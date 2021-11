Sexuelle Belästigung am Platz der elf Frauen

Kassel-Vorderer Westen (ots) – In der Nacht von Freitag 29.10.2021 auf Samstag 30.10.2021 kam es im Bereich des “Platzes der elf Frauen” zu einer sexuellen Belästigung. Die Polizei wurde gegen 03:30 Uhr von Passanten der Friedrich-Ebert-Straße wegen einer aufgelösten jungen Frau gerufen. Die 18-Jährige gab später an, dass sie im Bereich des Platzes der elf Frauen von einem dunkel gekleideten Mann in eine dunkle Ecke gezogen und betatscht wurde. Trotz Alkoholisierung wehrte sie die junge Frau, schlug den Mann ins Gesicht und konnte flüchten.

Die Beamten des Kommissariats 12 der Kasseler Kripo sind mit den weiteren Ermittlungen betraut und suchen nach Zeugen, die etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit der geschilderten Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können.

Wann genau in der Nacht es zu der sexuellen Belästigung gekommen war, konnte das Opfer nicht angeben. Auch eine Beschreibung des unbekannten Mannes liegt bislang leider nicht vor. Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit der geschilderten Tat gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Kontrollen zur Kriminalitätsbekämpfung – Polizei überprüft 142 Personen

Kassel-Mitte (ots) – Am Freitag 29.10.2021 führte die Kasseler Polizei größere Kontrollen zur brennpunktorientierten Kriminalitätsbekämpfung in der Kasseler Innenstadt durch. Beginnend ab 16 Uhr suchten Einsatzkräfte der Polizei, die von Mitarbeitern des Ordnungsamtes der Stadt Kassel unterstützt wurden, gezielt verschiedene Örtlichkeiten und Lokalitäten im Bereich der Unteren Königsstraße, Jägerstraße, Gießbergstraße und Mauerstraße sowie am Holländischen Platz auf.

Diese wurden schlagartig abgesperrt und dort angetroffene Personen kontrolliert. Insgesamt 142 Personenüberprüfungen führten die eingesetzten Beamten zwischen 16-22 Uhr durch. Dabei gab es 7 Festnahmen und insgesamt 9 Strafanzeigen wegen Rauschgiftdelikten sowie Verstößen gegen das Waffengesetz und Aufenthaltsgesetz.

Die festgenommenen Personen, darunter ein 31-jähriger mutmaßlicher Drogenhändler den Beamte im Besitz von rund 24 Gramm Marihuana in der Gießbergstraße festnahmen, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zudem leiteten die Mitarbeiter der Stadt Kassel bei den Razzien in 8 Fällen Verfahren wegen der Nichteinhaltung von Corona-Vorschriften in Gaststätten ein.

Die Kontrollen dienten der Bekämpfung von Kriminalität an bekannten Brennpunkten. Bereits in der Vergangenheit hatte die Kasseler Polizei verstärkt Razzien in diesem Bereich der Innenstadt durchgeführt, da dort neben Drogendelikten auch immer wieder Konflikte innerhalb des Milieus zutage traten. Durch zahlreiche Kontrollen und starke Polizeipräsenz wurde diesem konsequent entgegengewirkt. Mehrere umfangreiche Rauschgiftverfahren durch die eigens bei der Kasseler Kripo eingerichtete “AG Stern” führten zudem zur Festnahme von “Hintermännern”, größeren Drogenfunden und Verurteilungen mit langjährigen Haftstrafen.

Bedingt durch die Einschränkungen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie kam es im vergangenen Jahr im gesamten öffentlichen Raum und so auch an den Brennpunkten in der Innenstadt, zu einem spürbaren Rückgang der Kriminalität.

Zuletzt verzeichnete die Kasseler Polizei, einhergehend mit den Lockerungen der Einschränkungen, nun jedoch wieder ein signifikantes Aufkommen an Rauschgiftdelikten sowie auch eine Zunahme an Körperverletzungsdelikten in der Öffentlichkeit. Insofern wird die Polizei, neben den ohnehin durchgeführten Maßnahmen an den Brennpunkten, dort auch weiterhin sichtbare Präsenz zeigen und größere Razzien durchführen.

1 Einbrecher mit Beute geschnappt – 2 Komplizen noch flüchtig – Hinweise erbeten

Kassel-Wesertor (ots) – Dank der schnellen Mitteilung von Zeugen über einen Gaststätteneinbruch in der Magazinstraße in der Nacht zum Sonntag 31.10.2021 gelang einer Streife des Polizeireviers Mitte die Festnahme eines flüchtenden Tatverdächtigen noch im Besitz der Beute. Zwei mutmaßliche Komplizen des Festgenommenen war die Flucht gelungen. Die Fahndung nach ihnen blieb ohne Erfolg. Die Kasseler Kripo bittet nun um Hinweise auf die beiden noch unbekannten Männer.

Die Zeugen hatten in der Nacht gegen 2:20 Uhr über den Notruf 110 die Polizei alarmiert, da sie durch Scheibenklirren auf den Einbruch durch die drei Täter in die Gaststätte in der Magazinstraße, Ecke Weserstraße, aufmerksam geworden waren. Im weiteren Verlauf behielten sie das Geschehen im Auge und konnten so den Hinweis auf die Fluchtrichtung des Täters mit Beute geben.

Die wenige Augenblicke später eintreffende Streife des Reviers Mitte konnte den auf der Weserstraße in Richtung Wolfsanger rennenden Mann kurz vor der Haltestelle “Weserspitze” stellen und festnehmen. Er hatte noch kurz vor seiner Festnahme eine Kiste über einen Zaun in ein Gebüsch geworfen. Wie sich herausstellte, war diese mit Diebesgut aus der Gaststätte gefüllt.

Die Spurensuche und Anzeigenaufnahme am Tatort ergab, dass die Täter zunächst versucht hatten, eine Glastür im Terrassenbereich aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen sie eine Scheibe ein und gelangten so in das Lokal. Dort erbeuteten sie Bargeld und zwei Flaschen Whisky. Den bereits wegen Drogen- und Eigentumsdelikten bei der Polizei bekannten 37-Jährigen aus Kassel brachten die Beamten zur Dienststelle. Erst nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen des Einbruchs verantworten.

Beschreibung der beiden geflüchteten Komplizen:

Täter 1: Männlich, ca. 1,80 Meter groß, etwa 40 Jahre alt, kräftige Statur, dunkle/graue Jacke, Basecap.

täter 2: Männlich, ca. 1,80 Meter groß, etwa 40 Jahre alt.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Kassel Harleshausen (ots) – Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Heidenküppelweg, nahe der Silberseestraße, am Freitagnachmittag 29.10.2021 suchen die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren unbekannte Täter in der Zeit zwischen 13:30 und 16:15 Uhr über ein Fenster auf der Gebäuderückseite eingestiegen, nachdem sie dieses mit mitgebrachtem Werkzeug aufgehebelt hatten.

Zuvor hatten die Einbrecher offenbar vergeblich versucht, zwei Türen an dem Einfamilienhaus gewaltsam zu öffnen. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertsachen und flüchteten schließlich mit vorgefundenem Bargeld nach draußen. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei nach der Feststellung des Einbruchs durch den Bewohner fehlte von den Tätern bereits jede Spur.

Wer den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Katalysatoren von 7 geparkten Autos gestohlen

Kassel-Waldau (ots) – Am Freitag 29.10.2021 meldeten sich mehrere Autobesitzer aus dem Kasseler Stadtteil Waldau bei der Polizei, da von ihren geparkten Pkw die Katalysatoren ausgebaut und entwendet worden waren. Insgesamt sieben Anzeigen liegen den Ermittlern der zuständigen Regionalen Ermittlungsgruppe 3 der Kasseler Polizei inzwischen vor. Die Tatzeit lag nach derzeitigen Erkenntnissen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.

Bei den betroffenen Fahrzeugen handelt es sich um drei VW Polos, zwei Toyota Prius, ein Ford Focus und ein Fiat Punto, die in der Breslauer Straße, der Görlitzer Straße und der Glogauer Straße abgestellt waren. Der Schaden wird insgesamt auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die in der Nacht zum Freitag in den betreffenden Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

