zuvor entwendete Baustellenleuchte als Tatmittel nutzten. In der Wetterburger Straße traf es auch einen grünen Ford, an dem die unbekannten Täter die Windschutzschutzscheibe beschädigten. Den Gesamtschaden an den drei Autos schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf etwa 1.700 Euro.

An zwei Autos stahlen die Täter amtlichen Kennzeichen, wobei die Kennzeichenschilder von einem Auto bereits wieder aufgefunden werden konnten. Auch vor dem Wetterburger Friedhof machten die Unbekannten keinen Halt. Hier traten sie ein mit dem Grabstein verschraubtes Grablicht ab und beschädigten zudem mehrere Gräber, indem sie dort Pflanzen herausrissen. Außerdem stellten die Bad Arolser Polizisten in der Nacht zu Sonntag fest, dass zwischen Bad Arolsen und Wetterburg mehrere Verkehrszeichen und Baustellenschilder verschoben wurden.

Die Polizeistation Bad Arolsen ermittelt nun wegen Sachbeschädigungen und Diebstählen in mehreren Fällen sowie wegen Störung der Totenruhe und sucht Zeugen. Wer in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Wetterburg verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05691-97990 zu melden.

Einbruch in Wohnhaus – Polizei sucht Zeugen

Haina (ots) – In der Zeit von Freitagnachmittag 29.10.2021 bis Sonntagmorgen 31.10.2021 brach ein Unbekannter in ein Wohnhaus in Haina/Kloster ein. Der Täter öffnete gewaltsam eine Terrassentür und konnte so in das Einfamilienhaus im Lärchenweg einsteigen. Hier durchsuchte er mehrere Räumlichkeiten und entwendete eine geringe Menge Bargeld und Schmuck. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

